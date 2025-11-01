https://ukraina.ru/20251101/boris-rozhin-proryv-k-dobropolyu-pozvolil-vs-rf-usilit-nastuplenie-pod-volchanskom-1070907658.html

Борис Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ усилить наступление под Волчанском

Борис Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ усилить наступление под Волчанском

ВС России успешно развивают наступление под Купянском и Волчанском, используя ослабление украинской обороны. Ключевую роль в этом сыграл Добропольский выступ, оттянувший резервы ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

По словам эксперта, продвижение ВС РФ под Купянском и Волчанском стал возможен благодаря новым успехам российских войск. Журналист подчеркнул связь между разными участками фронта. "Без добропольского прорыва не было бы нашего успешного продвижения в Волчанске и в Купянске", — заявил эксперт.Рожин рассказал про безуспешные контратаки ВСУ. "В Сумской области они Алексеевку пытаются отбить, но не получается у них ничего. Мыслишки о попытках прорваться в Брянскую область у них есть, но создать крупную группировку без ущерба для других направлений сейчас крайне проблематично", — констатировал аналитик.Эксперт рассказал о текущей оперативной обстановке. "Учитывая общие проблемы с нехваткой личного состава и техники, противник не может эффективно противостоять нашему наступлению на нескольких направлениях одновременно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.О том, решится ли Украина на сдачу Красноармейска — в материале "Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУ" на сайте Украина.ру.

