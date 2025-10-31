Рожин: Диверсия ВСУ с ударом по дамбе Белгородского водохранилища не остановит продвижение в Волчанске - 31.10.2025 Украина.ру
Рожин: Диверсия ВСУ с ударом по дамбе Белгородского водохранилища не остановит продвижение в Волчанске
Рожин: Диверсия ВСУ с ударом по дамбе Белгородского водохранилища не остановит продвижение в Волчанске - 31.10.2025 Украина.ру
Рожин: Диверсия ВСУ с ударом по дамбе Белгородского водохранилища не остановит продвижение в Волчанске
Диверсия ВСУ с ударом на дамбе Белгородского водохранилища не сможет остановить наступление, а лишь создаст временные тактические трудности, требующие адекватного ответа со стороны России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-10-31T04:10
2025-10-31T04:10
Ранее украинское подразделение "Птахи Мадьяра" взяли на себя ответственность за удар по дамбе Белгородского водохранилища, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу и помешать нашему наступлению на Волчанск.Комментируя удар по дамбе Белгородского водохранилища, Рожин заявил о необходимости ответных мер. "На мой взгляд, отвечать надо. Если нет никакой реакции, противник будет продолжать. Его надо нагружать последствиями своих действий", — уверен эксперт.Он также рассмотрел возможные варианты ответа. "Если мы в приграничье нанесем удар по другой дамбе, последствия прорыва дамбы Белгородского водохранилища приведет к тому, что затопит уже территорию противника. Спуск воды пойдет дальше", — пояснил аналитик.При этом Рожин подчеркнул, что действия ВСУ не изменят ситуацию. "Остановит ли это наше дальнейшее продвижение в Волчанске? Нет, не остановит. Возникнут ли у нас дополнительные трудности в логистике? Да, возникнут. Инженерным войскам придется поднапрячься с созданием проходов и бродов", — заявил он.Эксперт напомнил о прошлом подобном опыте противника. "Кстати, ВСУ уже разрушали дамбу Кураховского водохранилища. Это дало им небольшой выигрыш времени, но не спасло гарнизон Курахово от разгрома", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
Рожин: Диверсия ВСУ с ударом по дамбе Белгородского водохранилища не остановит продвижение в Волчанске

04:10 31.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Диверсия ВСУ с ударом на дамбе Белгородского водохранилища не сможет остановить наступление, а лишь создаст временные тактические трудности, требующие адекватного ответа со стороны России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее украинское подразделение "Птахи Мадьяра" взяли на себя ответственность за удар по дамбе Белгородского водохранилища, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу и помешать нашему наступлению на Волчанск.
Комментируя удар по дамбе Белгородского водохранилища, Рожин заявил о необходимости ответных мер. "На мой взгляд, отвечать надо. Если нет никакой реакции, противник будет продолжать. Его надо нагружать последствиями своих действий", — уверен эксперт.
Он также рассмотрел возможные варианты ответа. "Если мы в приграничье нанесем удар по другой дамбе, последствия прорыва дамбы Белгородского водохранилища приведет к тому, что затопит уже территорию противника. Спуск воды пойдет дальше", — пояснил аналитик.
При этом Рожин подчеркнул, что действия ВСУ не изменят ситуацию. "Остановит ли это наше дальнейшее продвижение в Волчанске? Нет, не остановит. Возникнут ли у нас дополнительные трудности в логистике? Да, возникнут. Инженерным войскам придется поднапрячься с созданием проходов и бродов", — заявил он.
Эксперт напомнил о прошлом подобном опыте противника. "Кстати, ВСУ уже разрушали дамбу Кураховского водохранилища. Это дало им небольшой выигрыш времени, но не спасло гарнизон Курахово от разгрома", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
