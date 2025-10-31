https://ukraina.ru/20251031/rozhin-diversiya-vsu-s-udarom-po-dambe-belgorodskogo-vodokhranilischa-ne-ostanovit-prodvizhenie-v-1070901878.html

Рожин: Диверсия ВСУ с ударом по дамбе Белгородского водохранилища не остановит продвижение в Волчанске

Рожин: Диверсия ВСУ с ударом по дамбе Белгородского водохранилища не остановит продвижение в Волчанске - 31.10.2025 Украина.ру

Рожин: Диверсия ВСУ с ударом по дамбе Белгородского водохранилища не остановит продвижение в Волчанске

Диверсия ВСУ с ударом на дамбе Белгородского водохранилища не сможет остановить наступление, а лишь создаст временные тактические трудности, требующие адекватного ответа со стороны России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-10-31T04:10

2025-10-31T04:10

2025-10-31T04:10

новости

россия

волчанск

курахово

борис рожин

вооруженные силы украины

украина.ру

дамба

подрыв

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067035642_0:129:2416:1487_1920x0_80_0_0_db131b0dcb8e42e29eadf25545cd97c7.jpg

Ранее украинское подразделение "Птахи Мадьяра" взяли на себя ответственность за удар по дамбе Белгородского водохранилища, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу и помешать нашему наступлению на Волчанск.Комментируя удар по дамбе Белгородского водохранилища, Рожин заявил о необходимости ответных мер. "На мой взгляд, отвечать надо. Если нет никакой реакции, противник будет продолжать. Его надо нагружать последствиями своих действий", — уверен эксперт.Он также рассмотрел возможные варианты ответа. "Если мы в приграничье нанесем удар по другой дамбе, последствия прорыва дамбы Белгородского водохранилища приведет к тому, что затопит уже территорию противника. Спуск воды пойдет дальше", — пояснил аналитик.При этом Рожин подчеркнул, что действия ВСУ не изменят ситуацию. "Остановит ли это наше дальнейшее продвижение в Волчанске? Нет, не остановит. Возникнут ли у нас дополнительные трудности в логистике? Да, возникнут. Инженерным войскам придется поднапрячься с созданием проходов и бродов", — заявил он.Эксперт напомнил о прошлом подобном опыте противника. "Кстати, ВСУ уже разрушали дамбу Кураховского водохранилища. Это дало им небольшой выигрыш времени, но не спасло гарнизон Курахово от разгрома", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251030/1070867627.html

россия

волчанск

курахово

белгородская область

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волчанск, курахово, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, дамба, подрыв, вс рф, наступление вс рф, белгородская область, белгород, водохранилище, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, спецоперация