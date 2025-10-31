https://ukraina.ru/20251031/proval-ukrainskoy-strategii-festungov-1070974637.html

Провал украинской стратегии "фестунгов"

Провал украинской стратегии "фестунгов"

Универсальным средством победы в войне является осознание отсутствия универсального средства.

Выбор тактических приёмов зависит от вооружения и подготовки войск, особенностей местности, погоды, сил и средств противника. Выбор стратегии учитывает общую геополитическую расстановку сил и её потенциальные изменения в ближайшей и среднесрочной перспективе, собственные военные и экономические возможности, а также объём ожидаемой помощи союзников. Поэтому при одних и тех же обстоятельствах одна и та же стратегия может быть выигрышной, а может быть проигрышной.Человечество придумало крепости на заре цивилизации, как только смогло мобилизовывать достаточный для создания простейших укреплений трудовой ресурс. Практически сразу же стало понятно и то, что крепость не даёт универсальной защиты. Её можно взять штурмом или длительной осадой. Чтобы сидение в крепости было эффективным средством борьбы, необходимо, во-первых, не иметь значимых объектов за её пределами, ударом по которым противник может нанести невосполнимый ущерб.В древности это мог быть какой-нибудь высокочтимый храм, могилы предков или иное священное место, разрушение которого невозможно было допустить по религиозным соображениям (чтобы не вызвать гнев богов или духов предков). В более прагматичные времена, таковыми объектами становились поселения, ибо их уничтожение, убийство или угон населения, скота, уничтожение или увоз собранного продовольствия, сжигание посевов, могли подорвать экономическую базу конкретного владения настолько, что оно больше не оправилось бы от нанесённого ущерба.Во-вторых, надо было иметь в крепости (при условии её неприступности) достаточное количество запасов продовольствия, чтобы можно было пересидеть осаду противника.Здесь возникало логическое противоречие. С одной стороны крепость должна была быть достаточно компактной, чтобы поместиться на каком-то труднодоступном месте, с другой, в неё надо было собрать всё продовольствие и население ближних и дальних окрестностей (на два-три дня пути), чтобы блокирующий крепость противник не мог продовольствовать себя в окружающей местности, рассылая малые грабительские отряды на два-три перехода от основных сил.В конечном итоге люди быстро пришли к концепции крепости, как средства выиграть время, для сбора деблокирующей армии, которая и должна была побеждать противника, ибо достаточно быстро выяснилось, что уже в античности, при правильной организации, осады могли вестись годами.Именно поэтому провальной оказалась стратегия "фестунгов" (городов-крепостей), принятая гитлеровским рейхом в 1944 году (отдельные случаи объявления обороняемых вермахтом городов крепостью имели место и раньше, но как цельная безальтернативная стратегия этот принцип стал применяться с апреля 1944 года). Изначально проигрышной эта стратегия была потому, что в ХХ веке невозможно было надеяться, на нехватку у осаждающей армии продовольствия или её гибель в результате эпидемии, а выигрыш времени ничего не давал рейху: помощи было ждать неоткуда, а надежды Гитлера на разброд среди союзников были необоснованны не потому, что союзники очень любили друг друга, а потому, что они очень не любили Гитлера и были полны решимости вначале покончить с ним, а уж затем выяснять отношения друг с другом.Кроме того, преимущество РККА к тому моменту было достаточным для того, чтобы блокировать "фестунги", не снижая темпа наступления главных сил. Даже трёхмесячная (13 февраля – 6 мая 1945 года) оборона Бреслау (современный Вроцлав) ничего не дала рейху. "Крепость" ещё держалась, но Берлин уже пал, а Гитлер покончил с собой.Однако привлекательность германского нацизма во всех его проявлениях для современной Украины оказалась достаточно велика для того, чтобы принять в противостоянии с Россией аналогичную стратегию. Надо признать, что у Киева было больше формальных оснований, чем у гитлеровского рейха считать её выигрышной. За спиной Украины находились Европа и США, полностью солидаризировавшиеся с местным нацистским режимом и обещавшим помощь и поддержку так долго и в таких объёмах "сколько потребуется" для победы над Россией.На Украине решили, что им надо только продержаться до тех пор, пока "непобедимый Запад" задавит Россию санкциями. Построенные за десять лет в городских агломерациях Донбасса укрепления как нельзя лучше подходили для реализации стратегии "фестунгов". Даже у Залужного хватало ума для того, чтобы вовремя подтягивать силы из резервов и восполнять потери обороняющихся войск. Пока резервы были казалось, что эта игра может продолжаться вечно.Но в один прекрасный день почти одновременно оскудели поставки западной техники, боеприпасов и украинских рекрутов. Кончились запасы Запада, а его ВПК так и не смог развернуться в былых объёмах, кончились и украинские добровольцы, ловить новое пушечное мясо с каждым днём становилось сложнее, ТЦК потеряло возможности восполнять потери войск. Численность ВСУ стала сокращаться. Выяснилось, что у осаждающих больше ресурсов, чем у осаждённых и "крепость" рано или поздно падёт.У киевского режима оставалась последняя надежда – дотянуть оборону до того момента, когда Запад наконец-то решится сам вступить в войну. Они действительно надеялись на добровольное согласие Запада воевать с ядерной державой за Украину, так как очень сильно переоценивали свою значимость в западной системе координат. Когда же поняли, что добровольно Запад на войну не явится, попытались принудить его к этому при помощи масштабных провокаций.Нельзя заранее с уверенностью сказать, что провокации не дадут плодов. В Европе и США достаточно политиков, считающих, что они способны развязать с Россией управляемую конвенционную войну на восточноевропейской периферии НАТО и ЕС и не скатиться в ядерный конфликт. Зато точно известно, что, если провокационное втягивание Запада в конфликт с Россией всё же увенчается успехом, киевскому режиму это уже не поможет. Гарнизон его "крепости" не просто исчерпал свои силы, но оказался в ловушке.За время боевых действий ВСУ потеряли массу техники и гражданского автотранспорта. Мобильность большинства их частей и соединений, даже элитных, критически снизилась. Несмотря на то, что уже в конце 2024 – начале 2025 года их линии укреплений были прорваны в достаточном количестве мест, чтобы сделать дальнейшую опору на эти укреплённые линии бессмысленной и всё более ресурсозатратной, ВСУ не могли отойти на новую линию фронта. Из-за недостаточной мобильности в ходе отступления они должны были бы подвергнуться быстрому и безальтернативному разгрому. Поэтому должны были сидеть в остатках укреплений, пытаясь если не остановить, то затормозить продвижение российских войск на тех участках, где они прорвали укреплённые линии, вводом всё новых резервов, пытавшихся цепляться за населённые пункты. Украинское командование, чтобы дождаться открытого выступления Запада на своей стороне, пыталось заставить российские танки буксовать в крови и костях украинских солдат, которых для этого тысячами посылали на смерть, работая по принципу: пока все не убиты, позиция не потеряна.За счёт массового расходования демографического ресурса Украина продержалась почти четыре года. Это очень долго. Значительно дольше, чем позволяли реальные возможности государства, если оно хотело пережить войну. Но демографический ресурс закончился, а Запад на поле боя не явился. Он и не планировал. Это украинцы думали, что выигрывают время для себя, на деле они выигрывали его для Запада, давая ему возможность лучше подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией (после Украины).Крепость-Украина была изначально обречена. Её никто не собирался деблокировать. Это была как говорят в шахматах "тормозящая жертва", затрудняющая развитие фигур противника.Такое часто случалось в истории. Гарнизону обещали деблокаду, стимулируя его драться до последней возможности и не сдаваться, сами же накапливали силы, чтобы нанести удар в другом месте.Стратегия "фестунгов" предполагает пассивную жёсткую оборону, не обращая внимания на фланги и тыл, продолжая обороняться даже в окружении. Но чем сильнее ты сам ограничиваешь себе пространство для манёвра, тем больше искушение принести тебя в жертву ради расширения пространства решений для позиционно не скованных войск. Причём если таких войск нет у тебя, это не значит, что их нет у других. Это значит лишь то, что ты утратил влияние на события, все твои решения принимаются в интересах внешних сил, даже если ты этого не понимаешь.В этом смысле, данный приём имеет смысл в определённых ситуация применять как тактический, но как стратегическое решение он не работает, ибо обороняющийся отдаёт не только военную инициативу противнику, но и политическую своим союзникам. В конечном итоге, в результате выбора неверной стратегии, Украина осталась без военно-технической помощи, без денег, практически без армии и скоро рискует остаться без государства.О том, что в эти часы и дни происходит на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано"

