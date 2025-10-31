Как Европа будет финансировать Украину, мы узнаем только к концу декабря - 31.10.2025 Украина.ру
Как Европа будет финансировать Украину, мы узнаем только к концу декабря
Как Европа будет финансировать Украину, мы узнаем только к концу декабря
Как Европа будет финансировать Украину, мы узнаем только к концу декабря
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года. Ряд западных экспертов заявил о риске финансового кризиса в стране — ожидается, что без продления внешней поддержки деньги на войну могут закончиться в феврале 2026 года.
2025-10-31T13:30
2025-10-31T13:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070971532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df2d726a852a883e78a0c73354d41b41.png
О том, как Украина будет искать деньги на войну с Россией, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Как Европа будет финансировать Украину, мы узнаем только к концу декабря

13:30 31.10.2025
 
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года. Ряд западных экспертов заявил о риске финансового кризиса в стране — ожидается, что без продления внешней поддержки деньги на войну могут закончиться в феврале 2026 года.
О том, как Украина будет искать деньги на войну с Россией, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Лента новостейМолния