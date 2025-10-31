https://ukraina.ru/20251031/kak-evropa-budet-finansirovat-ukrainu-my-uznaem-tolko-k-kontsu-dekabrya-1070972722.html
Как Европа будет финансировать Украину, мы узнаем только к концу декабря
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года. Ряд западных экспертов заявил о риске финансового кризиса в стране — ожидается, что без продления внешней поддержки деньги на войну могут закончиться в феврале 2026 года.
О том, как Украина будет искать деньги на войну с Россией, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
