Трамп в Азии: "золотая корона", унижение японцев и время фантастических историй

Визит Трампа в Японию и Южную Корею прошёл, по мнению американского президента, триумфально

2025-10-30T16:41

2025-10-30T16:41

2025-10-30T17:27

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070833893_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_6b25c0001b0426e180ccba7e0fb4e651.jpg

Если слушать только Трампа и членов его клана, то все, с кем он встречался, собираются инвестировать в США миллиарды, будут покупать американский газ и нефть, согласны платить огромные пошлины, и впереди вообще "золотая эра" для всех.Всё это сопровождалось шумным сопровождением и рассказами про "золотую корону", "золотой мяч" и даже "золотой десерт".Трамп, как обычно, танцевал — перед американскими военнослужащими на военной базе США в Японии. Принимал подарки, был благосклонен и демонстрировал скромное обаяние: "я царь, просто царь".Дон-младший так написал про визит "папы Трампа": "Возвращаем триллионы долларов в США! Отличная поездка."Уже триллионы?Если обратиться к фактам, то дела обстоят несколько по-другому.ЯпонияВизит в Японию начался, конечно, с подарков.Трампу подарили принадлежности для гольфа. Причём он получил клюшку для гольфа, которая принадлежала премьеру Синдзо Абэ.Нынешний премьер Санаэ Такаити является его ученицей и продолжает поддерживать тесные отношения с семьёй Синдзо Абэ.На этом подарки закончились и перешли к делам.Премьер Такаити отказалась отказываться от импорта российского газа. Мотивировала она это просто, изящно и достаточно хитроумно: "Если мы это сделаем, то только обрадуем Россию и Китай."Трамп теперь может долго размышлять над этим силлогизмом. Как отказ от поставок российского газа может обрадовать Россию? Загадка. Но спорить он не стал.Тем более что импортирует Япония немного — примерно 9 процентов общего объёма.Подписали документы, которые Трамп назвал "новый золотой век альянса".Совместные взаимные инвестиции фирм США и Японии составят 490 миллиардов долларов, сообщил министр торговли Говард Латник.Япония пообещала также покупать американское оружие. Строить автозаводы в США. Строить суда в США. Добывать редкоземельные металлы.Много чего пообещала премьер Японии. Но конкретики во всём этом было мало.Что будет дальше — надо посмотреть. Будет ли вообще что-то?Корпорация "Тойота" уже опровергла сообщения Трампа о том, что они инвестируют в США 10 миллиардов долларов."Прямых обещаний не было", — сказал глава компании. Впрочем, он пообещал продолжать строить заводы в США."Забавный" инцидентЗаодно Трамп умудрился во время визита оскорбить японцев, а вместе с тем и собственных ветеранов военных действий на Тихом океане:"Забавно, что в прошлом у нас произошёл небольшой инцидент. Возможно, вы слышали об этом", — сказал Трамп.Это война 1941–1945 годов, в которой погибли 160 тысяч американцев? И две ядерные бомбардировки Штатами японских городов?Не говоря уже о том, что во время этой войны неисчислимые жертвы понесли Китай и Корея.Для Японии это был момент тотального унижения нации. И конечно, потери народа тоже были огромными: погибли более 2 миллионов японских военных и около 800 тысяч мирных жителей.Японцы промолчали, как всегда в последнее время (они даже не упоминают теперь, кто именно сбросил на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы!)А Такаити даже пообещала выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира в следующем году.Южная КореяОтношения с Южной Кореей Трамп назвал "браком".Брак заключался, видимо, в том, что США разместили в этой стране свои военные базы, а взамен включили режим экономического протекционизма, который и позволил сделать из Южной Кореи "витрину процветания".Но пришло время за это заплатить. То есть Трамп решил переписать "брачный контракт".И теперь, по сообщениям Трампа, Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов (как компенсацию за пошлины, которые сами же США и ввели). А также закупить у американцев "огромное количество нефти и газа"."Инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний превысят 600 миллиардов долларов, — вещал Трамп. — Наш военный союз сильнее, чем когда-либо прежде. Исходя из этого, я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки. А не старомодных дизельных подводных лодок, которые у них есть сейчас".Заодно Трамп немного унизил Южную Корею с её "старомодными лодками". Но это мелочи. От "богатого дядюшки" можно было бы и стерпеть мелкие унижения.Проблема в другом.Никаких 600 миллиардов инвестиций нет и не будет. У Южной Кореи просто нет таких денег.350 миллиардов "откупных от пошлин" — это те деньги, которые были согласованы ещё в июле. Теперь же просто договорились о том, как именно будут поступать в США новые "торговые репарации": по 20 миллиардов в год в течение 10 лет. Плюс 150 миллиардов Южная Корея вложит в судостроение США.То есть пока что США получат 20 миллиардов. Возможно. Ну а дальше — мало ли что может случиться. Может, Южная Корея заключит другой "брачный контракт". А может, найдёт нового партнёра.150 миллиардов в судостроение США — это тоже долгая музыка. Пока что создадут комитет по оценке привлекательности инвестиционных проектов. Его возглавит Говард Латник, друг Трампа и по совместительству — министр торговли США.Прибыль от инвестиций Южная Корея и США будут делить поровну. Когда найдут подходящий проект, когда вложат средства, когда получат прибыль — вот тогда.Про нефть и газ — это вообще отдельная история. Пока что непонятно, зачем это нужно Южной Корее. Тем более что Трамп уже подписал соглашение с Европой, по которому США уже должны поставить Европе больше газа, чем они добывают.Корейские автозаводы несут огромные убытки из-за пошлин Трампа в 25 процентов (а на японские машины пошлина — 15 процентов).Строить заводы в США корейские фирмы не хотят, помня о скандальной депортации на заводе "Хёндай" в штате Джорджия. Корейские инженеры отказываются работать в США.Подарки, впрочем, для Трампа тоже приготовили.Во время встречи Трамп получил позолоченную копию древней золотой короны древнего государства Силла, которая "символизирует божественную связь между небесами и суверенной властью на земле".Корона состоит из трёх вершин, напоминающих ветви, и символизирует, действительно, "лестницу в небеса".А также Трампа наградили орденом Мугунхва, тоже золотого цвета. Это высшая награда Южной Кореи.Всё это не сравнить, конечно, с "Боингом" от шейхов залива. Несмотря на позолоту, подарки были довольно скромненькие.Угостили же Трампа едой, которую назвали "корейская тарелка искренности". Обед завершался "золотым десертом" под названием "Миротворец" — это было пирожное брауни с украшением, конечно же, золотого цвета.ИндияЗаодно Трамп решил похвастаться перед участниками саммита АТЭС, как он урегулировал конфликт между Индией и Пакистаном.В его пересказе президенты обеих стран, как дети, испугались угроз Трампа "не заключать торговую сделку" с каждой из стран. И война прекратилась! Вот так всё просто."Разве это не поразительно? Вы думаете, Байден сделал бы это? Я так не думаю", — расхваливал себя Трамп.При этом и Индия, и Пакистан ещё раньше неоднократно заявляли, что урегулировали этот конфликт без вмешательства США.Но дальше было ещё хуже.Трамп сообщил присутствующим: "Премьер-министр Моди — самый приятный на вид парень. Он говорит так мягко и внешне похож на человека, которого вы бы хотели видеть своим отцом. А он убийца, он чертовски жестокий".Трамп не просто хаотично раздаёт прозвища лидерам стран. Он делает это вполне прицельно.Эксперты считают, что Трамп намеренно оскорбил премьера Моди: за отказ "отказаться от российской нефти".Для премьера Индии это, конечно, оскорбление. Как и для всего индийского народа. Но публичного скандала Индия, скорее всего, не устроит, а будет поступать исключительно рационально.Индия будет укреплять отношения с ближайшими соседями: с Россией, а теперь и с КНР. Но и будет оценивать сотрудничество с США с точки зрения выгоды, а не эмоций, это тоже понятно.Но тем не менее Трамп становится даже несколько "токсичным" для мировых лидеров.Агентство Bloomberg сообщало, что премьер Индии отказался от участия в саммите в Корее, чтобы не встречаться с Трампом. Не хотел выслушивать его хвастливые рассказы "я урегулировал войну Индии и Пакистана", про что Индия уже устала заявлять, что это неправда.Премьеру Моди явно не хотелось улыбаться, как японцам при рассказе про "забавный инцидент".КитайОсновная встреча, которой все ждали, произошла у Трампа с товарищем Си.Трамп, естественно, оценил её "на 12 по 10-балльной шкале".Си Цзиньпин был более сдержанным:"Мы не всегда находим общий язык друг с другом. У двух ведущих экономик мира время от времени возникают трения."Встреча была заранее подготовлена министром Трампа Скоттом Бессентом, который прорекламировал свои усилия заранее везде, где только мог.Поэтому никаких неожиданностей никто не ожидал. Торговое перемирие продлили и договорились "работать дальше над соглашениями".Китай на год отложил ограничение на поставки "редкоземельных". Китай согласился опять покупать сою в США (это очень важно для Трампа, так как сою выращивают "республиканские" штаты).США, в свою очередь, снизят вдвое тарифную планку "за фентанил". С 20 до 10 процентов.Китай поставляет лекарственное сырьё в Мексику, кстати, абсолютно легально. А уже в Мексике производят фентанил и перевозят в США.Суммарная ставка импортных пошлин на товары из Китая в США составит 47 процентов.Но большинство товаров из Китая попадает под 30 процентов ставки. А на смартфоны, телевизоры, компьютеры действует нулевая ставка.Большинство экспертов оценивают результаты как довольно скромные, но всё-таки произошло снижение уровня торговой эскалации.Хотя это, конечно, только очередной раунд торговой войны "двух ведущих экономик мира".Встреча Трампа и товарища Си продолжалась 1 час 40 минут, вместо запланированных 4 часов. Никакого совместного заявления не последовало.Вопрос поставок российской нефти почти не обсуждался, по словам Трампа."Эта тема не была ключевой", — уклончиво сказал Трамп.А по другим источникам, китайский лидер просто отказался обсуждать с Трампом эту тему. Поэтому встреча и завершилась так быстро.Но Трамп хотя бы в этот раз умудрился никого не оскорбить. Что уже надо расценивать как большое достижение.Читайте также: Как Си Цзинпин и Трамп наконец двинули "гигантский корабль". Президент США пошел на попятную.

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Елена Мурзина

