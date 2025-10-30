https://ukraina.ru/20251030/kak-si-tszinpin-i-tramp-nakonets-dvinuli--gigantskiy--korabl-prezident-ssha-poshel-na-popyatnuyu-1070911787.html

Как Си Цзинпинь и Трамп наконец двинули "гигантский корабль". Президент США пошел на попятную

В четверг, 30 ноября, в кулуарах 32-го заседания АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу состоялась знаковая встреча - впервые за шесть лет - между председателем КНР Си Цзинпином и президентом США Дональдом Трампом.

Она наглядно показала, что стойкость КНР перед американским принуждением Пекина к односторонним уступкам победила. США вынуждены были отказаться от давления на КНР и перейти к равноправному диалогу с Пекином.Встреча продолжалась относительно недолго для насыщенной повестки американо-китайских торговых споров – 1 час 40 минут, что свидетельствует о закреплении уже готовых договорённостей, достигнутых накануне в Малайзии на пятом раунде двусторонних переговоров по торгово-экономическим вопросам.Об итогах встречи, пока не очень детальных, известно в основном со слов президента США.Трамп заявил, что достиг с Китаем соглашения по редкоземельным и критически важным минералам, условия которого будут пересматриваться каждый год, а, также снизил с 20 % до 10 % пошлины на импорт китайского фентанила с немедленным вступлением соглашения в силу. Общая сумма пошлин на китайские товары снижена на 10 процентов, с 57 % до 47 %.В свою очередь, Пекин будет "прилагать все усилия, чтобы остановить распространение фентанила" и возобновит закупки американской сои и другой сельскохозяйственной продукции.Что касается иного острого вопроса в торговых отношениях двух стран – ограничения на продажу в Китай разных микросхем от ведущих американских производителей, то Трамп сказал, что стороны обсудили "множество микросхем", но "не самые передовые". Президент США сообщил, что Китай "будет вести переговоры с "Энвидиа" и другими компаниями о покупке микросхем".Это возможно является свидетельством ослабления США официальных ограничений на сотрудничество американских производителей полупроводниковой продукции с китайской стороной и дело остаётся за конкретными договорённостями производителей двух стран.По словам Трампа, вопрос Тайваня не обсуждался.Трамп также сообщил, что в апреле посетит Китай, а затем Си Цзиньпин приедет в США.Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в четверг, что развитие и возрождение Китая идут рука об руку с идеей президента США Дональда Трампа "Снова сделать Америку великой".Смысл этого заявления точно следует из внешнеполитической доктрины КНР, которая утверждает необходимость и достижимость "всеобщего выигрыша" в межгосударственных отношениях и отрицает "игру с нулевой суммой". Развитие Китая при таком подходе не противоречит стремлению США "стать снова великими", как не противоречит стремлению к величию любой иной страны.Председатель КНР отметил, что президент Дональд Трамп "с большим энтузиазмом" подходит к решению различных региональных проблем, и Китай также содействует мирным переговорам по урегулированию различных острых вопросов. Это объединяет обе страны в отношении к мировым проблемам. По словам Си Цзиньпина, Китай и США могут взять на себя ответственность как крупные страны за их решение.Давая оценку отношениям двух стран, председатель КНР сказал, что под совместным руководством глав двух государств они в целом остаются стабильными. Информагенство "Синьхуа" приводит слова Си Цзинпина о будущем американо-китайских отношений, которые два лидера должны уверенно двигать вперёд "как гигантский корабль".Отметив, что торгово-экономическое взаимодействие должно оставаться движущим фактором отношений Китая и США, а не препятствием или источником конфликта, Си Цзиньпин призвал обе стороны "сосредоточиться на долгосрочных выгодах сотрудничества", а не попадать "в порочный круг ответных мер".Он также призвал китайскую и американскую торгово-экономические группы постоянно сужать список проблем и расширять список сотрудничества на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды.Си Цзинпин не видит трагедии в несогласии друг с другом двух экономически ведущих стран мира. Учитывая разные, по его словам, национальные условия, это нормально, что они время от времени испытывают трения.Председатель КНР подтвердил, что торгово-экономические группы КНР и США провели накануне встречи лидеров КНР и США углублённые переговоры в Малайзии и достигли согласия по решению наиболее острых проблем, объявив своеобразное торговое перемирие. Такой исход, по его словам, сделал возможной сегодняшнюю встречу лидеров.К переговорам в Малайзии стороны подошли на пике противостояния. В последние недели, после того как США ограничили доступ Китая к американским технологиям и ввели портовые сборы на заход китайских судов в порты США, Пекин в ответ объявил о масштабном расширении контроля над экспортом важнейших редкоземельных минералов. В ответ на этот шаг Трамп пригрозил введением дополнительных 100% пошлин на китайские товары.Китайская сторона не отступила от своих требований и в итоге США согласились на переговоры, пятый раунд которых состоялся в Малайзии и завершился торговым перемирием. Итогом стало снятие с повестки дня угрозы Трампа ввести 100% пошлины на китайский импорт.По сообщениям китайских СМИ, в Малайзии стороны провели конструктивный обмен мнениями по важным торгово-экономическим вопросам, в том числе по мерам США в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая, продлению срока действия взаимных тарифных льгот, тарифам на фентанил и сотрудничеству правоохранительных органов, торговле сельскохозяйственной продукцией и экспортному контролю.Очевидно, принципиальные договорённости по этим вопросам также стали предметом обсуждения на встрече Си и Трампа в четверг.Наиболее критичными для США были вопросы возобновления Китаем закупок американской сои, поскольку фермеры юго-запада, составляющие его избирательную базу, выставили администрации Трампа претензии за неспособность властей обеспечить экспорт их продукции.Также, к важнейшим вопросам для США относится отмена ограничений на экспорт китайских редкоземельных элементов, а для Китая – отмена 100% пошлин на китайский импорт в США. Как видно по предварительным сообщениям лидеров двух стран, по этим вопросам так или иначе достигнуто какое-то согласие.Торговая война, которую президент США развязал против Китая, и сопротивление Пекина показали не только возросшую экономическую мощь Китая, но и его способность наносить США чувствительный ущерб.На фоне остального мира, страны которого за редким исключением (к которому относится также Россия) вступили в изнурительные переговоры с администрацией Трампа с подчинённых позиций, пытаясь договориться о снижении мировых тарифов, Китай вводил собственные ответные меры до тех пор, пока не вынудил США пойти на перемирие.Дяо Дамин - профессор американистики в Школе международных отношений Китайского народного университета, отметил, что китайско-американские отношения, несмотря на некоторые взлёты и падения в этом году, "в целом сохраняют стабильность благодаря дипломатии на уровне глав государств". На эти связи повлияли такие дестабилизирующие факторы, как экономические и торговые разногласия, вызванные стремлением Вашингтона конкурировать с Китаем, отметил он.Китайские эксперты обращают внимание, что Китай был полностью готов к противостоянию с США с приходом администрации Трампа к власти на второй срок. Пекин создал естественное преимущество благодаря своей фактической монополии в мировой цепочке поставок редкоземельных металлов; он равномерно распределил риски в мировой торговле, чтобы стать менее зависимым от рынка США, а, также, ускорил внедрение инноваций в высокотехнологичных отраслях, которые позволят ему вскоре отказаться от ряда важных американских товаров, таких как наиболее передовые микросхемы.По словам Ван Ивэя - директора Института международных отношений при Университете Жэньминь в Пекине, "с точки зрения США, любые тарифы или меры, принимаемые (китайской) стороной, помогли президенту Трампу понять, что возможности Китая отличаются от тех, что были восемь лет назад… и он осознал, что изменилось: США больше не являются доминирующей державой".КНР исходят из того, что нынешние договорённости с США являются, скорее перемирием, чем прочным торговым миром, а, потому, продолжают предпринимать усилия по нейтрализации будущих новых рисков и вызовов в отношениях с США и Западом, в целом. На решение этой задачи нацелен предстоящий пятилетний план общественно-экономического развития КНР, который сосредоточен вокруг усиления технологической и промышленной самодостаточности страны.В Китае держатся традиционно скромно, но вполне осознают, что "США, хоть и являются по-прежнему крупным партнёром", однако, как выразился Ван Ивэй, "на фоне Китая теряют свою значимость".О том, чего ждали на Украине от встречи лидеров США и Китая - в статье Дмитрия Ковалевича "Мечтают о подчинении Пекина Вашингтону. Чего на Украине хотят от встречи Трампа и Си Цзиньпина"

