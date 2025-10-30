https://ukraina.ru/20251030/ssha-vvodyat-sanktsii-a-rossiya--novye-pravila-yadernogo-sderzhivaniya-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste--1070864329.html

США вводят санкции, а Россия – новые правила ядерного сдерживания. Украина в международном контексте

Легкого решения украинского конфликта нет, признают на прошедшей неделе западные СМИ. Меры сдерживания в виде экономических санкций не работают, только американские политики пока не поняли эту простую вещь

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061588711_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1dcc64290c623c412363e6173a39a7c6.jpg

Санкции не работают, давайте санкции!Несмотря на это, администрация Трампа 22 октября ввела санкции против крупнейших российских производителей нефти — "Роснефти" и "Лукойла", нанеся удар по одному из крупнейших источников доходов в России, напоминает американский Foreign Policy.Издание отмечает, что санкции министра финансов США Скотта Бессента стали ответом на неуступчивость России на переговорах. Президент Трамп со своей стороны оценил новые ограничения против российского нефтяного сектора как шанс усадить Россию за стол переговоров, говорится в статье."Кремль, однако, не сдвинулся с места: на следующий же день президент России Владимир Путин резко заявил, что Москва не изменит своей позиции на переговорах. Россия выступает против прекращения огня на нынешних боевых рубежах и вместо этого требует обширных уступок в качестве предварительного условия для прекращения боевых действий. Среди ее основных целей — полный контроль над Донбассом", — пишет Foreign Policy.Издание цитирует мнение директора программы по Европе, России и Евразии при Центре стратегических и международных исследований Макса Бергманна, который считает, что ни кнут, ни пряник в руках Трампа не решат конфликт."Быстрого решения определённо не существует", — приводит газета слова Бергманна.При этом эксперт, опрошенный Foreign Policy, считает, что исход конфликта на Украине для президента Путина является вопросом личного престижа и поэтому он не соглашается на перемирие, предлагаемое США.Бывший старший директор по европейским и российским вопросам в совете национальной безопасности США Эндрю Пик тем временем считает, что основные проблемы России — это контроль над территорией Украины, устранение тревоги из-за её военных альянсов, в том числе настойчивого стремления Киева вступить в НАТО, а также будущий состав вооружённых сил Украины.Ранее Россия, помимо прочего, требовала, чтобы Украина сократила свою армию до всего 85 000 военнослужащих и ограничила ракеты радиусом действия в 40 километров, отметил эксперт в интервью американскому изданию.Вместе с тем Россия не пошла на уступки в отношении гарантий безопасности со стороны западных партнёров Украины, а для Киева это камень преткновения, отметил Пик.По его словам, Киев и Москва также не продвинулись насчёт будущего состава ВСУ, а этот вопрос важен для Украины, поскольку она "должна быть полностью готова к любому будущему конфликту". При этом Пик не уточнил, что за конфликт с участием Украины планируется после урегулирования текущего конфликта и зачем России соглашаться на такой временный мир.Несмотря на констатацию того простого факта, что санкции в отношении России не дают ожидаемого эффекта, эксперты, опрошенные Foreign Policy, всё-таки советуют усилить экономическое давление на Москву, параллельно с предоставлением более мощного оружия Киеву. "Русские должны почувствовать, что проигрывают, — а Украина, наоборот, преуспевает", — считают они.Российские ракеты неограниченной дальностиРоссия меняет правила ядерного сдерживания, пишет Military Watch Magazine после испытания самой дальнобойной ракеты за всю историю — 9М730 "Буревестник".Издание напоминает, что двигательная установка уникальной ракеты приводится в действие миниатюрным ядерным реактором, что позволяет ей оставаться в полёте в течение многих лет."Это даёт множество преимуществ — в том числе позволяет избежать риска нейтрализации на земле при первом ударе противника, даёт возможность продемонстрировать силу при пролёте вблизи воздушного пространства противника и сохраняет возможность наносить удары с неожиданных направлений — в том числе там, где покрытие ПВО слабее всего", — говорится в публикации.По словам американских журналистов, инвестиции в разработку "Буревестника" отражают ставку Министерства обороны России на приоритетное финансирование стратегических программ по доставке ядерного оружия."Ожидается, что в связи с задержками с реализацией российской программы стратегических бомбардировщиков межконтинентальной дальности ПАК ДА способность "Буревестника" наносить точные ядерные удары по целям по всему миру, включая континентальную часть США, будет оценена особенно высоко", — пишет Military Watch Magazine.Американское издание также регулярно следит за оружием, которое российские войска уже применяют на украинском театре военных действий. Одну из недавних публикаций Military Watch Magazine посвятило новой модификации планирующих бомб сверхбольшой дальности, которая "коренным образом меняет возможности авиации наносить недорогостоящие массовые удары по целям в тылу".Издание ссылается на заявление замглавы Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, который утверждает, что бомба показала дальность в 193 км."Дальность предыдущих модификаций планирующих бомб, которые широко используются с 2023 года, не превышала 80 километров, но постепенно расширялась за счёт постепенных усовершенствований. Первые унифицированные модули планирования и коррекции полёта (УМПК) позволяли бомбам преодолевать расстояние в 40–50 километров при сбросе с высоты от 10 до 12 тысяч метров, но позже их дальность удалось увеличить до 80 километров", — напоминают американские журналисты историю создания современных планирующих бомб.Ожидается, что бомбы станут более дешёвой и доступной альтернативой баллистическим ракетам и беспилотникам воздушного базирования для различных ударных операций, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на российские источники.Украинцы, сражайтесь сами за свою страну!Тем временем в Германии и Польше вновь жалуются на увеличение количества беженцев с Украины, пишет Politico.По словам авторов издания, политики этих двух стран, которые из всех стран ЕС приняли наибольшее количество украинских беженцев, "грозят убрать расстеленную для украинцев красную ковровую дорожку". Это связано с резким увеличением числа молодых мужчин, приезжающих в последние недели в их страны, отмечается в публикации. Новую волну беженцев с Украины спровоцировало смягчение правил выезда из страны, уточняет газета.В Германии правящие консерваторы канцлера Фридриха Мерца предупреждают о том, что наплыв беженцев вызывает спад общественной поддержки украинской борьбы, подчёркивает Politico. Особенно эта поддержка будет ослабевать, если станет ясно, что молодые эмигранты мужского пола уклоняются от военной службы, говорится в статье."Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает свои решения самостоятельно, но недавние изменения в законодательстве привели к росту эмиграции, с чем мы должны бороться", — заявил изданию старший депутат парламента из консервативной партии Мерца Юрген Хардт.Тем временем польская крайне правая партия "Конфедерация" пошла ещё дальше, заявив, что Польша не может и дальше "быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, а не быть бременем для польских налогоплательщиков, которые оплачивают их дезертирство", отмечают журналисты газеты.Politico ссылается на данные польской пограничной службы, в соответствии с которыми с начала 2025 года до августа, когда вступили в силу ослабления ограничений на выезд с Украины, границу с Польшей пересекли около 45 300 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В следующие два месяца это число возросло до 98 500, или по 1600 человек в день, пишет издание.Количество въезжающих в Германию молодых украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет возросло с 19 человек в неделю в середине августа до 1400–1800 в октябре, утверждает Politico, ссылаясь на данные министерства внутренних дел страны.Более подробно о новых американских санкциях против российского энергетического сектора в материале Олега Хавича Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и Венгрии

