Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и Венгрии

Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и Венгрии - 28.10.2025 Украина.ру

Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и Венгрии

На долю Роснефти и ЛУКОЙЛа, попавших под санкции США, приходится около 5% мировой добычи сырой нефти, что составляет порядка 5,3 млн баррелей в сутки. При этом около 3,5 млн из них идут на экспорт.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065794157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea7fe14a97c15f1dbe8bdd67df544418.jpg

США ввели санкции против Роснефти, ЛУКОЙЛа и их "дочек"Соединённые штаты Америки ввели санкции против Роснефти, ЛУКОЙЛа и 34-х дочерних компаний российских нефтяных гигантов, которые обеспечивают около 5% мировой добычи нефти. Об этом Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило 22 сентября 2025 года. Но западные аналитики сомневаются в эффективности этих мер.В санкционный список США включили две крупнейшие российские вертикально-интегрированные компании – Роснефть и ЛУКОЙЛ. Компании включены в санкционный список в соответствии с указом №14024 "за деятельность или участие в энергетическом секторе экономики РФ".Вместе с ними под санкции попали 34 дочерние компании, работающие в сегменте добычи (у обеих компаний) и переработки (только у Роснефти). У Роснефти под санкции попали 8 нефтеперерабатывающих заводов и 20 добывающих компаний, у ЛУКОЙЛа – 6 добывающих компаний. Также OFAC напомнило, что все компании, прямо или косвенно на 50% и более принадлежащие Роснефти и ЛУКОЙЛу, блокируются, даже если они не указаны в санкционном списке.Все активы и имущественные интересы попавших под санкции компаний, находящиеся в США или под контролем американских лиц, блокируются. Гражданам и компаниям США запрещается осуществлять какие-либо сделки с этими лицами или организациями, если это не разрешено отдельной лицензией. Иностранные банки, которые совершают существенные операции в пользу этих компаний, рискуют попасть под вторичные санкции.При этом западные аналитики считают, что, несмотря на краткосрочный скачок цен на нефть, эффективность новых антироссийских мер будет низкой, и санкции не должны привести к критическому снижению экспортных поставок российской нефти. Об этом 27 октября сообщило британское агентство Reuters.В публикации отмечается, что у России есть опции для того, чтобы выдержать санкционное давление, как это было ранее. Более того, рынок в текущих условиях быстро адаптируется к изменениям. По данным агентства, на долю Роснефти и ЛУКОЙЛа в объёме мировой добычи сырой нефти приходится около 5%, что составляет порядка 5,3 млн баррелей в сутки. При этом около 3,5 млн барр./сутки направляется на экспорт.После того, как США ввели новые санкции, стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures подскочила на 5,43%, до 65,99 долларов за баррель. По состоянию на 24 октября показатель увеличился на 0,42%, до 66,27 долларов за баррель. Однако если бы нефтяной рынок видел реальную угрозу потери до 3,5 млн баррелей российской нефти в сутки, скачок цен был бы более серьезным, отметило агентство.Аналитики считают, что в обход новых санкций экспорт российской нефти будет осуществляться за счет "теневого флота", через посредников и при помощи различных банковских механизмов. Более того, есть мнение, что перебои в поставках топлива из РФ будут кратковременными и ограничены по масштабам.Влияние санкций может быть разным по степени тяжести в зависимости от их направленности. Если новые ограничения введены для нарушения экспортных поставок нефти на китайский и индийский рынки, то их эффективность окажется низкой, считают на Западе. В то же время санкции могут быть направлены на снижение доходов России от продажи нефти, и тогда их влияние может быть более ощутимым, успокаивает своих американских читателей Reuters.В Индии же уверены, что санкции США против Роснефти и Лукойла приведут к увеличению расчётов в национальных валютах, а соответственно, ускорит отказ от доллара. "Китай и Индия уже проводят оплату за российскую нефть в местной валюте. Вполне вероятно, что из-за последних санкций этот процесс ускорится, и ещё больше российской нефти будет продаваться за юани или рупии. Страны не пойдут на какие-либо кардинальные перемены из-за того, что г-н Трамп встал не с той ноги", – заявил американскому изданию The Wall Street Journal Харш Пант, старший аналитик индийского исследовательского фонда Observer.Новые санкции США могут также иметь негативные последствия для некоторых стран ЕС, и Еврокомиссия готова их поддержать, сообщила 27 октября официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. "Мы призываем наши государства-члены и всех, кто этим затронут, соответствовать целям плана энергетической независимости ЕС REPowerEU, диверсифицировать свои источники поставок, и мы их в этом поддержим. Но в данный момент мы не видим никаких особенных последствий для ситуации с безопасностью снабжения", – сказала она.На связанных с Россией НПЗ в Румынии и Венгрии – взрывы и пожарыНа прошлой неделе на территории Восточной Европы – в Венгрии и Румынии – произошли два инцидента на нефтеперерабатывающих заводах. Сначала взрыв прогремел на принадлежащем компании ЛУКОЙЛ НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии, а потом загорелся Дунайский нефтеперерабатывающий завод венгерской компании MOL, перерабатывающий в основном российскую нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба". Причины обоих инцидентов пока не установлены, но совпадение как минимум странное.В момент взрыва румынский НПЗ не работал, так как был остановлен 17 октября на ремонт. Однако в инциденте пострадал 57-летний рабочий – он получил серьезные травмы ноги и головы в результате детонации. В Petrotel-Lukoil сообщили, что 20 октября на территории остановленного для капитального ремонта нефтеперерабатывающего завода при проведении работ подрядчиком Felbermayer SRL произошел взрыв в промышленной канализационной системе. В результате один из работников получил травмы. Он был доставлен в больницу в стабильном состоянии."Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет", – добавили в компании. Инспекторат полиции румынского уезда Прахова возбудил уголовное дело из-за несоблюдения правил безопасности и гигиены труда и причинения вреда здоровью по неосторожности.А в ночь на вторник, 21 октября, в венгерском городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта загорелся нефтеперерабатывающий завод компании MOL. К утру пожар был локализован, для этого к НПЗ оперативно стянули сразу семнадцать пожарных расчетов, не считая собственных сил компании. Тем не менее, и после локализации очага возгорания работы по тушению продолжались все утро. В огне и при его ликвидации никто не пострадал.На срочно созванной в Будапеште пресс-конференции представители компании MOL заявили, что пожар на их НПЗ не был связан с внешним воздействием, взрывом или диверсией. По словам директора по производству MOL Group Кристиана Пулая, в ходе проверки не зафиксировано признаков внешнего вмешательства. "Мы не обнаружили следов взрыва. Проверка продолжается, однако, по имеющейся информации, нет никаких оснований полагать, что пожар стал результатом целенаправленных действий извне", – сказал он, уточнив, что громкий звук, который приняли за взрыв, возник в результате воспламенения газовой смеси.Как сообщили в компании, возгорание произошло в технологическом подразделении, где осуществляется первичная переработка нефти и разделение сырья на фракции. Огонь был оперативно локализован, тушение завершено, никто не пострадал. "Снабжение Венгрии топливом гарантировано. На такие случаи у нас есть протоколы, которые позволяют отдавать приоритет внутренним поставкам, используя либо наши собственные коммерческие запасы, либо стратегические запасы страны", – добавил Кристиан Пулай.При этом, согласно данным венгерской газеты Magyar Nemzet, в настоящее время остановлено одно из трех технологических подразделений первичной переработки завода, два других продолжают работу. По предварительным оценкам, завод временно будет функционировать примерно на 2/3 мощности.От города Сазхаломбатта, где находится завод компании MOL, до границы с Украиной – около 300 километров. Как известно, 22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что вооруженным силам Украины удастся вывести из строя нефтепровод "Дружба", по которому этот НПЗ получает топливо из России.В Абу-Даби началось строительство крупнейшей в мире гибридной солнечной электростанцииВ столице Объединённых арабских эмиратов (ОАЭ), Абу-Даби, стартовало строительство уникальной солнечной электростанции (СЭС) стоимостью 22 млрд дирхамов (около 6 млрд долларов). Проект реализуется под управлением компаний Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) и Emirates Water and Electricity Company (EWEC). Об этом 24 октября сообщила пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби.Проект будет обеспечивать круглосуточную подачу электроэнергии мощностью в 1 ГВт по конкурентоспособному на мировом рынке тарифу. Будущая станция объединит солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 5,2 ГВт с системой накопления энергии (СНЭ) на аккумуляторах емкостью 19 ГВт·ч. Это сделает её крупнейшей и наиболее технологически продвинутой гибридной энергосистемой в мире, которая позволит ОАЭ экономить 5,7 млн ​​тонн выбросов углерода в год.Проект направлен на устранение ключевого ограничения солнечной энергетики – неравномерности генерации в течение суток. Используемая система накопления энергии позволит интегрировать объект в национальную энергосистему без снижения устойчивости и надежности энергоснабжения.В рамках проекта будет внедрён ряд передовых технологий: виртуальные модели электростанций, возможности формирования энергосистемы, функции самостоятельного запуска, прогнозирование с использованием искусственного интеллекта, интеллектуальные системы распределения энергии.Проект будет реализован на участке земли в пустыне Абу-Даби площадью 90 квадратных километров. Строительство уже идёт полным ходом, его финансирование осуществляется за счёт заёмных средств. Ввод электростанции в эксплуатацию запланирован на 2027 год. При этом в ноябре 2023 года в 35 км от Абу-Даби была введена в эксплуатацию одна из крупнейших в мире солнечная электростанция Аль-Дафра мощностью 2 ГВт.Как отметили в правительстве Абу-Даби, проект станет важным элементом программы ОАЭ по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и укрепит позиции страны как одного из мировых лидеров в сфере возобновляемой энергетики. Отмечается, что ОАЭ уже отказались от угольной генерации. К 2050 году предполагается следующий энергетический баланс ОАЭ: 44% – чистая энергия (из возобновляемых источников), 38% – природный газ, 12% – чистый уголь, 6% – атомная энергия.О политических играх вокруг крупнейшего НПЗ в Сербии - в статье Татьяны Стоянович "Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома""

