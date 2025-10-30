Разрешил или приказал? Южная Корея построит свою атомную подводную лодку - 30.10.2025 Украина.ру
Разрешил или приказал? Южная Корея построит свою атомную подводную лодку
Разрешил или приказал? Южная Корея построит свою атомную подводную лодку
Разрешил или приказал? Южная Корея построит свою атомную подводную лодку
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку (АПЛ) на верфи в американской Филадельфии. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости
2025-10-30T01:45
2025-10-30T01:47
"Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Ранее Трамп сообщил, что разрешил Южной Корее построить атомную подлодку вместо "старомодных, гораздо менее маневренных дизельных"."Наш военный союз силен, как никогда", — добавил Трамп.По его словам, Южная Корея согласилась заплатить 350 миллиардов долларов США за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.Между США и Южной Кореей действует соглашение, которое запрещает азиатской стране обогащать уран. Власти Южной Кореи давно заявляли об амбициях по созданию собственной атомной подводной лодки.Президент США Дональд Трамп заявил на борту своего самолёта по пути в Азию, что готов к контактам и встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего предстоящего азиатского турне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Разрешил или приказал? Южная Корея построит свою атомную подводную лодку

01:45 30.10.2025 (обновлено: 01:47 30.10.2025)
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку (АПЛ) на верфи в американской Филадельфии. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости
"Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп сообщил, что разрешил Южной Корее построить атомную подлодку вместо "старомодных, гораздо менее маневренных дизельных".
"Наш военный союз силен, как никогда", — добавил Трамп.
По его словам, Южная Корея согласилась заплатить 350 миллиардов долларов США за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.
Между США и Южной Кореей действует соглашение, которое запрещает азиатской стране обогащать уран. Власти Южной Кореи давно заявляли об амбициях по созданию собственной атомной подводной лодки.
Президент США Дональд Трамп заявил на борту своего самолёта по пути в Азию, что готов к контактам и встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего предстоящего азиатского турне.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Вчера, 09:26
Ядерные шутки ТрампаУ настоящего американца, независимо от его настроения, должна быть широкая лучезарная улыбка. Это – важная составная часть американской мечты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп, США, Южная Корея, Азия, АПЛ, подлодка
 
