Разрешил или приказал? Южная Корея построит свою атомную подводную лодку

01:45 30.10.2025 (обновлено: 01:47 30.10.2025)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку (АПЛ) на верфи в американской Филадельфии. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости
"Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп сообщил, что разрешил Южной Корее построить атомную подлодку вместо "старомодных, гораздо менее маневренных дизельных".
"Наш военный союз силен, как никогда", — добавил Трамп.
По его словам, Южная Корея согласилась заплатить 350 миллиардов долларов США за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.
Между США и Южной Кореей действует соглашение, которое запрещает азиатской стране обогащать уран. Власти Южной Кореи давно заявляли об амбициях по созданию собственной атомной подводной лодки.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.