"Посейдон" надежды общей. Трамп и США прикрываются миром, но корректируют войну

Не успели все, кто искренне и давно ненавидит англосаксонский мир, привыкнуть к мысли и порадоваться, что два-три взрыва (а то и вообще один) российского "Посейдона" совсем смоют с лица планеты Великобританию, как англосаксы дали заднюю.

Труханули, значит. Потому что у мира нет оснований не верить президенту России Владимиру Путину, а он сказал, что "Посейдон" – это такой новый беспилотник с ядерной установкой, способный нести заряд такой мощности, что ни остановить его, ни уберечься от последствий нет никакой возможности. Как и от испытанной пару дней ранее ракеты "Буревестник", которую не то что остановить – обнаружить невозможно, а потому прилететь и покончить с врагом она может с любой стороны. В том числе, и с той, откуда ее не ждут и где нет мощных установок ПВО или ПРО. Это первый момент.Во-вторых, понятно, что англосаксов в мире не любят за безапелляционную наглость, пренебрежение к чужим интересам и судьбам целых народов и смелость на грани жестокости на протяжении всей их истории. Это, надо признать, является, как сейчас говорят, определяющей фишкой. Даже сейчас, когда британцы могут только пускать пузыри бессилия, вспоминая могущество Британской империи, а вся фирменная подлость и мощь сосредоточились в США, отделенных от Европы Атлантикой, англосаксы продолжают гнуть свою линию. Как говорится, против России во всех ее ипостасях англичанка как гадила прошедшие 500 лет, так и продолжает гадить. И хочет разделить и стереть с карты мира."Буревестник" и "Посейдон" явно внесли корректировку в англосаксонские планы. И заметнее всего это по великому миротворцу современности и президенту США Дональду Трампу, которого сообщения о чудесных и завидных свойствах российского оружия застали во время его тихоокеанского визита. Трамп вкурил, что у него таких "игрушек" нет, и понес, как выражается российский лидер, всякую пургу. Причем такую, что ни на какую голову не налазит. Даже на такую маленькую и пустую, как у нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца, который аж пищит – так хочет повевать с Россией.Трамп, несмотря на явную и демонстративную взбалмошность, явно умнее Мерца, не говоря уже о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, ее помощнице Кае Каллас или президенте Франции Эмманюэле Макроне. Трамп воевать не хочет, но очень жаждет: а) скрыть страх от услышанного; б) перебить информационную волну проамериканскими новостями и отвлечь тупым, но действенным пиаром мировое общественное мнение от российских успехов.И на весть о "Буревестнике" Трамп рассказал, что у США есть какая-то подводная лодка (одна из двух вообще имеющихся), которая плавает даже в степях Украины и способна, обходя терриконы Донбасса и каменных скифских баб на херсонских курганах, напугать Россию, нанеся ей непоправимое поражение аж бегом.А когда стало известно о "Посейдоне", то президент США поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равной основе" с другими государствами, о чем и сообщил в соцсети Truth Social. Так и написал: "В связи с тем, что другие страны проводят испытательные программы, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно".Хорошая реакция – достало, значит, до печени и прочего гнилого ливера, как говорят в Одессе. Особенно если помнить, что США в последний раз проводили испытание ядерного оружия в 1992 году. И тогда же рассказали всем, они – на пике военного могущества.Россия на это не реагировала бурно по ряду причин. То слаба была, погрязнув в разрухе лихих 90-ых, то не до того было – денег свободных не было. Но при Путине Россия сознательно, целенаправленно и ускоренно восстанавливала ядерный паритет и даже наращивала свои силы так, чтобы никто и не подумал нападать. Причем Москва действовала системно, последовательно и нешумно. Что и показали "Буревестник", "Посейдон", "Сармат", "Кинжал" "Синева" и прочие прелести из области вооружений, аналогов многим из которых в мире нет.Тоже самое, например, и с Договором о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия (ДВЗЯИ). Он был подписан и вступил в силу в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. Однако страны, владеющие ядерным оружием (ЯО), взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.Но Трамп, услышав о российских новинках, рассказал, что у США, благодаря ему и его работе по модернизации ядерного запаса на первом сроке в 2017-2021 годах, самый большой ядерный запас в мире и что если им будут грозить, то они проведут новые испытания, подробности о тестах представят позднее и еще больше усилятся, потому что, по его словам, у Штатов есть испытательные полигоны для ядерного оружия.Может такое быть? Вполне. Но для России это уже не сюрприз и не неожиданность. Путин уже говорил, что России известно, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний. И если это произойдет, Москва ответит тем же. На вполне законных основаниях, между прочим. Потому что в 2023 году Россия отозвала ратификацию под ДВЗЯИ. И свой шаг Москва, как чувствуя возможное американское ядерное коварство еще два года назад, пояснила: это связано с обструкционистской позицией США, так как Вашингтон уже 30 лет не предпринимает никаких усилий, чтобы ратифицировать указанный договор. При этом Россия упредила весь мир: она готова вернуться к отказу от ядерных испытаний, как только тоже самое сделает Вашингтон.Вот вам и пример упреждающей системной работы.Кроме того, Россия внимательно следит за всеми телодвижениями администрации Трампа в военных делах и отлично знает, что у президента США тактика работы с Россией остается неизменной. Как хитрая змея, одной частью языка он говорит о мире и даже предпринимает обманные миротворческие шаги. А вот другой – источает яд войны и военных приготовлений.Не верите? Вот вам пример: 30 октября 2025 года Трамп встретился и почти 2 часа говорил с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Трампа, большую часть времени лидеры говорили о мире в Украине и якобы договорились приложить все усилия, чтобы замирить Москву и Киев.Похвально? Да. Но как замирить! В это же время Радио "Свобода" обнародовала так называемый Европейский мирный план для Украины из 12 пунктов:– прекращение огня должно начаться через 24 часа после того, как стороны примут план;– заморозка текущей линии фронта;– мониторинг начинается немедленно под руководством США;– Украина и Россия согласуют "пакт о ненападении";– Запорожская АЭС передается "третьей стороне" с последующим возвращением Украине;– отмена "символических санкций" против России;– согласование окончательной линии столкновения с договоренностями об управлении РФ захваченными землями;– Украина получает международные гарантии безопасности (без деталей);– Киев и Москва "усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий";– начало переговоров по управлению захваченными территориями;– постепенная отмена санкций против России по мере реализации плана;– Украина и Россия согласовывают компенсации, а Запад размораживает активы.Даже беглый и поверхностный анализ пунктов это, с позволения сказать, "плана" говорит, что выполнить его нужно за счет интересов России. Она теряет и свои завоевания на поле боев СВО, и перспективу учета своих национальных интересов, несоблюдение которых стало первопричиной начала спецоперации. А взамен приобретает передышку, за время которой коллективный Запад может напичкать оружием Украину и подготовить ее к новой войне.Зачем же Трамп тогда подставляется, представляя план, с которым Россия не согласится? А для того, чтобы поднять информационную волну и в глазах мирового большинства, так называемого Глобального Юга, именно Россию представить агрессором, который не хочет мириться. А Глобальному Югу действительно не нужна война, ему требуются торговля и сотрудничество, за которые они и ратуют.Вот поэтому Трамп и не стал отвечать на вопрос журналистов о том, почему приказал начать испытания ядерного оружия в США. Что позволено демократам, то не позволено авторитаристам – на этой нехитрой и лживой основе и зиждется сегодня вся западная пропаганда и агитация. Это двойные стандарты и политическая целесообразность, которые и рулят.Точно такие же законопроекты, направленные на эскалацию агрессии и войны, администрация Трампа передала в Конгресс США. Таких законов от Трампа и для Трампа на будущее, как известно, четыре:а) о конфискации 5 млрд долл замороженных в США российских активов. Это станет сигналом для воровства российских активов и в Европе;б) о причислении России к списку страна-пособников террора и террористов, что позволит накладывать на Россию дополнительные ограничения и рестрикции;в) о вторичных санкциях против всех, кто покупает российские энергоносители, в первую очередь, против Китая и Индии;г) о 500-процентных пошлинах и тарифах против ослушников, которые позволят себе не согласиться с волей Вашингтона.Не факт, что все законопроекты станут полноценными законами, но сама их суть и направленность многое говорит о планах Трампа и его окружения в взаимоотношениях с Россией. По как эти законопроекты – только слова на бумаге, но после принятия они станут делами.Именно об этом – о стремлении ослабить позиции России любой ценой и не дать теснее слиться в сотрудничестве с Китаем – говорит и согласие Трампа снизить американские пошлины на китайские товары со 100% до 47%. Об этом якобы достигнута договоренность на встрече Трамп/Си. Американец хочет купить и отвлечь китайца любой ценой.Точно так же антироссийски Трамп собирается обрабатывать и непосредственных соседей и союзников или хотя бы партнеров России на ее границах. Армению – на Кавказе и пять стран Центральной Азии. На 6 ноября 2025 года в Вашингтоне запланирован саммит в формате "C5+1" с участием президента Трампа и лидеров Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.И хотя главной темой саммита заявлено сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, важных минеральных ресурсов и энергетики, но понятно же, что Трамп и его чиновники будут всячески вырывать эти страны из российской орбиты и влияния. Другими словами, Большая игра в Центральной Азии, затеянная англосаксами еще в XIX — начале XX веков продолжается. Только теперь в исполнении не британцев, а американцев. И также тупо, но нагло и агрессивно, не считаясь с тратами.Равно как и продолжаются попытки поджечь российские государственные границы по всему периметру. Ну, а повод, как вы понимаете, вполне благовидный – мир на Украине. И кто же типа выступает против мира?И в сложившейся ситуации только одно однозначно хорошо и вселяет надежду: российское руководство все это отлично понимает и подготовилось к обманным сюрпризам и циничной лжи – у России уже есть и "Буревестники", и "Посейдоны". А Запад… А что Запад? Тот факт, что Трамп хоть воинственен по-прежнему, но заметно вибрирует и мечется между союзниками и оппонентами в поисках опоры, говорит: остатки здравого смысла еще движут его попытками. А это тоже хорошо.Еще на эту же тему читайте в статье Владимира Скачко "Дипломатия с кулаками в карманах. Как Россия упредила войну внятными доводами"

