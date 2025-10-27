https://ukraina.ru/20251027/diplomatiya-s-kulakami-v-karmanakh-kak-rossiya-upredila-voynu-vnyatnymi-dovodami-1070743409.html

Дипломатия с кулаками в карманах. Как Россия упредила войну внятными доводами

Дипломатия с кулаками в карманах. Как Россия упредила войну внятными доводами

Президент США Дональд Трамп, как и следовало ожидать от такого эксцентрика в политике, опять доказал, что он –хозяин своего слова. В смысле захотел – дал, захотел – взял обратно, перехотел – опять дал. И плевать, что у наблюдающих мозги плавятся от этих вихляний

В полной мере касается это и главного нерва современной политики – российско-американских отношений, которые усилиями американского лидера оказались подвешенными на своеобразные качели его желаний и предпочтений. Их он продуцирует со скоростью возбужденного маньяка: что-то предлагает, пропагандирует, как свое изобретение, заранее радуется положительным результатам, а потом все отменяет. Чтобы через пару дней начинать все сначала.Например, 16 октября 2025 года Трамп назначил президенту России Владимиру Путину встречу в Будапеште, а уже 23 октября сам же ее отменил, а потом, собравшись в тихоокеанское турне, опять допустил возможность будапештского рандеву с Путиным, когда будет знать, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной действительно возможно. И что его (соглашение) можно будет подписать (или хотя бы предметно обсудить) в столице Венгрии. При его, Трампа, благотворном посредничестве великого миротворца. Агентство Reuters приводит такие его слова: "Мне нужно будет знать, что мы действительно собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить свое время впустую. У меня всегда были отличные отношения с Владимиром Путиным, но все это оказалось очень разочаровывающим. Любая из сделок, которые я уже заключил, казалась мне сложнее, чем урегулирование между Россией и Украиной, но это не сработало".Однако большой и заковыристой загадки в таких колебаниях Трампа нет. Его поведение вызвано, во-первых,тем, что он сам начал отступать от главной цели, которую он провозгласил, приступая ко второму сроку президентства. Он, как всем известно, своей главной задачей назвал предотвращение Третьей мировой войны. И даже как бы предпринял для этого целый ряд шагов – начал гасить региональные конфликты и войны в надежде получить за это Нобелевскую премию мира.В итоге за 9 месяцев своей плодотворной работа на посту президента он, по его же словам, погасил и закончил то ли семь, то ли восемь войн, но результат получил прямо противоположный – очень плотно приблизил планету на грань именно мировой войны. Причем третьей, в самом страшном – ядерном – ее исполнении.В-вторых, Трампу ничего не удалось и с обещаниями наладить нормальные отношения с Россией и ее президентом Путиным. Потому что Трамп решил одной рукой добиться мирного урегулирования СВО, а другой сделать при этом все так, чтобы лишить Россию всех ее побед на поле боя.То есть добиться прекращения огня на линии боевого столкновения (ЛБС) и приступить к перемирию. Абсолютно игнорируя главное требование России, заключающееся в том, что ей нужен прочный и долгосрочный мир, а не перемирие, которое Запад, не скрывая этого, хочет:– использовать для того, чтобы перевооружить неонацистскую Украину и подготовить ее к новой войне;– оставить в силе первопричины конфликта, то есть не выполнить задачи СВО – не защитить народ Донбасса, не провести денацификацию и демилитаризацию Украины, не вернуть ей нейтральный и внеблоковый статус без всяких бредней о вступлении в НАТО,Кроме того, есть еще одно обстоятельство, на которое не может пойти Путин – оставить под украинской оккупацией конституционные части России в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ему это президентский пост не позволяет. Он – гарант и Конституции, и неприкосновенности российских границ и территориальной целостности страны.В-третьих, остановила сползание планеты в ядерное зарево как раз Россия, потому что смогла наглядно объяснить, что она в Трамповых раскладах не будет ни сторонней и беспристрастной, ни жертвой-терпилой, ни слабым мальчиком для битья.Россия Путина просто подтвердила: простенькая истина о том, что предупреждение иногда работает на упреждение, работает и в политике, и в геополитике. Если правильно объяснить, что может быть в том или ином случае с тем, кто не желает тебе добра или даже готов что-то гадкое предпринять в этом плане.И проявилось это именно в отношениях между Россией и США и всем коллективным Западом. Запад все время угрожал, пытаясь надуть щеки, замахнуться дубиной и наехать, а Россия тихо и спокойно парировала эти дурацкие, но не безобидные наскоки и даже не вспотела особо, а только спокойно как бы говорила и США, и всему Западу: эй, осадите, не лезьте, держите себя в рамочках, а то хуже может быть.И если Запад вовсю размахивал кулаками и брызгался ядовитой слюной, то Россия даже рук из карманов не вынимала, а только намекала, что у нее там тоже кулаки имеются. Получилась эдакая умиротворяющая дипломатия с кулаками в кармане. Не шумная и не броская, но зато не менее продуктивная и действенная. А главное – понятная даже для дураков, безбашенных, но пугливых.Помните, как в фильме Василия Шукшина "Калина красная" его героя приехали бить первый муж его женщины, Любы Байкаловой с дружками из города. А Егор Прокудин, герой Шукшина никого не бил, а только не вынимал руки из карманов, спокойно и хладнокровно имитируя наличие там оружия. И бандюки сами испугались и убежали, побросав свое дреколье.Так и сейчас: не успели на Западе насладиться возможностью передать неонацистам в Украине крылатые ракеты "Томагавки" для ударов по глубоким российским тылам, как Россия ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой и намекнула на возможность Карибского кризиса 2.0, после которого США могли бы так получить по наглой сопатке, что мало не показалось бы. Потому что российские ядерные заряды могли оказаться в Карибском море на законном основании.И "Томагавки" остались в США. "Нам они самим нужны позарез", – сказал Трамп.Потом США и Запад начали опять угрожать ракетами, новыми поставками оружия и ввели всевозможные санкции против российской энергетики, сопроводив их угрозами предпринять конкретные действия по блокаде российских танкеров в морях и проливах. При этом Запад фактические вплотную приблизился к тому, чтобы украсть российские активы, замороженные в западных платформах и банках.И Россия, планомерно и открыто сначала 22 октября сего года провела плановую тренировку своих стратегических ядерных сил. Причем, как отметили в Кремле, сразу всей ядерной триады: на суше, на воде и в воздухе. Баллистическая ракета "Синева" была запущена с атомного ракетного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцево моря, а баллистическая межконтинентальная ракета "Ярс" стартовала с испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке. А рядом тренировались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. И всем все стало понятно.И сам Путин спокойно так и публично сказал: будете наскакивать на Россию, наш ответ будет "ошеломляющим". А чтобы сработало еще одно правило о том, что повторение – мать учения, 26 октября 2025 года президенту доложили об испытании ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Хорошая такая ракета – ни у кого такой пока нет: не только несет ядерный заряд, но и снабжена ядерной установкой и может летать в небе сколь угодно времени и наносить удары с самой неожиданной стороны.И, например, эксперт по ядерному нераспространению из Миддлберийского колледжа сказал The New York Times (США): "Это маленький летающий Чернобыль. …Это плохое развитие событий. Это еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями".И Трампу опять как пошептало: он заявил, что ничего предосудительного против России не затевает и ни в какие милитаристские игры с нею не играет. Правда, пригрозил, что у него есть атомная подводная лодка у берегов России, но прозвучало это крайне неубедительно: "У нас есть лучшая в мире атомная подлодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры".А потом вообще обиделся на Путина: "Ему следует положить конец войне. Война, которая должна была длиться одну неделю, скоро вступит в четвертый год. Вот чем ему следует заниматься вместо испытаний ракет".Но вот в чем действительно неприятность для Трампа – он, кажется, только начинает понимать, что с ним никто ни во что в России не играет, даже в дочки-матери на деньги. Ему еще раз напомнили, что в прежние годы между равными по силам оппонентами не бряцание оружие, а сдержанность была основой взаимного нейтралитета.А сдерживание было главным в международной политике, основанной на здравом смысле и разумном учете взаимных угроз, которые никому не нужны, потому что взаимно опасны.Но главное в том, что война опять как бы поставлена на паузу и временно снята с повестки дня. Не Трампом. Хотя он опять готов переговариваться и добиваться мирной сделки. "Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины", — заявил президент США. Но при этом уклонился от ответа о новых санкциях против России и заявил, что не хочет воровать российские замороженные активы и не участвует в обсуждении использования их для выделения военной и финансовой помощи Украине. "Это дело ЕС", – на всякий случай снял он ответственность с себя.И, как говорится, слава богу, И США, и российские деньги целее будут. Путин же не зря иногда руки в карманах держит…Еще о США читайте в статье Владимира Скачко "Хотюнчики захотели, но не смогли. Как Путин через Трампа оставил Зеленского ни с чем, но только пока".

2025

