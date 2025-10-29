"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми - 29.10.2025 Украина.ру
"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми
"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми - 29.10.2025 Украина.ру
"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми
Специальные антидроновые одеяла стали важным элементом экипировки штурмовиков, позволяя им скрываться от дронов и совершать многокилометровые переходы. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
В условиях, когда небо "кишит дронами", скрытное передвижение стало ключевым элементом выживания и успеха. По словам младшего сержанта Сергея Базанова, его взвод активно использует антидроновые одеяла. "У нас это скорее пончо: балахон с капюшоном", — уточнил он.Это средство маскировки доказало свою высокую эффективность. "Ночью оно полностью закрывает бойца. С помощью тепловизора его уже не разглядишь", — пояснил командир. Бойцы используют его в серое время суток, а утром сворачивают и двигаются дальше.Кроме маскировочных свойств, такое антидроновое пончо имеет и дополнительное преимущество. "А ещё в нём очень тепло. Ночью укрываешься. Если даже не успел окопаться, то где-то в кустах накрылся им, завернулся. Дрон с тепловизором над тобой пролетает и даже не замечает", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.
Специальные антидроновые одеяла стали важным элементом экипировки штурмовиков, позволяя им скрываться от дронов и совершать многокилометровые переходы. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
В условиях, когда небо "кишит дронами", скрытное передвижение стало ключевым элементом выживания и успеха. По словам младшего сержанта Сергея Базанова, его взвод активно использует антидроновые одеяла. "У нас это скорее пончо: балахон с капюшоном", — уточнил он.
Это средство маскировки доказало свою высокую эффективность. "Ночью оно полностью закрывает бойца. С помощью тепловизора его уже не разглядишь", — пояснил командир. Бойцы используют его в серое время суток, а утром сворачивают и двигаются дальше.
Кроме маскировочных свойств, такое антидроновое пончо имеет и дополнительное преимущество. "А ещё в нём очень тепло. Ночью укрываешься. Если даже не успел окопаться, то где-то в кустах накрылся им, завернулся. Дрон с тепловизором над тобой пролетает и даже не замечает", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.
