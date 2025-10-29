https://ukraina.ru/20251029/s-teplovizora-uzhe-ne-razglyadish-komandir-vzvoda-o-tom-kak-antidronovye-poncho-delayut-boytsov-1070800448.html

"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми

"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми - 29.10.2025 Украина.ру

"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми

Специальные антидроновые одеяла стали важным элементом экипировки штурмовиков, позволяя им скрываться от дронов и совершать многокилометровые переходы. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов

2025-10-29T04:30

2025-10-29T04:30

2025-10-29T04:30

новости

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво

спецоперация

военный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070800074_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_589fdeb515da4d2943bf8494d2719873.jpg

В условиях, когда небо "кишит дронами", скрытное передвижение стало ключевым элементом выживания и успеха. По словам младшего сержанта Сергея Базанова, его взвод активно использует антидроновые одеяла. "У нас это скорее пончо: балахон с капюшоном", — уточнил он.Это средство маскировки доказало свою высокую эффективность. "Ночью оно полностью закрывает бойца. С помощью тепловизора его уже не разглядишь", — пояснил командир. Бойцы используют его в серое время суток, а утром сворачивают и двигаются дальше.Кроме маскировочных свойств, такое антидроновое пончо имеет и дополнительное преимущество. "А ещё в нём очень тепло. Ночью укрываешься. Если даже не успел окопаться, то где-то в кустах накрылся им, завернулся. Дрон с тепловизором над тобой пролетает и даже не замечает", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.

https://ukraina.ru/20251023/dlya-borby-s-ukrainskimi-dalnimi-dronami-neobkhodimo-vzaimodeystvie-operatorov-bpla-i-voysk-pvo--1070556517.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, военный, военный эксперт, военный новости с украины, экипировка, дроны, бпла, украина