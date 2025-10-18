https://ukraina.ru/20251018/komandir-rascheta-d-30-my-v-somali-zhivm-po-zavetam-givi-kotoryy-nikogda-ne-schadil-vragov-otchizny-1070199828.html

Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны

О специфике работы артиллерии на Красноармейском направлении, маскировке и борьбе с дронами, а также о многом другом корреспонденту издания Украина.ру рассказал командир расчета гаубицы Д-30 60-го отдельного штурмового батальона, 51-й гвардейской армии ЮВО, в составе группировки войск "Центр", известный под позывным "Ара"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070201128_139:33:784:396_1920x0_80_0_0_f2f204e45615bc9de1ed7b267838a4bd.jpg

- Как ты попал на войну?- Я в 2008 году подписал контракт, прослужил около пятнадцати лет и в 2021 году уволился. В 2023 году пришел сюда добровольцем, потому что надо. Потому, что Родина приказала.- А почему именно штурмовой батальон "Сомали"?- Я шел именно в "Сомали", поскольку видел фильм про "Сомали", слышал треки про "Сомали" и чего-то прямо загорелся. Поспрашивал у старых товарищей. Они оба здесь служат. Оба расхваливали подразделение, говорили, что это именно боевое подразделение. Если вдруг какая-то кризисная ситуация на линии фронта, то первыми туда идут "сомалийцы". Всегда.Взаимовыручка, поддержка здесь присутствуют. Что в артиллерии, что у штурмовиков. А я именно этого и хотел. В общем, я хотел попасть в самое горячее место и потому выбрал "Сомали".- Подразделение существует много лет. В него приходят новые люди. Остался ли тот самый дух, воспетый в треках, которые ты слушал?- Да, его культивируют. Дело "Гиви" живет. Он для всех нас служит примером. Когда приходят новые люди, командиры всегда рассказывают о нем. И все стоят на той же бескомпромиссной позиции, что и покойный Михаил Толстых: никакой пощады врагу. Мне это тоже близко. Я много лет провел на военной службе, чтобы моя страна оставалась в безопасности."Гиви" выбрал правильную сторону. Нашу сторону. Он никогда не щадил врагов Отчизны. И для него это было личным. И для каждого из нас это личное. Мы должны защищать наши семьи, нашу страну.- "Сомали" — это изначально донбасское подразделение. Трудно было акклиматизироваться?- Да нет. Местные ребята очень душевные. По сравнению с жителями Москвы или Питера, здесь очень открытые люди. В любом разговоре наткнешься на шутейку и разговор продолжается-продолжается. Можем всю ночь проговорить.- Фильм о "Сомали", о котором ты упоминал, это, как я понимаю, "У края бездны" Макса Фадеева. Там все без прикрас и, как мне кажется, далеко не всякого вдохновит уйти на войну. Не разочаровался?- Нет, все ровно так, как я себе и представлял. А если говорить о "Сомали", то даже больше. Ведь если на себе не испытаешь, а просто фильм посмотришь, то ничего не поймешь. А вот когда приобретаешь боевых товарищей, когда понимаешь, что твоя работа спасла чью-то жизнь на передовой, - это дорогого стоит.- А сам родом откуда?- Из Татарстана.- А до начала СВО следил за ситуацией здесь?- Да как-то больше службой занят был. Конечно, внутри любой воинской части постоянно обсуждают военные конфликты, острые ситуации, проблемы в разных регионах. У меня уже тогда были друзья, которым довелось тут повоевать. В общем, не специально, но следил. Здесь что-то сказали, там сказали. Здесь человек служил и тоже рассказывал. Вот как-то так.- Ты пятнадцать лет служил по контракту. Тоже в артиллерии?- Да все эти годы служил в артиллерии. Когда сюда пришел, то сразу попал на минометы. Сначала на 82-е. Они работают вместе с пехотой. В непосредственной близости. То есть пехота через тебя уходит и возвращается. Потом перешел на 120-е и после этого уже на Д-30. Но был и в штурмах. Застал и этот момент. В принципе, ни о чем не жалею, поскольку всюду побывал. Очень полезный опыт для артиллериста.- Как-то меняется картина мира, когда попадаешь в зону конфликта после многих лет службы в армии мирного времени?- Армия мирного времени очень сильно отличается. В ней ты все больше изучаешь теорию: инженерная подготовка, медицинская. Это полезно, это нужно, но это теория. Когда столкнешься с реальной ситуацией, когда всплеск адреналина, а тебе нужно сделать перевязку, когда нужно отбиваться, сбивать дрон или вести огонь из орудия в то время, как огонь ведут по тебе, — это совсем другое. Тут главное не растеряться и показать все, чему тебя научили.- Долгое время СВО была, в первую очередь, войной артиллерии. Как считаешь, мы приобрели какой-то новый опыт в смысле применения артиллерии?- Безусловно! Все, чему я обучался в 2008 году, сегодня неприменимо. Все устарело. Сейчас, например, ведут корректировку с помощью дронов, а нас обучали, что командир батареи должен ползти вперед и корректировать с линии соприкосновения. А это уже вообще все меняет.Работа сильно изменилась. Сегодня нам нужна интенсивная стрельба. Нам нужно не попасть по своим. Нужно быстро поразить цель. У нас много задач. Нужно учитывать баллистические, тактические, технические, метеорологические данные, чтобы в цель попадать.- Вы сейчас поддерживаете наступление нашей пехоты на Красноармейск. Основные цели – скопления личного состава и укрепрайоны?- По большей части мы сейчас работаем по точкам взлета БПЛА: камикадзе и "Бабы Яги". Всюду, где видим соответствующие антенны. К примеру, нам присылают фото здания с этими большими антеннами. Мы проводим расчеты и наносим огневое поражение.Если усиленное наступление, то все орудия прикрывают пехоту. В одном здании наши, в другом – не наши. Нужно попасть в то здание, где не наши. И не зацепить своих.- То есть операторы БПЛА противника и их оборудование сегодня – это приоритетная цель?- Да, конечно. Если мы поразим их БПЛА-шников, то следующую ночь товарищи наши проведут спокойно. Это значит, что их не будут "кошмарить" дронами-камикадзе и "сбросами".- Я видел, как артиллерия бьет в непосредственной близости от своих. Это прямо ювелирная работа…— Это очень непросто и это большая ответственность. Поэтому мы постоянно учимся. Знаешь, нет предела совершенству.- Какова специфика работы артиллерии на Красноармейском направлении?- Поддержка пехоты. Очень часто мы работаем по целям, расположенным в непосредственной близости от своих. Поэтому ошибаться нельзя. Плюс – стало посложнее из-за летающих гранат и мин: камикадзе и "мавики" тут летают в больших количествах. Поэтому в расчете появился дополнительный человек, который смотрит за небом. Он специально обучен, вооружен ружьем и специальным приспособлением, которое определяет, что над нами летает или не летает. Условия сейчас тяжелее, чем года два-три назад.- Противник сейчас отвечает артиллерией или все больше дронами?- Пытаются достать именно дронами, поскольку батарейные орудия, которые они используют, не отличаются меткостью. Да, рядом прилетало, но такого, чтобы в цель, не было. Поэтому весь их потенциал основывается на дронах-камикадзе. В общем, скорее прилетит дрон. То есть прилетит он обязательно и постарается нас отыскать.- У противника хорошие операторы или просто много дронов? На эту тему сейчас ведутся споры в профессиональных кругах. Что видно с земли?- Они берут исключительно количеством. Я постоянно езжу по военным дорогам и вижу, что украинские дроны, в большинстве своем, бьют в никуда. Или в пустое здание, или в участок дороги. Их стратегия заключается в том, что один из десяти в какую-нибудь цель да попадет.- Как далеко приходилось стрелять, чтобы поразить цель?- Работаем мы много, а от этого изнашивается канал ствола. Чем больше износ, тем меньше дальность. Вот наш рекорд – пятнадцать километров и двести метров. Это при максималке – пятнадцать и триста. Вот эта разница была из-за износа канала ствола уже на тот момент. Это была точка взлета БПЛА.- Помимо человека с ружьем, как еще защищаетесь от вражеских БПЛА?- Маскировка решает. Наше орудие полностью замаскировано. То есть сверху его не видно. Плюс – сверху сварили металлическую сетку, чтобы ничего не попало. Так и защищаемся.- Ты давненько воюешь. Есть ли награды? Были ли ранения?- Насчет наград не знаю. Я ведь постоянно здесь нахожусь. Может в штабе уже чего и лежит. Но я же не за награды здесь. Что же до ранений, то было одно в ходе штурма Новодмитровки. "Сброс" сантиметрах в двадцати от меня. Осколок попал в шею. Где-то в сантиметре от артерии. Ну ничего. Двадцать дней прошло, я восстановился и пошел воевать дальше.Читайте также: "Ребята, палите блиндаж!": боец "Пятнашки" рассказал о тяжелом ранении при штурме Авдеевки

2025

