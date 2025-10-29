"Путин оказался другим": Трамп высказался о завершении украинского конфликта - 29.10.2025 Украина.ру
"Путин оказался другим": Трамп высказался о завершении украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп, выступая в среду с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу, в очередной раз выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
"Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что всё пойдёт проще из-за моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это всё равно будет решено", — сказал Трамп.Он напомнил, что мирное урегулирование между Израилем и Палестиной состоялось, хотя казалось недостижимым, а значит, украинский кризис тоже разрешится.Подробнее о действиях американского лидера на Украине — в материале Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен на сайте Украина.ру.
"Путин оказался другим": Трамп высказался о завершении украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу, в очередной раз выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
"Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что всё пойдёт проще из-за моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это всё равно будет решено", — сказал Трамп.
Он напомнил, что мирное урегулирование между Израилем и Палестиной состоялось, хотя казалось недостижимым, а значит, украинский кризис тоже разрешится.
Подробнее о действиях американского лидера на Украине — в материале Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния