https://ukraina.ru/20251029/putin-okazalsya-drugim-tramp-vyskazalsya-o-zavershenii-ukrainskogo-konflikta-1070829538.html
"Путин оказался другим": Трамп высказался о завершении украинского конфликта
"Путин оказался другим": Трамп высказался о завершении украинского конфликта - 29.10.2025 Украина.ру
"Путин оказался другим": Трамп высказался о завершении украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп, выступая в среду с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу, в очередной раз выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
2025-10-29T08:50
2025-10-29T08:50
2025-10-29T08:51
новости
россия
дональд трамп
украина
сша
владимир путин
ростислав ищенко
атэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063197157_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_84d3ec23596a72f5f967cb472fb27dd9.jpg
"Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что всё пойдёт проще из-за моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это всё равно будет решено", — сказал Трамп.Он напомнил, что мирное урегулирование между Израилем и Палестиной состоялось, хотя казалось недостижимым, а значит, украинский кризис тоже разрешится.Подробнее о действиях американского лидера на Украине — в материале Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063197157_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_eec2d5d6d3ce4ed6f216d2f30034081d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, украина, сша, владимир путин, ростислав ищенко, атэс
Новости, Россия, Дональд Трамп, Украина, США, Владимир Путин, Ростислав Ищенко, АТЭС
"Путин оказался другим": Трамп высказался о завершении украинского конфликта
08:50 29.10.2025 (обновлено: 08:51 29.10.2025)
Президент США Дональд Трамп, выступая в среду с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу, в очередной раз выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован