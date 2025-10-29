"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Во время освобождения Ивановки бойцы штурмового взвода прошли пятнадцать километров за двое суток, используя для передвижения антидроновые одеяла и тактику "двоек". Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
Командир штурмового взвода Базанов получил задачу от командования — завести свой взвод в населённый пункт Ивановка (Днепропетровская область). В ходе выполнения задачи бойцам пришлось в двух местах форсировать реку Волчья. Как отметил младший сержант, передвижение осуществлялось скрытно, несмотря на сложную оперативную обстановку.
"Мы давно воюем, все опытные. Умеем передвигаться тихо, двоечками, с интервалом, используя антидронные одеяла", — пояснил Базанов. Путь занял около пятнадцати километров, которые взвод прошёл за двое суток "медленно и аккуратно, зато без потерь".
После скрытного выхода на позиции начался штурм. "Противник уже не готов стоять насмерть, это правда. Они не ожидали, что мы пойдём в лоб", — констатировал командир. По его словам, один батальон заходил справа, другой — слева, а его взвод осуществил лобовой манёвр, чем сильно удивил противника.
"Почти в середину Ивановки зашли, к чему ВСУ оказались не готовы. Ну… они бегут. Спешно бегут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:50Позывной "Крисмас": Если ты спасла бойца от смерти, он благодарен тебе все жизнь. На гражданке не такСотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Крисмас" рассказала, как оказывала помощь мирному жителю с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника, и как спасла развороченную руку бойцу
Подписывайся на