"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ - 29.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251029/protivnik-uzhe-ne-gotov-stoyat-nasmert-komandir-shturmovogo-vzvoda-o-potere-moralnogo-dukha-vsu-1070796689.html
"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ
"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ - 29.10.2025 Украина.ру
"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ
Во время освобождения Ивановки бойцы штурмового взвода прошли пятнадцать километров за двое суток, используя для передвижения антидроновые одеяла и тактику "двоек". Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
2025-10-29T05:50
2025-10-29T05:50
новости
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
военный
военный эксперт
спецоперация
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180347_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_1642df971c48c283a5cc4c48f187a864.jpg
Командир штурмового взвода Базанов получил задачу от командования — завести свой взвод в населённый пункт Ивановка (Днепропетровская область). В ходе выполнения задачи бойцам пришлось в двух местах форсировать реку Волчья. Как отметил младший сержант, передвижение осуществлялось скрытно, несмотря на сложную оперативную обстановку. "Мы давно воюем, все опытные. Умеем передвигаться тихо, двоечками, с интервалом, используя антидронные одеяла", — пояснил Базанов. Путь занял около пятнадцати километров, которые взвод прошёл за двое суток "медленно и аккуратно, зато без потерь".После скрытного выхода на позиции начался штурм. "Противник уже не готов стоять насмерть, это правда. Они не ожидали, что мы пойдём в лоб", — констатировал командир. По его словам, один батальон заходил справа, другой — слева, а его взвод осуществил лобовой манёвр, чем сильно удивил противника."Почти в середину Ивановки зашли, к чему ВСУ оказались не готовы. Ну… они бегут. Спешно бегут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.
https://ukraina.ru/20251028/pozyvnoy-krismas-esli-ty-spasla-boytsa-ot-smerti-on-blagodaren-tebe-vse-zhizn-na-grazhdanke-ne-tak-1070751000.html
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180347_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48982bb5dc53c9dc197ad150bc350fbb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, военный, военный эксперт, спецоперация, дзен новости сво, новости сво, военный новости с украины, штурм, штурмовик, днепропетровская область, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, военный, военный эксперт, Спецоперация, дзен новости СВО, новости СВО, военный новости с Украины, штурм, штурмовик, Днепропетровская область, наступление ВС РФ, наступление России

"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ

05:50 29.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Во время освобождения Ивановки бойцы штурмового взвода прошли пятнадцать километров за двое суток, используя для передвижения антидроновые одеяла и тактику "двоек". Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
Командир штурмового взвода Базанов получил задачу от командования — завести свой взвод в населённый пункт Ивановка (Днепропетровская область). В ходе выполнения задачи бойцам пришлось в двух местах форсировать реку Волчья. Как отметил младший сержант, передвижение осуществлялось скрытно, несмотря на сложную оперативную обстановку.
"Мы давно воюем, все опытные. Умеем передвигаться тихо, двоечками, с интервалом, используя антидронные одеяла", — пояснил Базанов. Путь занял около пятнадцати километров, которые взвод прошёл за двое суток "медленно и аккуратно, зато без потерь".
После скрытного выхода на позиции начался штурм. "Противник уже не готов стоять насмерть, это правда. Они не ожидали, что мы пойдём в лоб", — констатировал командир. По его словам, один батальон заходил справа, другой — слева, а его взвод осуществил лобовой манёвр, чем сильно удивил противника.
"Почти в середину Ивановки зашли, к чему ВСУ оказались не готовы. Ну… они бегут. Спешно бегут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.
Позывной Крисмас - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Вчера, 06:50
Позывной "Крисмас": Если ты спасла бойца от смерти, он благодарен тебе все жизнь. На гражданке не такСотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Крисмас" рассказала, как оказывала помощь мирному жителю с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника, и как спасла развороченную руку бойцу
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиявоенныйвоенный экспертСпецоперациядзен новости СВОновости СВОвоенный новости с УкраиныштурмштурмовикДнепропетровская областьнаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:37Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой
06:06Французы в Польше, британцы в лесах Латвии. Как Европа готовит большую войну
06:00Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске
05:50"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ
05:40"Япония окажется втянутой в схватку гигантов" — философ-китаист о последствиях милитаризации
05:30В 2027 году наступит удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики — эксперт Конончук
05:20Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО
05:10"Их просто вышвырнут оттуда": Ростислав Ищенко о том, почему Украина не хочет выходить из ДНР
05:00В огороде сидел "ждун": командир взвода рассказал о дронной засаде при взятии Ивановки
04:50Украина погружается в состояние военной катастрофы, ВСУ теряют способность сопротивляться — Ищенко
04:40Ищенко: Прекратить кровопролитие — весьма благородная цель, но вряд ли Трамп этим обеспокоен
04:30Зима всё ближе. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"С тепловизора уже не разглядишь": командир взвода о том, как антидроновые пончо делают бойцов невидимыми
04:20Философ-китаист о звонке Путина: В Москве дали понять, что ответ на "Томагавки" будет "ошеломляющим"
04:10"Укрепление влияния Си Цзиньпина в армии – ещё один шаг к событиям вокруг Тайваня" — Конончук
04:02Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу
04:00"Громко сказать боятся, потому что Урсула денег не даст": Ищенко о позиции ЕС по Украине
03:41Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых
03:11Российские войска продолжают освобождение Харьковской области
02:49Москва отражает атаку БПЛА. Закрыты для полётов 15 российских аэропортов
Лента новостейМолния