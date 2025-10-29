https://ukraina.ru/20251029/protivnik-uzhe-ne-gotov-stoyat-nasmert-komandir-shturmovogo-vzvoda-o-potere-moralnogo-dukha-vsu-1070796689.html

"Противник уже не готов стоять насмерть": командир штурмового взвода о потере морального духа ВСУ

Во время освобождения Ивановки бойцы штурмового взвода прошли пятнадцать километров за двое суток, используя для передвижения антидроновые одеяла и тактику "двоек". Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов

Командир штурмового взвода Базанов получил задачу от командования — завести свой взвод в населённый пункт Ивановка (Днепропетровская область). В ходе выполнения задачи бойцам пришлось в двух местах форсировать реку Волчья. Как отметил младший сержант, передвижение осуществлялось скрытно, несмотря на сложную оперативную обстановку. "Мы давно воюем, все опытные. Умеем передвигаться тихо, двоечками, с интервалом, используя антидронные одеяла", — пояснил Базанов. Путь занял около пятнадцати километров, которые взвод прошёл за двое суток "медленно и аккуратно, зато без потерь".После скрытного выхода на позиции начался штурм. "Противник уже не готов стоять насмерть, это правда. Они не ожидали, что мы пойдём в лоб", — констатировал командир. По его словам, один батальон заходил справа, другой — слева, а его взвод осуществил лобовой манёвр, чем сильно удивил противника."Почти в середину Ивановки зашли, к чему ВСУ оказались не готовы. Ну… они бегут. Спешно бегут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.

