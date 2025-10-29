Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима Зеленского - 29.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251029/medvedchuk-okruzhenie-vsu-v-pokrovske-i-kupyanske-pokazalo-gniluyu-sut-rezhima-zelenskogo-1070853305.html
Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима Зеленского
Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима Зеленского - 29.10.2025 Украина.ру
Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима Зеленского
Украинские формирования окружены в Покровске и Купянске, под угрозой уничтожения тысячи военнослужащих ВСУ, которых командование обрекло на гибель. Единственный их шанс – воспользоваться тем путем, который указал им президент РФ Владимир Путин, то есть сдаться в плен, полагает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
2025-10-29T15:01
2025-10-29T15:01
эксклюзив
россия
купянск
владимир зеленский
виктор медведчук
владимир путин
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067820516_0:112:1200:787_1920x0_80_0_0_3bc47020ac64d569a3e3f1d98864de5e.jpg
Милосердие для побежденныхНаступление российской армии в Донбассе и на других направлениях привело к тому, что украинские гарнизоны в Покровске (Красноармейске) в ДНР, а также в Купянске в Харьковской области оказались в окружении.В конце прошлой недели Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками в одном из пунктов управления объединенной группировки войск.Главе государства было доложено, что на покровском направлении в окружение попали до 5 тыс. украинских военнослужащих, а на купянском – порядка 5,5 тыс."Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению красноармейско-димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей", - заявил глава государства.Украинские официальные лица данную информацию не подтверждали, Владимир Зеленский назвал эти утверждения "ложью", однако утаивать шило в мешке становится все сложнее. Так, лояльный к Украине ресурс Deep State признает, что ситуация в Покровске "на грани критической и продолжает усугубляться".Окружение ВСУ в Покровске и Купянске имеет неизбежный финал – уничтожение блокированных на этих направлениях формирований, однако Россия дает каждому украинскому военному шанс сохранить жизнь."В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать", - поручил Путин на совещании, добавив, что армия России всегда милосердно относилась к побежденным.Специалист по победам в телевизореПризыв к милосердию российского лидера очень важен именно сейчас, поскольку это показывает, что в российском руководстве нет и не было военной истерии, намека на геноцид украинцев, в котором западная пропаганда безуспешно старается обвинить Кремль, констатировал Медведчук в своем заявлении, опубликованном 29 октября на сайте движения "Другая Украина".Ситуация с новыми котлами необычайно болезненна для Зеленского, который недавно ездил в Вашингтон и возил туда карты нового "контрнаступа", добавил политик."Она показывает очевидное – бывший клоун в военном деле, естественно, профан, и говорить с ним на эти темы бесполезно, что президент США Трамп и сделал. Поэтому нелегитимный начал отрицать факт окружения, а его пропагандисты разгоняют тезис, что эта информация о котлах рассчитана на то, чтобы воздействовать на США и "создать впечатление, будто Россия одерживает победу". В реальности именно Зеленский – главный специалист побед в телевизоре, откуда он не вылазит на протяжении всего конфликта, убеждая весь мир, что Россия вот-вот падет, только нужно его режиму дать еще денег и вооружений", - утверждает Медведчук.По его словам, в ВСУ подтверждают не правоту Зеленского, а как раз-таки Путина."Что касается так называемой стабилизации на этом направлении, о которой кричат господа офицеры, то это чепуха для успокоения. На земле бойцы видят другую картину: враг давит, расшатывает позиции, и ситуация там далека от стабильной", - рассказал в своих соцсетях украинский военнослужащий с позывным Мучной.Таких заявлений о полной неосведомленности Зеленского о том, что происходит в зоне боевых действий, можно вспомнить еще много, отметил Медведчук."В современной войне, где присутствуют космические технологии и армии дронов, чтобы попасть в котел, нужно еще постараться, ведь маневры охвата противником с флангов скрыть почти невозможно. И только такой политический клоун, как Зеленский, способен не дать команды на своевременное отступление, тем самым обречь своих солдат на верную гибель и страдания", - заявил он.Путь для сохранения жизниМедведчук напомнил, что у Зеленского была возможность вывести свои войска из Донбасса и тем самым сделать шаг к мирному урегулированию, но украинское руководство наотрез отказалось поступиться какими-либо территориями. В результате из Донбасса украинской армии уходить все же приходится, только "с позором и ненужными жертвами".Зеленский некоторое время назад заявил, что Путин будет делать все, чтобы не встречаться с ним.По его мнению, Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие."Это даст огромный импульс переговорному процессу, и попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным. Но наркофюреру личные политические амбиции выше жизней простых украинских солдат. Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания", - заявил глава совета движения "Другая Украина".Зеленскому наплевать на судьбы людей и на реальное положение дел на фронте, продолжил Медведчук."В наркотическом бреду своего величия Зеленский не способен видеть судьбу простого солдата и адекватно реагировать на происходящее. Сейчас воинам ВСУ нужно подумать о своих жизнях, если ошалевшее от коррупции командование о них не думает", - заявил он.Владимир Путин указал путь, который сохранит им жизнь, и ради себя и своих близких им стоит этим воспользоваться, подытожил Медведчук.Европа перевооружается для войны с Россией. О том, какую роль в этом процессе уготована Украине - в материале издания Украина.ру "Стальной дикобраз" Европы. Как ЕК хочет к 2030 году сделать Украину своим авангардом в войне с Россией.
https://ukraina.ru/20251029/vybory-na-ukraine-chto-opyat--1070835271.html
россия
купянск
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067820516_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_11072bdfba2782b5052c53e211bb2269.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, купянск, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Россия, Купянск, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск

Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима Зеленского

15:01 29.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские формирования окружены в Покровске и Купянске, под угрозой уничтожения тысячи военнослужащих ВСУ, которых командование обрекло на гибель. Единственный их шанс – воспользоваться тем путем, который указал им президент РФ Владимир Путин, то есть сдаться в плен, полагает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Милосердие для побежденных
Наступление российской армии в Донбассе и на других направлениях привело к тому, что украинские гарнизоны в Покровске (Красноармейске) в ДНР, а также в Купянске в Харьковской области оказались в окружении.
В конце прошлой недели Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками в одном из пунктов управления объединенной группировки войск.
Главе государства было доложено, что на покровском направлении в окружение попали до 5 тыс. украинских военнослужащих, а на купянском – порядка 5,5 тыс.
"Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению красноармейско-димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей", - заявил глава государства.
Украинские официальные лица данную информацию не подтверждали, Владимир Зеленский назвал эти утверждения "ложью", однако утаивать шило в мешке становится все сложнее. Так, лояльный к Украине ресурс Deep State признает, что ситуация в Покровске "на грани критической и продолжает усугубляться".
Окружение ВСУ в Покровске и Купянске имеет неизбежный финал – уничтожение блокированных на этих направлениях формирований, однако Россия дает каждому украинскому военному шанс сохранить жизнь.
"В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать", - поручил Путин на совещании, добавив, что армия России всегда милосердно относилась к побежденным.
Специалист по победам в телевизоре
Призыв к милосердию российского лидера очень важен именно сейчас, поскольку это показывает, что в российском руководстве нет и не было военной истерии, намека на геноцид украинцев, в котором западная пропаганда безуспешно старается обвинить Кремль, констатировал Медведчук в своем заявлении, опубликованном 29 октября на сайте движения "Другая Украина".
Ситуация с новыми котлами необычайно болезненна для Зеленского, который недавно ездил в Вашингтон и возил туда карты нового "контрнаступа", добавил политик.
Пётр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
12:15
Выборы на Украине: что, опять? Пётр Алексеевич Порошенко* поведал изумлённой нации, что выборы президента, парламента и местного самоуправления, несмотря на героическое сопротивление пятого президента (т.е. – самого Порошенко), уже назначены и состоятся 26 октября следующего года (важное уточнение – год-то мог быть и позапрошлый…) Верим?
"Она показывает очевидное – бывший клоун в военном деле, естественно, профан, и говорить с ним на эти темы бесполезно, что президент США Трамп и сделал. Поэтому нелегитимный начал отрицать факт окружения, а его пропагандисты разгоняют тезис, что эта информация о котлах рассчитана на то, чтобы воздействовать на США и "создать впечатление, будто Россия одерживает победу". В реальности именно Зеленский – главный специалист побед в телевизоре, откуда он не вылазит на протяжении всего конфликта, убеждая весь мир, что Россия вот-вот падет, только нужно его режиму дать еще денег и вооружений", - утверждает Медведчук.
По его словам, в ВСУ подтверждают не правоту Зеленского, а как раз-таки Путина.
"Что касается так называемой стабилизации на этом направлении, о которой кричат господа офицеры, то это чепуха для успокоения. На земле бойцы видят другую картину: враг давит, расшатывает позиции, и ситуация там далека от стабильной", - рассказал в своих соцсетях украинский военнослужащий с позывным Мучной.
Таких заявлений о полной неосведомленности Зеленского о том, что происходит в зоне боевых действий, можно вспомнить еще много, отметил Медведчук.
"В современной войне, где присутствуют космические технологии и армии дронов, чтобы попасть в котел, нужно еще постараться, ведь маневры охвата противником с флангов скрыть почти невозможно. И только такой политический клоун, как Зеленский, способен не дать команды на своевременное отступление, тем самым обречь своих солдат на верную гибель и страдания", - заявил он.
Путь для сохранения жизни
Медведчук напомнил, что у Зеленского была возможность вывести свои войска из Донбасса и тем самым сделать шаг к мирному урегулированию, но украинское руководство наотрез отказалось поступиться какими-либо территориями. В результате из Донбасса украинской армии уходить все же приходится, только "с позором и ненужными жертвами".
Зеленский некоторое время назад заявил, что Путин будет делать все, чтобы не встречаться с ним.
"А Зеленскому сейчас вдруг понадобилась дипломатия и личная встреча с российским лидером? А что же он с 2022 года как-то не интересовался этим и сорвал мирные переговоры в Стамбуле, издал указ, запрещающий всем вести мирные переговоры, убеждал весь мир, что вот-вот победит, и вверг страну в военную катастрофу, которая каждый день уносит тысячи жизней людей. Правда, он и его окружение неплохо заработали на горе украинского народа, тут ничего личного, только бизнес", - прокомментировал Медведчук.
По его мнению, Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие.
"Это даст огромный импульс переговорному процессу, и попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным. Но наркофюреру личные политические амбиции выше жизней простых украинских солдат. Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания", - заявил глава совета движения "Другая Украина".
Зеленскому наплевать на судьбы людей и на реальное положение дел на фронте, продолжил Медведчук.
"В наркотическом бреду своего величия Зеленский не способен видеть судьбу простого солдата и адекватно реагировать на происходящее. Сейчас воинам ВСУ нужно подумать о своих жизнях, если ошалевшее от коррупции командование о них не думает", - заявил он.
Владимир Путин указал путь, который сохранит им жизнь, и ради себя и своих близких им стоит этим воспользоваться, подытожил Медведчук.
Европа перевооружается для войны с Россией. О том, какую роль в этом процессе уготована Украине - в материале издания Украина.ру "Стальной дикобраз" Европы. Как ЕК хочет к 2030 году сделать Украину своим авангардом в войне с Россией.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияКупянскВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Технологическая гегемония США против Китая и России. Микроэлектроника как отражение конца глобализации
16:39"Ложь только ухудшит ситуацию": украинский телеканал "проболтался" о продвижении ВС РФ в Димитрове
16:37В Белоруссии спрогнозировали обострение обстановки на молдавско-приднестровском направлении
16:30Проклятие Зеленского: очередной город "сменил гражданство", подтвердив дурную славу главы режима
16:15Проницательный политик, вызывающий антипатию у элиты США: к кому на Украине следует присмотреться Трампу
16:14Бельгия "лает на слона", чем гордится Путин. Краткая сводка новостей
16:01Инспектор Закарпатского ТЦК помогал сбежать военнослужащим и призывникам
15:56Мэры-призраки: как украинские чиновники осваивают бюджеты несуществующих городов
15:43Путин рассказал о готовности допустить в зону окружения противника иностранных журналистов
15:39Призрак майдана для Зеленского. Грызня болонок и бульдогов под дырявым украинским ковром
15:33Уклонистов из Киева вывозили в ЕС под видом спецназа
15:23Страдания украинцев в Германии и передислокация войск США в Европе. Новости к этому часу
15:13Военкор Андрей Коц: ВСУ бросили под Покровск спецназ ГУР, чтобы хоть как-то удержаться после его падения
15:10МОК назвал отделение Украины границей от Крыма "досадной ошибкой"
15:04"Оружие Судного дня": что известно о "Посейдоне", испытания которого подтвердил Путин
15:01Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима Зеленского
15:00Что Вучич хочет сделать с сербской "дочкой" Газпрома? Стоянович о газовом аргументе России
14:50Путин навестил раненых бойцов в московском военном госпитале - видео
14:39"Убей кролика как москаля": как в лагерях "Азова"* детей учат жестокости по лекалам СС
14:28В Германии жестоко убили украинского беженца-инвалида
Лента новостейМолния