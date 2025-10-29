Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима Зеленского
Украинские формирования окружены в Покровске и Купянске, под угрозой уничтожения тысячи военнослужащих ВСУ, которых командование обрекло на гибель. Единственный их шанс – воспользоваться тем путем, который указал им президент РФ Владимир Путин, то есть сдаться в плен, полагает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Милосердие для побежденных
Наступление российской армии в Донбассе и на других направлениях привело к тому, что украинские гарнизоны в Покровске (Красноармейске) в ДНР, а также в Купянске в Харьковской области оказались в окружении.
В конце прошлой недели Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками в одном из пунктов управления объединенной группировки войск.
Главе государства было доложено, что на покровском направлении в окружение попали до 5 тыс. украинских военнослужащих, а на купянском – порядка 5,5 тыс.
"Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению красноармейско-димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей", - заявил глава государства.
Украинские официальные лица данную информацию не подтверждали, Владимир Зеленский назвал эти утверждения "ложью", однако утаивать шило в мешке становится все сложнее. Так, лояльный к Украине ресурс Deep State признает, что ситуация в Покровске "на грани критической и продолжает усугубляться".
Окружение ВСУ в Покровске и Купянске имеет неизбежный финал – уничтожение блокированных на этих направлениях формирований, однако Россия дает каждому украинскому военному шанс сохранить жизнь.
"В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать", - поручил Путин на совещании, добавив, что армия России всегда милосердно относилась к побежденным.
Специалист по победам в телевизоре
Призыв к милосердию российского лидера очень важен именно сейчас, поскольку это показывает, что в российском руководстве нет и не было военной истерии, намека на геноцид украинцев, в котором западная пропаганда безуспешно старается обвинить Кремль, констатировал Медведчук в своем заявлении, опубликованном 29 октября на сайте движения "Другая Украина".
Ситуация с новыми котлами необычайно болезненна для Зеленского, который недавно ездил в Вашингтон и возил туда карты нового "контрнаступа", добавил политик.
"Она показывает очевидное – бывший клоун в военном деле, естественно, профан, и говорить с ним на эти темы бесполезно, что президент США Трамп и сделал. Поэтому нелегитимный начал отрицать факт окружения, а его пропагандисты разгоняют тезис, что эта информация о котлах рассчитана на то, чтобы воздействовать на США и "создать впечатление, будто Россия одерживает победу". В реальности именно Зеленский – главный специалист побед в телевизоре, откуда он не вылазит на протяжении всего конфликта, убеждая весь мир, что Россия вот-вот падет, только нужно его режиму дать еще денег и вооружений", - утверждает Медведчук.
По его словам, в ВСУ подтверждают не правоту Зеленского, а как раз-таки Путина.
"Что касается так называемой стабилизации на этом направлении, о которой кричат господа офицеры, то это чепуха для успокоения. На земле бойцы видят другую картину: враг давит, расшатывает позиции, и ситуация там далека от стабильной", - рассказал в своих соцсетях украинский военнослужащий с позывным Мучной.
Таких заявлений о полной неосведомленности Зеленского о том, что происходит в зоне боевых действий, можно вспомнить еще много, отметил Медведчук.
"В современной войне, где присутствуют космические технологии и армии дронов, чтобы попасть в котел, нужно еще постараться, ведь маневры охвата противником с флангов скрыть почти невозможно. И только такой политический клоун, как Зеленский, способен не дать команды на своевременное отступление, тем самым обречь своих солдат на верную гибель и страдания", - заявил он.
Путь для сохранения жизни
Медведчук напомнил, что у Зеленского была возможность вывести свои войска из Донбасса и тем самым сделать шаг к мирному урегулированию, но украинское руководство наотрез отказалось поступиться какими-либо территориями. В результате из Донбасса украинской армии уходить все же приходится, только "с позором и ненужными жертвами".
Зеленский некоторое время назад заявил, что Путин будет делать все, чтобы не встречаться с ним.
"А Зеленскому сейчас вдруг понадобилась дипломатия и личная встреча с российским лидером? А что же он с 2022 года как-то не интересовался этим и сорвал мирные переговоры в Стамбуле, издал указ, запрещающий всем вести мирные переговоры, убеждал весь мир, что вот-вот победит, и вверг страну в военную катастрофу, которая каждый день уносит тысячи жизней людей. Правда, он и его окружение неплохо заработали на горе украинского народа, тут ничего личного, только бизнес", - прокомментировал Медведчук.
По его мнению, Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие.
"Это даст огромный импульс переговорному процессу, и попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным. Но наркофюреру личные политические амбиции выше жизней простых украинских солдат. Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания", - заявил глава совета движения "Другая Украина".
Зеленскому наплевать на судьбы людей и на реальное положение дел на фронте, продолжил Медведчук.
"В наркотическом бреду своего величия Зеленский не способен видеть судьбу простого солдата и адекватно реагировать на происходящее. Сейчас воинам ВСУ нужно подумать о своих жизнях, если ошалевшее от коррупции командование о них не думает", - заявил он.
Владимир Путин указал путь, который сохранит им жизнь, и ради себя и своих близких им стоит этим воспользоваться, подытожил Медведчук.
