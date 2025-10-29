https://ukraina.ru/20251029/medvedchuk-okruzhenie-vsu-v-pokrovske-i-kupyanske-pokazalo-gniluyu-sut-rezhima-zelenskogo-1070853305.html

Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима Зеленского

Украинские формирования окружены в Покровске и Купянске, под угрозой уничтожения тысячи военнослужащих ВСУ, которых командование обрекло на гибель. Единственный их шанс – воспользоваться тем путем, который указал им президент РФ Владимир Путин, то есть сдаться в плен, полагает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

Милосердие для побежденныхНаступление российской армии в Донбассе и на других направлениях привело к тому, что украинские гарнизоны в Покровске (Красноармейске) в ДНР, а также в Купянске в Харьковской области оказались в окружении.В конце прошлой недели Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками в одном из пунктов управления объединенной группировки войск.Главе государства было доложено, что на покровском направлении в окружение попали до 5 тыс. украинских военнослужащих, а на купянском – порядка 5,5 тыс."Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению красноармейско-димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей", - заявил глава государства.Украинские официальные лица данную информацию не подтверждали, Владимир Зеленский назвал эти утверждения "ложью", однако утаивать шило в мешке становится все сложнее. Так, лояльный к Украине ресурс Deep State признает, что ситуация в Покровске "на грани критической и продолжает усугубляться".Окружение ВСУ в Покровске и Купянске имеет неизбежный финал – уничтожение блокированных на этих направлениях формирований, однако Россия дает каждому украинскому военному шанс сохранить жизнь."В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать", - поручил Путин на совещании, добавив, что армия России всегда милосердно относилась к побежденным.Специалист по победам в телевизореПризыв к милосердию российского лидера очень важен именно сейчас, поскольку это показывает, что в российском руководстве нет и не было военной истерии, намека на геноцид украинцев, в котором западная пропаганда безуспешно старается обвинить Кремль, констатировал Медведчук в своем заявлении, опубликованном 29 октября на сайте движения "Другая Украина".Ситуация с новыми котлами необычайно болезненна для Зеленского, который недавно ездил в Вашингтон и возил туда карты нового "контрнаступа", добавил политик."Она показывает очевидное – бывший клоун в военном деле, естественно, профан, и говорить с ним на эти темы бесполезно, что президент США Трамп и сделал. Поэтому нелегитимный начал отрицать факт окружения, а его пропагандисты разгоняют тезис, что эта информация о котлах рассчитана на то, чтобы воздействовать на США и "создать впечатление, будто Россия одерживает победу". В реальности именно Зеленский – главный специалист побед в телевизоре, откуда он не вылазит на протяжении всего конфликта, убеждая весь мир, что Россия вот-вот падет, только нужно его режиму дать еще денег и вооружений", - утверждает Медведчук.По его словам, в ВСУ подтверждают не правоту Зеленского, а как раз-таки Путина."Что касается так называемой стабилизации на этом направлении, о которой кричат господа офицеры, то это чепуха для успокоения. На земле бойцы видят другую картину: враг давит, расшатывает позиции, и ситуация там далека от стабильной", - рассказал в своих соцсетях украинский военнослужащий с позывным Мучной.Таких заявлений о полной неосведомленности Зеленского о том, что происходит в зоне боевых действий, можно вспомнить еще много, отметил Медведчук."В современной войне, где присутствуют космические технологии и армии дронов, чтобы попасть в котел, нужно еще постараться, ведь маневры охвата противником с флангов скрыть почти невозможно. И только такой политический клоун, как Зеленский, способен не дать команды на своевременное отступление, тем самым обречь своих солдат на верную гибель и страдания", - заявил он.Путь для сохранения жизниМедведчук напомнил, что у Зеленского была возможность вывести свои войска из Донбасса и тем самым сделать шаг к мирному урегулированию, но украинское руководство наотрез отказалось поступиться какими-либо территориями. В результате из Донбасса украинской армии уходить все же приходится, только "с позором и ненужными жертвами".Зеленский некоторое время назад заявил, что Путин будет делать все, чтобы не встречаться с ним.По его мнению, Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие."Это даст огромный импульс переговорному процессу, и попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным. Но наркофюреру личные политические амбиции выше жизней простых украинских солдат. Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания", - заявил глава совета движения "Другая Украина".Зеленскому наплевать на судьбы людей и на реальное положение дел на фронте, продолжил Медведчук."В наркотическом бреду своего величия Зеленский не способен видеть судьбу простого солдата и адекватно реагировать на происходящее. Сейчас воинам ВСУ нужно подумать о своих жизнях, если ошалевшее от коррупции командование о них не думает", - заявил он.Владимир Путин указал путь, который сохранит им жизнь, и ради себя и своих близких им стоит этим воспользоваться, подытожил Медведчук.Европа перевооружается для войны с Россией. О том, какую роль в этом процессе уготована Украине - в материале издания Украина.ру "Стальной дикобраз" Европы. Как ЕК хочет к 2030 году сделать Украину своим авангардом в войне с Россией.

