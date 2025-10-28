https://ukraina.ru/20251028/stalnoy-dikoobraz-evropy-ek-predlagaet-k-2030-godu-prevratit-ukrainu-v-svoy-voennyy-avangard--1070744072.html

"Стальной дикобраз" Европы. Как ЕК хочет к 2030 году сделать Украину своим авангардом в войне с Россией

Еврокомиссия (ЕК) подготовила коммуникацию, в которой представлен пятилетний план перевооружения Европы для потенциальной войны с Россией, а также план полной интеграции ВПК Украины в общеевропейскую систему и использование Украины как полигона для испытаний оружия и логистических схем для будущей большой войны.

Пятилетний план перевооруженияЕсли СВО продлится на следующий год, по плану Украина должна получить от Европы 120 млрд долларов как в виде денег, так и в виде оружия. Сумму гипотетически можно было бы разделить с США, но Трамп оружие готов только продавать, а давать деньги не готов ни при каких условиях. Поездка Зеленского в Белый дом за "Томагавками" успеха не имела, а санкции, которые Вашингтон ввел против России хоть в конечном итоге и на руку Киеву, но к обеспечению ВСУ отношения не имеют. Таким образом, вся нагрузка остается на Европе, у которой не все в порядке с экономикой, а военные склады почти опустели. Соответственно, ЕС может передавать Украине либо собственное оружие по мере его производства, либо купленное, прежде всего, у США, а значит, как говорится, для войны нужны три вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги.Крупнейшие европейские политики подтверждают, что финансовая ситуация не предполагает иного плана, кроме использования замороженных российских активов. Но решение по "репарационному кредиту" принять не смогли и перенесли заседание на декабрь. Бельгия, на счетах которой хранится основная часть суммы, против в одиночку нести юридическую ответственность за конфискацию средств. Также против конфискации выступают и те страны, у которых есть активы в России. Они боятся их параллельного изъятия. Да и вообще, есть риск массового бегства капиталов из Евросоюза, который не может гарантировать их безопасность.Возможно, в краткосрочной перспективе Европа столкнулась с неразрешимой проблемой и снабжение Украины в следующем году значительно просядет (хотя вопрос изъятия российских активов все еще не закрыт). Тем не менее, в среднесрочной перспективе ЕС планирует такую оборонную стратегию, которая больше похожа на подготовку к большой войне. И Украина в ней играет ключевую роль.На днях Еврокомиссия направила Европарламенту и Евросовету коммуникацию под названием "Дорожная карта сохранения мира и готовности к обороне на период до 2030 года"."Чтобы быть “готовой к 2030 году”, Европа должна действовать уже сейчас", — указано в самом начале послания. Если Штаты очевидным образом готовятся к 2027 году, когда закончится перевооружение НОАК (Национально-освободительной армии Китая - Ред.), то, что такого опасного для ЕС может произойти в 2030 году? Единственное, что напрашивается — это выборы президента РФ. Но здесь для Брюсселя скорее не опасность, а окно возможностей. Опасностей, учитывая военный план Европы и потенциальный транзит власти в России, больше для Москвы. Но не будем спекулировать и посмотрим, чего хочет Еврокомиссия.План "готовности к обороне" представлен, как реакция на "угрозу" со стороны России и ее "неспровоцированную, полномасштабную военную агрессию против Украины, которая достигает новых высот жестокости и насилия". Другие пропагандистские клише вроде роста числа "безрассудных провокаций и актов гибридной войны против государств-членов, от кибератак до нарушения воздушного пространства" имеют ясную материальную цель — правительства должны дать деньги военным корпорациям. За счет чего? За счет всего.Подготовка к войне"Милитаризованная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем" — говорится в докладе. Но угрозы для Европы находятся по всей планете, потому что "авторитарные государства все активнее вмешиваются в наши общества и экономику", а "традиционные союзники и партнеры переключают свое внимание на другие регионы мира".Враг силен и коварен, а друзья больше не могут нам помочь — риторика в лучших традициях холодной войны, из которой следует интересный вывод: "Украина остается первой линией обороны Европы и является неотъемлемой частью европейской архитектуры обороны и безопасности". Таким образом ЕС признается, что содержит Украину как буферную зону, задача которой — за счет жизней своих граждан обеспечить безопасность Евросоюза в случае потенциальной войны с Россией после 2030 года.Далее сказано, что, поскольку, на традиционных союзников (подразумеваются США) надежды мало, государства-члены ЕС должны "взять на себя ответственность за свою собственную оборону и безопасность, не слишком полагаясь на других". Должны нарастить собственный военный потенциал, но не ради независимости, а чтобы "занять достойное место в трансатлантическом альянсе". Выходит, что сейчас это место недостойное.Тем не менее, достоинство близится, поскольку Европа "преодолела десятилетия недостаточных инвестиций в оборону": военные бюджеты с 2021 года выросли с 218 млрд евро до 343 млрд, а к концу 2025 года должны достигнуть 392 млрд евро. Это паритет с нынешними экстремальными затратами России во время ведения боевых действий. Всего же на программу перевооружения понадобится около 800 млрд евро. Правда, пока только 50% вооружений закупается в ЕС (остальное — на внешних рынках), поэтому "существует очевидная необходимость инвестировать больше, инвестировать сообща и инвестировать по-европейски".Помимо денег и материального оснащения, "готовность к 2030 году" подразумевает и морально-психологическую подготовку населения к большой войне: "Также требуется надежная благоприятная гражданская среда, основанная на жизнестойких обществах, хорошо подготовленных и информированных гражданах и расширенном военно-гражданском сотрудничестве". Это означает, что пропаганда национальной ненависти будет только усиливаться.Четыре флагманаВ 2007 году государства-члены ЕС согласились направлять 35% своих оборонных инвестиций на совместные закупки, но до сих пор этот показатель остается ниже 20%. Важнейшая часть плана — все вовлечение национальных военных инвестиций в совместные закупки до как минимум 55%. Чтобы достичь нужных показателей, военному штабу ЕС будет предписано провести засекреченный обзор текущего состояния сил и задач государств-членов, в число которых включены и потребности Украины. На основании данных военного штаба Еврокомиссия намерена ежегодно отчитываться Евросовету о "готовности к обороне". Одновременно с этим должен завершиться процесс формирования членов Коалиции государств по наращиванию потенциала. Почти Коалиция желающих, но немного другое. Еврокомиссия обеспечит связь между Коалицией государств и финансами ЕС, а политическое руководство возьмет на себя Совет по обороне. "Учитывая срочность", государства-члены должны представить Совету отчеты к началу 2026 года. К середине 2026 года планируется запустить проекты во всех приоритетных областях, к концу 2027 года — организовать не менее 40% оборонных закупок в виде совместных закупок, к концу 2028 года — обеспечить все необходимое для устранения критической нехватки ресурсов в приоритетных областях, а к концу 2030 года — завершить перевооружение. К 2030 году планируется создать общеевропейский рынок военного оборудования с упрощенными правилами, которые нужно разработать к концу 2026 года.Приоритетных областей (Флагманов) — четыре.Первый Флагман — Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов. Формальная причина ясна, речь идет о "недавних неоднократных нарушениях воздушного пространства государств-членов ЕС" и "наибольшей прямой угрозой со стороны России и Белоруссии". Никаких нападений на Европу, конечно, никто не совершал, но сам факт беспрепятственного залета беспилотников потребовал задуматься о разработке системы обнаружения, отслеживания и нейтрализации дронов. А заодно и о совершенно не наступательной системы "поражения наземных целей за счет использования технологий беспилотных летательных аппаратов для нанесения высокоточных ударов". Программа будет опираться на "уроки, извлеченные из Украины", и вообще предполагает альянс с Украиной по БПЛА. Украина формально не в НАТО (и, скорее всего, не вступит в организацию), но по факту военный альянс создается и укрепляется.Создание военного альянса с Украиной вне НАТО становится особенно очевидно в проекте второго Флагмана — Наблюдение за Восточным флангом, где как раз все будет базироваться на беспилотниках. Формальная задача: противодействие "гибридным операциям" РФ, теневому флоту и риску вооруженной агрессии, особенно на сухопутных границах с Россией и Белоруссией. Системы ПВО, борьбы с БПЛА и комплекс наземных систем обороны будут полностью объединены к концу 2027 года, а система наблюдения за Восточным флангом заработает к концу 2028 года.Беспилотники и ПВО также связаны с третьим Флагманом — Европейским воздушным щитом. Это противовоздушная и противоракетная оборона, совместимая с системой командования и контроля НАТО. Щит запустят во втором квартале 2026 года.Последний Флагман — Европейский космический щит, в рамах которого ко второму кварталу 2026 года будут скоординированы спутниковая навигация Galileo, георазведка госслужбы наблюдения Земли и многоорбитальная спутниковая интернет-система ЕС (IRIS2).Деньги на "украинские решения"План Еврокомиссии призван стимулировать правительства вкладывать деньги в военные корпорации. Ведь "четыре года войны на Украине показали, насколько важно иметь достаточные запасы боеприпасов и оборудования, производственные линии, которые могут быстро расширяться, а также хорошо синхронизированные цепочки поставок". Еврокомиссия прямо рекомендует государствам "помогать бизнесу принимать инвестиционные решения по расширению производства", то есть делать долгосрочные военные заказы. Для этого к концу 2027 года планируют создать Фонд конкурентоспособности ЕС и инновационную программу Future Horizon. Технологические альянсы для обороны, объединяющие разработчиков технологий с военными производствами и потребителями в виде армий, должны быть оформлены уже к концу текущего года.Кроме инвестиций, в сфере ВПК не хватает специалистов. "Европейская оборонная промышленность нуждается в квалифицированных работниках" — фиксирует Еврокомиссия. Поэтому по плану государства-члены ЕС должны к 2030 году переобучить 600 тысяч человек и перевести работников из "секторов, подверженных риску" в оборонную сферу. Иначе говоря, с кризисом гражданского производства, который настиг Евросоюз в том числе из-за антироссийских санкций и удорожания энергоресурсов, решено справляться путем милитаризации. Стоит ли говорить, что именно так правительство нацистов выходило из экономического кризиса Веймарской республики? Закончилось все большой войной.Инвестиций и специалистов тоже недостаточно, нужны ресурсы. "Оборонное производство также зависит от надежного доступа к важнейшему сырью" — указывает Еврокомиссия. Как избавиться от "стратегической зависимости" от сырья, в ЕС пока не знают, но ко второй половине следующего года будет разработан соответствующий план действий.Также на повестке стоит соглашение об обмене секретной информацией между странами НАТО, но и не только. Среди потенциальных членов такого соглашения (а также соглашения о совместных закупках вооружения) — Япония, националистическое правительство которой все больше отходит от своего статуса демилитаризированной страны. В планах есть "углубление партнерства в области безопасности и обороны" с Молдавией и даже "возможно в будущем" с Индией. Таким образом, ЕС попытается охватить антироссийской сетью не только "Восточный фланг" Европы, но Россию со всех флангов. И это совершенно не про базы НАТО, это про военные союзы с государствами вне НАТО, которые можно использовать для прямого конфликта с РФ без опасности ядерной войны с Альянсом. В докладе прямо сказано: "Необходимо использовать весь потенциал инноваций для обороны, включая украинские решения".Украина названа "ключевой составляющей усилий Европы по обеспечению готовности". Готовности к чему, даже уточнять не стали, это очевидно. Европа должна "еще больше укрепить Украину" (превратить ее в "не перевариваемого стального дикообраза"), а для себя обеспечить "преимущества украинского боевого опыта". Если говорить о конкретике, то Еврокомиссия рекомендует государствам-членам ЕС гарантировать Украине предсказуемое многолетнее финансирование и военные поставки, интеграцию украинского ВПК в Европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу (EDTIB), а также будущее вступление в ЕС и послевоенное восстановление. При таком подходе совершенно непонятно, зачем принимать Украину в НАТО, она и так тотально интегрируется в военную систему ЕС, которая, согласно дорожной карте, будет координировать свои действия с НАТО.Амбициозная задачаДеньги несмотря на то, что Бельгия против, все еще планируют взять из замороженных российских активов. Государства убеждают принять решение об изъятии тем, что средства пойдут на обеспечение Украины военной техникой "преимущественно от европейской и украинской оборонной промышленности", то есть вернутся в ЕС в виде инвестиций в корпорации ВПК. А то, что подразумевается под украинской оборонной промышленностью, на самом является "созданием совместных предприятий между украинскими и европейскими компаниями за пределами Украины", поэтому деньги, конечно, не для Украины. Для Украины только оружие и война."Украинская оборонная промышленность должна быть полностью интегрирована с европейской, чтобы обеспечить масштаб украинского производства и использовать весь потенциал украинских инновационных достижений для европейской обороны".Помимо кредита из замороженных российских активов и 2 млн единиц артиллерийских боеприпасов, среди шагов по выполнению плана — запуск европейско-украинского альянса по БПЛА в начале 2026 года и внедрение программы Brave Tech EU по тестированию военных инноваций на территории Украины к концу 2026 года.Для обеспечения европейской безопасности, частью которой названа поддержка Украины, требуется "военная мобильность". Еврокомиссия отмечает, что по-прежнему слишком сложно перемещать войска и военную технику по Европе, как показали прошлогодние учения. Армии только половины стран-участниц выполнили маневры за установленные по плану 5 дней. 500 инфраструктурных точек требуют вливаний на сумму около 100 млрд евро, чтобы обеспечить мобильность для войск. Особенно уязвимым, из-за отсутствия непрерывных и совместимых трансъевропейских транспортных сетей, назван все тот же восточный фланг. К концу 2027 году ЕС в координации с НАТО будет стремиться создать процедурно согласованную сеть наземных коридоров, аэропортов, морских портов и т.д. под названием Connecting Europe (что-то типа военного "Шенгена").Возвращаясь к самому проблемному месту плана — финансированию, следует сказать, что хоть обеспечение непосредственно Украины сейчас видится только через изъятие замороженных российских активов, для Европы, конечно, есть и другие программы.Европейский оборонный фонд (EDF) в настоящее время является третьим инвестором в оборонные исследования и разработки в ЕС, а дополнительные инвестиции от бизнеса и государств-членов составили более 12 млрд евро. К инструменту действий по обеспечению безопасности в Европе (SAFE) присоединились 19 государств-членов ЕС, что уже позволило исчерпать пакет в размере 150 млрд евро. В рамках Европейского фонда конкурентоспособности на оборону и космос будет выделен 131 миллиард евро. В рамках Европейской рамочной программы Horizon двойного назначения предприятия получат поддержку из бюджета в размере 175 миллиардов евро. Также бюджет на мобильность военнослужащих увеличится в 10 раз: с 1,76 млрд евро до 17,65 млрд евро. Ну и особую адресную поддержку получат регионы ЕС, граничащие с Украиной, Россией и Белоруссией."Европа нуждается в срочных действиях по противодействию растущей угрозе. Государства-члены изменили курс. Инвестиции в оборону выросли. Обеспечение надежной оборонной готовности ЕС за пять лет – это амбициозная задача, но ее можно реализовать" — таким пафосом заканчивается коммуникация Еврокомиссии, которая, как там надеются, будет принята в качестве т.н. дорожной карты до 2030 года. Украина, согласно программе, остается зоной военных испытаний и страной, на территории которой предполагается новое военное столкновение с Россией.Почему Украина — не причина, а лишь повод для создания военной машины ЕС — в материале "Пушки вместо масла. Милитаризацию Европы не остановить".

