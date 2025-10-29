Французы в Польше, британцы в лесах Латвии. Как Европа готовит большую войну - 29.10.2025 Украина.ру
Французы в Польше, британцы в лесах Латвии. Как Европа готовит большую войну
Идея новой большой войны вынашивается Европой. Абстрактные планы постепенно сменяются конкретными приготовлениями
2025-10-29T06:06
2025-10-29T06:06
В Европе сейчас "пробрасывается" мысль о построении новой архитектуры безопасности на континенте без участия России и Белоруссии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."Они не скрывают и те приготовления, которые они ведут к западу от Союзного государства России и Белоруссии – приготовления новой большой европейской войны, – и осуществляют коалиционное строительство с этой целью", - заявил он в ходе своей речи на Минской международной конференции по евразийской безопасности 28 октября.По его словам, среди примеров такой деятельности – соглашение Великобритании и Франции о координации ядерных сил и совместной разработке ракетных систем, а также договор о, по сути, военном сотрудничестве Великобритании и Германии с перспективой придания этому союзу ядерного измерения."Набирает обороты милитаризация стран Европы, наращивается финансирование военно-промышленного комплекса, проводятся масштабные учения, совершенствуется логистика для переброски войск на Восточный фронт с задействованием, в том числе и инфраструктуры тех стран, которые не входят в Североатлантический альянс", - прокомментировал глава российской дипломатии.Франция готовит легионеровВыводы Лаврова подтверждает и информация Службы внешней разведки (СВР) России. Президент Франции Эммануэль Макрон "грезит военной интервенцией на Украину"."Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца", - констатирует СВР.Отмечается, что во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых, местные врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.По указанию Макрона французский генштаб готовится к развертыванию 2 тыс. солдат и офицеров на Украине."Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины", - говорится в сообщении российской внешней разведки.На случай утечки этих планов, добавили в СВР, французы заготовили легенду о том, что это будет небольшая группа инструкторов, задача которой заключается в том, чтобы обучать украинских военных.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию тревожной."Наши военные постоянно слышат зарубежную речь в рациях на линии соприкосновения. Эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем", - рассказал он.Британцы в латвийских лесахВкупе с этими новостями нужно рассматривать и другую новость – об испытании британской армией новой специализированной сети, которая призвана заменить традиционные бумажные карты и средства управления.Называется эта разработка Cobalt, произведена эта система британским стартапом Arondite Ltd. Ее задача при ограниченных людских ресурсах обеспечить связывание воедино всей техники, включая БПЛА, роботов, артиллерию и т.д.Учения прошли в начале октября в лесах Латвии недалеко от границы с РФ, в них приняли участие 250 военнослужащих. В этих маневрах поучаствовали также представители всевозможных технологических западных компаний, которые работают на оборонную сферу.Как пишет Bloomberg, в ходе учений был симулирован военный конфликт, в ходе которого и отрабатывались новые наработки. Кто выступил в качестве условного противника не раскрывается, однако место проведения этих учений говорит само за себя.Когда ждать интервенцииНаряду с Парижем Лондон выступает одним из лидеров т.н. коалиции желающих – группы европейских стран, которые громче всех кричат о необходимости развертывания своих военных на Украине.Оговаривается, что речь идет о послевоенном времени, но сообщение СВР о планах Франции свидетельствует, что перемирия в европейских столицах могут в реальности и не ждать. Чем больше будет терять территорий Украина, чем более шатким будут становиться позиции киевского режима, тем ближе будет прямая интервенция европейцев на украинскую территорию.Маловероятно, что Европа рискнет пойти на такой шаг без поддержки США, однако всегда можно подождать более благоприятной политической погоды в Вашингтоне, продлевая пока жизнедеятельность правящего на Украине режима бесконечными финансовыми вливаниями и поставками оружия.Слабым местом всех этих наполеоновских планов остается наплевательское отношение их разработчиков к нуждам и проблемам рядовых европейцев, за счет которых и продолжается кровавый украинский банкет.Та же Франция переживает серьезный политический кризис, где непопулярный президент вынужден менять правительства как перчатки, а на шее страны медленно, но верно затягивается экономическая удавка.Показательны результаты опроса, проведенного институтом BECOMING по заказу офиса омбудсмена Франции по энергетике. Выяснилось, что 36% местных домохозяйств столкнулись с трудностями при оплате электроэнергии.Еще цифры: 85% опрошенных французов признались, что оплата счетов за электроэнергию составляет значительную часть их расходов, что стало самым высоким показателем с 2007 года, когда аналогичный ответ дали 62% респондентов.Опрос показал, что за последние 5 лет более, чем вдвое выросло число французских домохозяйств, страдающих от холода. Если в прошлом году таких набралось 30%, то в этом на 5% больше. Среди самых распространенных жалоб – трудности с финансами, плохая теплоизоляция и суровые зимы.Вот уж действительно Франция как тот самый внук, который назло бабушке, то есть России, отморозил себе уши.Подробнее о внутриполитической обстановке во Франции - в материале издания Украина.ру Второе пришествие "Рогатого". Почему Макрон до сих пор у власти.
Приготовления к войне не скрываются
В Европе сейчас "пробрасывается" мысль о построении новой архитектуры безопасности на континенте без участия России и Белоруссии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они не скрывают и те приготовления, которые они ведут к западу от Союзного государства России и Белоруссии – приготовления новой большой европейской войны, – и осуществляют коалиционное строительство с этой целью", - заявил он в ходе своей речи на Минской международной конференции по евразийской безопасности 28 октября.
По его словам, среди примеров такой деятельности – соглашение Великобритании и Франции о координации ядерных сил и совместной разработке ракетных систем, а также договор о, по сути, военном сотрудничестве Великобритании и Германии с перспективой придания этому союзу ядерного измерения.
"Набирает обороты милитаризация стран Европы, наращивается финансирование военно-промышленного комплекса, проводятся масштабные учения, совершенствуется логистика для переброски войск на Восточный фронт с задействованием, в том числе и инфраструктуры тех стран, которые не входят в Североатлантический альянс", - прокомментировал глава российской дипломатии.
Франция готовит легионеров
Выводы Лаврова подтверждает и информация Службы внешней разведки (СВР) России. Президент Франции Эммануэль Макрон "грезит военной интервенцией на Украину".
"Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца", - констатирует СВР.
Отмечается, что во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых, местные врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.
По указанию Макрона французский генштаб готовится к развертыванию 2 тыс. солдат и офицеров на Украине.
"Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины", - говорится в сообщении российской внешней разведки.
На случай утечки этих планов, добавили в СВР, французы заготовили легенду о том, что это будет небольшая группа инструкторов, задача которой заключается в том, чтобы обучать украинских военных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию тревожной.
"Наши военные постоянно слышат зарубежную речь в рациях на линии соприкосновения. Эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем", - рассказал он.
Британцы в латвийских лесах
Вкупе с этими новостями нужно рассматривать и другую новость – об испытании британской армией новой специализированной сети, которая призвана заменить традиционные бумажные карты и средства управления.
Называется эта разработка Cobalt, произведена эта система британским стартапом Arondite Ltd. Ее задача при ограниченных людских ресурсах обеспечить связывание воедино всей техники, включая БПЛА, роботов, артиллерию и т.д.
Учения прошли в начале октября в лесах Латвии недалеко от границы с РФ, в них приняли участие 250 военнослужащих. В этих маневрах поучаствовали также представители всевозможных технологических западных компаний, которые работают на оборонную сферу.
Как пишет Bloomberg, в ходе учений был симулирован военный конфликт, в ходе которого и отрабатывались новые наработки. Кто выступил в качестве условного противника не раскрывается, однако место проведения этих учений говорит само за себя.
Когда ждать интервенции
Наряду с Парижем Лондон выступает одним из лидеров т.н. коалиции желающих – группы европейских стран, которые громче всех кричат о необходимости развертывания своих военных на Украине.
Оговаривается, что речь идет о послевоенном времени, но сообщение СВР о планах Франции свидетельствует, что перемирия в европейских столицах могут в реальности и не ждать. Чем больше будет терять территорий Украина, чем более шатким будут становиться позиции киевского режима, тем ближе будет прямая интервенция европейцев на украинскую территорию.
Маловероятно, что Европа рискнет пойти на такой шаг без поддержки США, однако всегда можно подождать более благоприятной политической погоды в Вашингтоне, продлевая пока жизнедеятельность правящего на Украине режима бесконечными финансовыми вливаниями и поставками оружия.
Слабым местом всех этих наполеоновских планов остается наплевательское отношение их разработчиков к нуждам и проблемам рядовых европейцев, за счет которых и продолжается кровавый украинский банкет.
Та же Франция переживает серьезный политический кризис, где непопулярный президент вынужден менять правительства как перчатки, а на шее страны медленно, но верно затягивается экономическая удавка.
Показательны результаты опроса, проведенного институтом BECOMING по заказу офиса омбудсмена Франции по энергетике. Выяснилось, что 36% местных домохозяйств столкнулись с трудностями при оплате электроэнергии.
Еще цифры: 85% опрошенных французов признались, что оплата счетов за электроэнергию составляет значительную часть их расходов, что стало самым высоким показателем с 2007 года, когда аналогичный ответ дали 62% респондентов.
Опрос показал, что за последние 5 лет более, чем вдвое выросло число французских домохозяйств, страдающих от холода. Если в прошлом году таких набралось 30%, то в этом на 5% больше. Среди самых распространенных жалоб – трудности с финансами, плохая теплоизоляция и суровые зимы.
Вот уж действительно Франция как тот самый внук, который назло бабушке, то есть России, отморозил себе уши.
Подробнее о внутриполитической обстановке во Франции - в материале издания Украина.ру Второе пришествие "Рогатого". Почему Макрон до сих пор у власти.
