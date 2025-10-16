https://ukraina.ru/20251016/vtoroe-prishestvie-rogatogo-pochemu-makron-do-sikh-por-u-vlasti-1070221963.html

Второе пришествие "Рогатого". Почему Макрон до сих пор у власти

Второе пришествие "Рогатого". Почему Макрон до сих пор у власти

Второе правительство Себастьяна Лекорню, который подал в отставку после 29 дней своего первого премьерского срока, однако был снова назначен премьер-министром с подачи Эммануэля Макрона, избежало вотума недоверия.

За его отставку проголосовал 271 депутат Национального собрания, а для вынесения вотума недоверия было необходимо набрать 289 голосов парламентариев.Лекорню спасли социалисты, которые решили поддержать Макрона, мотивируя это тем, что президент пообещал им временно заморозить действие непопулярной пенсионной реформы. Они отказались голосовать против его кабинета, вопреки позиции остальных левых депутатов, заслужив от них справедливые обвинения в предательстве.Лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор поначалу рассчитывал на то, что президент предложит пост премьера ему. Но в Елисейском дворце решили, что правительство должен возглавить именно "Рогатый" – как переводится с французского фамилия Лекорню. Потому что он считается доверенным лицом Макрона и занимал раньше пост военного министра, активно поддерживая президента в его внешнеполитических авантюрах.Социалистов использовали, не предложив взамен ничего серьезного. Хотя Соцпартия оказалась после этого голосования на грани раскола, заслужила презрение отвернувшихся от нее политических союзников и оттолкнула от себя основную массу собственных избирателей.Такова цена политического союза с одиозным Макроном. На днях Эммануэль стал первым действующим президентом Франции, который не попал в топ-50 самых популярных политиков страны. Журнал Paris Match публикует этот рейтинг с 2003 года, и глава государства ранее присутствовал в нем всегда. Однако сейчас французы испытывают к своему президенту настоящую ненависть – по данным социологических опросов, к Макрону негативно относятся 78% французских граждан. И это тоже является для страны знаковым антирекордом.Но Макрон не собирается уходить в отставку, рассчитывая править Францией еше восемнадцать месяцев. За годы своего правления он научился жестко подавлять уличные протесты, а работающие на президента политтехнологи проводят умелую работу с различными политическими силами, помогая ему всплывать со дна в любой ситуации.Эммануэль никогда не был народным любимцем – ведь его выбрали на эту должность специально для того, чтобы демонтировать остатки социального государства. Однако он дважды победил на президентских выборах, потому что на него каждый раз выводили непроходную Марин Ле Пен. И часть избирателей, скрепя сердце, убеждала себя в том, что Макрон является меньшим злом.Склонить на свою сторону социалистов было еще проще – потому что эта партия, к которой принадлежал бывший президент Франсуа Олланд, давно являлась левой лишь по названию, отстаивая интересы политического истеблишмента.Как утверждают французские блогеры, Оливье Фора вызвали на ковер некие влиятельные лица из числа ведущих партийных спонсоров. Они потребовали подчиниться Макрону – мотивируя это сложным положением, в котором находится сейчас французское государство и все "трансатлантическое сообщество".Соцпартии сделали предложение, от которого нельзя отказаться. По сути, ее принесли в жертву консолидированным интересам французского правящего класса, который ставит на Эммануэля Макрона в условиях тяжелого политического кризиса и возможного глобального конфликта.Рядовые социалисты массово покидают сейчас партийные ряды, потому что все понимают – политика второго правительства Лекорню по прежнему будет направлена на усиленную бюджетную экономию – чтобы снизить государственный долг, составляющий на сегодня 116% национального ВВП, одновременно увеличивая расходы на военные нужды.На следующей неделе "Рогатый" представит реформу системы социального страхования, предусматривающую резкое сокращение финансирования медицинских услуг.Макронисты хотят сэкономить на здоровье французов более семи миллиардов евро, одновременно увеличивая военные ассигнования, которые обогащают производителей оружия. А эксперты предупреждают – это приведет к тому, что миллионы граждан не смогут купить лекарства и записаться на приемы к врачам. Потому что стандартная страховка больше не будет покрывать стоимость широкого перечня медицинских услуг и лекарственных препаратов.Правительство урежет жилищные субсидии учащейся молодежи, ограничит программы помощи инвалидам и малообеспеченным семьям, ликвидирует субсидии на оплату коммунальных услуг. Долги за оплату электроэнергии снова вырастут, и множество должников окажется на улице, пополняя ряды бездомных.Становится ясно, почем Макрон не пустил Оливье Фора порулить французским правительством – потому что социалисты вряд ли рискнули бы одобрить эти шаги, несмотря на свою соглашательскую позицию.Пенсионную реформу тоже не отменяют, отказываясь снижать планку пенсионного возраста. Макрон всего лишь обещает, что она вступит в действие после следующих президентских выборов. Но это обещание можно пересмотреть буквально в любой момент. А радикальные неолибералы из окружения французского президента вообще говорят о том, что пенсионный возраст нужно повышать дальше – утверждая, что эта перспектива является для Франции неизбежной.Один из этих экономических ястребов – Филипп Агийон – получил на днях Нобелевскую премию по экономике, за исследования факторов и механизмов, которые обеспечивают экономический рост.На это обстоятельство не обратили большого внимания, потому что все обсуждали других скандальных нобелевских лауреатов – венгерского литератора Ласло Краснахоркаи и венесуэльскую проамериканскую активистку Марию Корину Мачадо. Между тем, Агийон активно поддерживал Эммануэля Макрона на президентских выборах, а его идеи, направленные на жесткое ограничение бюджетных расходов в пользу технократической политики, с самого начала лежали в основе экономической программы французского президента.Реализация этой программы привела Францию к социальному кризису и политическому коллапсу. Но присуждая премию Агийону, европейские политики очевидно поощряют Макрона на продолжение этого курса. И можно не сомневаться, что президент Франции будет давить на газ до конца, старясь удержаться у власти любой ценой.О том, как французский президент влияет на коллегу из США - в статье Владимира Скачко "Макрон добился того, что "война Байдена" стала "войной Трампа" — Владимир Скачко"

