"Снаряд уходит на 20 километров в сторону": эксперт о методах, позволяющих "гасить" высокоточное оружие
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
Российские системы РЭБ и ПВО эффективно нейтрализуют высокоточное оружие ВСУ, заставляя снаряды отклоняться от целей, а комплексы успешно перехватывают крылатые ракеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Когда впервые стали использоваться "Хаймарсы", наши системы РЭБ стали ставить перед ними ложные цели, и "Хаймарсы" начали падать. Снаряд уходит на 20 километров в сторону и там где-то взрывается. С "Шторшэдоу" примерно такая же история. Есть технология, позволяющая гасить это высокоточное оружие", — заявил Линин.
Эксперт отметил, что именно поэтому Украина редко использует высокоточные ракеты. "А сбивать их легче, потому что они-то как раз на радарах отсвечиваются. Против них как раз созданы наши комплексы типа "Тора" и "Панциря". Они сбивают почти на 100% эффективно. На это их хватит. И на "Томагавки" тоже хватит", — пояснил он.
Отвечая на вопрос о возможных массированных атаках, эксперт подчеркнул ограниченность запасов высокоточного оружия у ВСУ. "Может, их (ракет "Штормшэдоу". — Ред.) в заначке еще есть штук 40, но быстро их произвести в нужных количествах Британия не сможет", — констатировал военкор.
Линин опроверг мнение, что ПВО якобы может не выдержать массированный налет ВСУ. "Я не согласен, что ПВО не выдержит этот массированный залп", — резюмировал собеседник издания.
