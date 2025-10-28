https://ukraina.ru/20251028/premer-ministr-yaponii-soobschit-trampu-priyatnuyu-novost-1070774504.html
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует сообщить президенту США Дональду Трампу о своем намерении рекомендовать его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Об этом со ссылкой на правительственные источники 28 октября передает телеканал Nippon TV
Телеканал отмечает, что Такаити намерена лично сообщить об этом Трампу во время двустороннего саммита в Токио, который запланирован на первую половину дня 28 октября."Он внёс значительный вклад в мирное разрешение региональных конфликтов", — приводит телеканал слова представителя японского правительства.В правительстве инициативу премьера Японии связывают с подписанием при посредничестве Трампа декларации о мире между Таиландом и Камбоджей.Такаити станет не первым японским премьер-министром, рекомендовавшим Трампа на соискание Нобелевской премии мира. В 2019 году за усилия по урегулированию ситуации вокруг КНДР на эту премию его выдвигал покойный премьер Японии Синдзо Абэ.Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако Нобелевский комитет присудил её венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. По словам президента США, лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает именно его достойным этой премии.Однако президент США всё же получил свою премию мира — фонд Ричарда Никсона удостоил президента США Дональда Трампа премии "Архитектор мира" за 2025-2026 годы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
