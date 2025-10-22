https://ukraina.ru/20251022/tramp-vs-zhe-poluchil-svoyu-premiyu-1070460300.html

Трамп всё же получил свою премию мира

Фонд Ричарда Никсона удостоил президента США Дональда Трампа премии "Архитектор мира" за 2025-2026 годы. На торжественной церемонии в Овальном кабинете Белого дома 21 октября награду ему вручили члены семьи Никсон и председатель правления Фонда Никсона, посол Роберт Кобриен. Об этом в ночь на 22 октября сообщает РИА Новости

"Внешняя политика президента Трампа "Америка прежде всего" основана на активной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты были просто невероятными с точки зрения количества прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг по всему миру," – говорится в заявлении фонда в социальной сети Х.Фонд считает значимыми внешнеполитическими достижениями Трампа посредничество в заключении Авраамовых соглашений по нормализации отношений Израиля с соседями, урегулирование кризиса в Персидском заливе и организацию перемирий в многочисленных конфликтных зонах, а также заключение мирного соглашения по Газе, предусматривающего освобождение всех израильских заложников и создание основ для стабильного урегулирования на Ближнем Востоке.Как следует из рассекреченного письма из Национального архива, ещё в 1987 году семья Никсонов предвидела политический успех Трампа.В личном послании от 21 декабря 1987 года, начинавшемся обращением "Дорогой Дональд", Ричард Никсон передал мнение своей супруги Пат, которая после просмотра выступления Трампа на шоу Фила Донахью "предсказала, что, когда бы вы [Трамп] ни решили баллотироваться на пост президента, вы будете победителем!".Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако Нобелевский комитет присудил её венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. По словам президента США, лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает именно его достойным этой премии.Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что отказ в присуждении Нобелевской премии мира Трампу может спровоцировать его на отказ от мирных инициатив в международной политике.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

