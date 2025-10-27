https://ukraina.ru/20251027/pochemu-na-ukraine-posypalsya-tyl-1070718853.html

Почему на Украине посыпался тыл

Почему на Украине посыпался тыл

Всю последнюю неделю на Украине "смаковали" случаи убийств и пыток мобилизованных граждан в ТЦК. Причем к раскрутке темы подключились и журналисты, и ведущие телемарафона, и даже депутаты.

Это говорит о том, что конфликты связанные с произволом тцк-шников выходят на более глубокий уровень - от пассивного недовольства до открытых форм социального и медийного протеста.Начать с того, что в стране выросло число случаев сопротивления украинцев зе-мобилизации - в ответ на системный беспредел людоловов, которым помогают паковать людей штурмовые бригады вроде "Азова".* То есть, вместо того чтобы находится на передовой и личным примером вести насильно мобилизованных в бой, откормленные тушки ветеранов не просто выполняют функции гестапо, но еще отжимают бизнес, отнимают землю и недвижимость, требуют выкуп от родственников мобилизованных. Показательный инцидент произошел yа днях в Хмельницкой области, где жители населенного пункта Стреховцы не пустили сотрудников ТЦК в село, заблокировав им доступ. Причем, в роли живого заграждения выступили женщины, спасающие своих мужей, сыновей и отцов от гибели. В ходе конфликта несколько участников получили травмы и ушибы. Тем не менее ТЦКшники в село так и не попали, и соответственно, не смогли никого уволочь на фронт.Впрочем, даже до фронта доезжают далеко не все бусифицированные. Например, принудительно мобилизованный киевлянин Роман Скопин после дня, проведенного в ТЦК, оказался в коме и с разбитым черепом. Возможно, о его судьбе украинцы так никогда и не узнали бы, если б не одно "но" - забитый до смерти мужчина оказался сыном знакомых журналистки Дарины Труновой, ведущей 24 канала. Ошеломленные родители бросились к ней за помощью в освещении трагедии. Будучи пойманным на улице мужчина прошел медкомиссию, от службы не отказывался, но всего через несколько часов проведенных в военкомате, оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, где ему срочно сделали трепанацию черепа. Но шансов выжить у него не было никаких, и 43-летний киевлянин скончался в больнице. Официально родителям заявили, что мужчина упал, и выдвинули версию, что у него была эпилепсия. Однако в кои-то веки это наглое вранье не прокатило, и ситуация вышла в медиа-поле. Примечательно, что Дарина Трунова накануне призывала украинцев не верить "мифам" о пытках и насильной мобилизации в военкоматах."А теперь ирония судьбы. На прошлой неделе я записывала спикера территориального центра комплектования Киевской области и пыталась призвать людей не верить в мифы о ТЦК. Но действительно есть порядочные люди, а есть те, кто нарушает закон", - написала киевская журналистка в соцсетях. И сразу получила резкий отлуп от коллег. "Это не "ирония судьбы", это ваше нежелание видеть реальность. Пока эта реальность не прилетит в виде смерти близкого человека", - указал Труновой известный телеведущий Дмитрий Гнап. Случай наделал много шуму, и ГБР (Государственное бюро расследований - Ред.) вынуждено было назначить проверку причин гибели 43-летнего Романа. В ТЦК утверждают, что он сам упал и ударился головой, а телеведущая 24 канала лепечет о том, что хоть она сама и агитировала за мобилизацию, но "нельзя же так с людьми, и "не поверила бы, если бы это не были мои друзья". В общем сомнения в обоснованности бусификации стали закрадываться даже в головы пропагандистов.Дальше- больше, и вот уже в СМИ раскручивается еще одна страшная история из Таращи. Пожилая мать случайно обнаружила своего сына во дворе без сознания с удавкой на шее и с повесткой в руке.Как сообщила в Facebook** пенсионерка из Таращи Вера Каленская, речь идет о ее сыне Романе, который 15 октября проводил ее до больницы и должен был вернуться домой, но дома его не оказалось. 16 октября женщина вызвала полицию, и та сообщила, что сын в ТЦК. А там матери сказали, что ее сын уже в воинской части в Белой Церкви. Женщина поехала в Белую Церковь, но и там Романа не нашла. "18.10 я ехала на капельницу. Случайно увидела, что у сестры во дворе разбросаны вещи (думала, что ее обокрали), я зашла во дворе и увидела своего сына очень избитого, без сознания, в чужой одежде с туго стянутым галстуком на шее. Рядом была повестка на 21.10.2025 в ТЦК", – рассказала пенсионерка. По ее словам, сейчас сын находится в реанимации с телесными повреждениями, многочисленными ушибами, с сотрясением головного мозга и ничего не помнит.О чем это говорит? О том что истории о зверствах военкомов уже не выглядят как единичные случаи: это системная практика, поощряемая государством. Что сразу же и подтвердилось, когда нардеп от партии власти Никита Потураев, начал рассказывать о том, что все сцены избиений и пыток в ТЦК являются фейковыми. "Эти видео либо сняты не в Украине, на оккупированных территориях, либо вообще сгенерированы ИИ, то есть, являются дипфейком", - заявил один из бывших политтехнологов Оппозиционного блока на голубом глазу. Видимо, пропагандист Банковой Потураев решил козырнуть умным словом вместо набившего оскомину словосочетания "снято на Мосфильме", и тут же погорел. Многочисленные зрители фильма ужасов о ТЦК легко опровергли заявления депутата и о съемках на "подконтрольных РФ территориях", и указали на то, что наличие в ряде случаев видео с разных ракурсов практически исключает возможность использования ИИ. Похоже, Потураев и его коллеги из "Слуги народа" открыто уже издеваются над людьми, полагая что украинцы сожрут любую пропагандистскую дичь. Или же прекрасно знают положение дел с зе-мобилизацией, и просто прикрывают ее самыми нелепыми выдумками. Не менее любопытно то, что против "приема" Потураева нашелся такой же депутатский "лом" - львовский нардеп Юрий Камельчук, который публично признал, что 99% случаев избиения людей ТЦКашниками замалчиваются: видео удаляют, телефоны забирают, боди-камеры в помещениях ТЦК не используют. "Мобилизированные мужчины отлеживаются определенное время внутри ТЦК. Если им не становиться хуже, их отправляют на обучение. Никто никаких побоев не снимает", – утверждает он. Правда, Камельчук смягчил резкость своих признаний. Он стал говорить, что "бьют не всех", и вообще есть часть уклонистов которые в военкоматах пытаются "проявить себя". По версии законодателя Камельчука таких, видимо, бить можно. Интересно, кстати, было бы уточнить мнение на сей счет у тех, кто 10 лет назад на майдане горланил "полиция с народом!", и поинтересоваться нравится ли им такое единение силовиков и граждан.Еще забавней то, что коллеги Камельчука попытались отмазать людоловов: дескать, есть такие, кто выдает себя за сотрудников ТЦК - заталкивают людей в автобусы, избивают, требуют выкупы. Где-то мы слышали похожие истории - только о сотрудниках НКВД, переодетых в форму УПА***, и безжалостно вырезавших украинцев и поляков на Волыни. Как бы то ни было, но подобные случаи, которые все чаще попадают в СМИ, отражают рост недоверия к военным институтам и силовикам.Кстати, обращает на себя внимание и резкое сокращение пожертвований в помощь армии. Например, бывший тернопольский комик и телеведущий юмористических шоу, а ныне почетный волонтер Сергей Притула недавно жаловался на то, что украинцы стали экономить на донатах и перечислениях на "спутники" и "дроны". Притула объясняет это тяжелым экономическим положением в стране. Советник ОП, соросенок Сергей Лещенко, также собирающий донаты, во время трансляций на YouTube признает, что с марта 2024 года поступления упали на две трети. Винит он в этом… Дональда Трампа, который постоянно говорит о необходимости окончания войны и скором подписании мирных договоренностей. Разъяренный Лещенко уверен, что это расслабляет украинцев, поверивших в скорый мир. Фонд "Повернись живим" тоже отчитывается об уменьшении взносов примерно на 15%, а организация Reactive Post — на 40%. "Армія SOS", которая собирает средства на оборонное программное обеспечение для воинских частей, и вообще зафиксировала десятикратное уменьшение пожертвований по сравнению с прошлым годом. Да и социологи отмечают падение волонтерской активности. И это уже не только экономический симптом, но и политический маркер: украинцы не хотят больше финансировать войну, мобилизационный патриотизм угас. В том числе, из-за непрозрачных схем отчетности волонтеров, и чего уж там, вороватости и нечистоплотности "сборщиков" на армию. Иными словами, Украина входит в фазу, когда даже символический акт доната перестает восприниматься как гражданский долг. И это, возможно, главный сигнал для власти: люди больше не верит, что очередной дрон или спутник способен приблизить мир.Впрочем, таких сигналов предостаточно. Чего стоит, например, нытье профессиональных украинизаторов, певцов, писателей, которые внезапно заметили, что вокруг стало больше русского языка, а люди дают отпор "шпрехенфюрерам" также, как и сотрудникам ТЦК. Мы уже писали, как две старушки- поклонницы Достоевского в поезде довели до слез певицу Марию Бурмаку, а писательнице Ларисе Ницой приходится драться в песочнице с малышами которые "окружают" ее внучку "мовой агрессора". Мифы о национальном единстве ,о сплочении нации против РФ, о готовности воевать еще 10 лет и готовности терпеть все тяготы войны, рушатся как карточный домик.Отсюда и идиотские заявления нардепов о фейках из ТЦК, и вычеркивание депутатами Рады русского языка из Европейской хартии, и требования "расстрелять всех русскоговорящих", и участившиеся разоблачения мародеров и садистов в пикселе. Власть и ее приспешники мечутся, пытаясь заткнуть пробоины давшего течь украинского "Титаника", а это уже тенденция - тыловая идеология больше не консолидирует общество, а вызывает раздражение.Скажем больше: рушится связка "фронт - тыл", на которой держался весь украинский военный проект. Те, кто должен был вдохновлять, деморализованы. Те, кто должен был донатить, перестали платить. А те, кто должен был верить, больше не верят. Именно этот тихий сдвиг, а не падение линии обороны, и не "котел" в Мирнограде, становится главным фактором системного распада. Когда общество внутренне отказывается быть тылом, любая армия - даже самая мотивированная - оказывается без опоры.О внешне неожиданном росте интереса к русскоому языку на Украине - в статье Елены Кирюшкиной ""Теперь я стою и плачу в тамбуре". Почему Украина начинает говорить на русском"*- запрещенная в РФ организация, внесена в список террористических и экстремистских;* - запрещенная в РФ сеть;***- запрещенная в РФ националистическая организация

