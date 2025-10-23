"Теперь я стою и плачу в тамбуре". Почему Украина начинает говорить на русском

https://ukraina.ru/20251023/teper-ya-stoyu-i-plachu-v-tambure-pochemu-ukraina-nachinaet-govorit-na-russkom-1070535999.html

На Украине становится все больше культурных фрустрантов. Это певцы, актеры, писатели, блогеры которые внезапно обнаруживают, что мир перестал говорить на мове, а живущие вокруг люди уже не желают притворяться, что всю жизнь мечтали щебетать на "соловьиной" - назло России.

И спокойно открывают томик Пушкина или роман Достоевского прямо в купе поезда, например. Именно такое потрясение случилось недавно с украинской певицей Марией Бурмакой, о чём она поспешила немедленно оповестить общество. Так что же случилось?Попутчицами певицы оказались две пожилые женщины, которые открыто, не стесняясь, говорили на русском, да ещё и обсуждали творчество Достоевского, запрещённого на Украине имперца. Более того, на замечания Бурмаки бабушки начали в два голоса защищать "язык врага" и своё право на нём говорить. Чем буквально довели исполнительницу песен "Ко-ко ко" и "Это не только шоколад" до слёз.Реально, певица выскочила за двери купе и настрочила в соцсети пост, полный горечи и обиды: "Села в поезд. Со мной в купе две женщины под 70. Русский язык, чай, манеры, Достоевский и вот вся эта хрень. Я им говорю: ну как вы можете общаться на русском, если ракеты на вас летят? А они мне в ответ: 'Русский язык на вас не нападал'. И теперь я стою и плачу в тамбуре — так мне больно", — поделилась Бурмака.Но вместо сочувствия она получила залп критики и осуждения: под постом солидарность любительницам Достоевского высказали десятки украинцев, тогда как пожалели Бурмаку единицы. Сообразив, что она "зашла не в ту дверь", певица пост удалила — якобы не желая вносить раскол в и без того раздражённое общество. Даже признала, что "набросила на вентилятор" известную субстанцию.Но проблема, по её словам, никуда не делась и состоит в том, что на русском языке продолжают говорить широкие слои населения, особенно молодёжь. "И что самое страшное, после 2022 года количество русскоязычных начало расти", — ужасается уроженная харьковчанка.Кстати, на похожее явление уже обращал внимание писатель Капранов: он подметил, что первый военный шок у украинцев, которые после начала СВО начали спешно коверкать язык, подстраиваясь под активистов-антироссиян, уже прошёл. Увидев своими глазами мародёрство "Азова"*, насильственную мобилизацию, "криворукое" ПВО и сбежавших от войны в Европу западенцев, люди поняли, что им уже ничего не страшно. И начали говорить на своём родном языке.Именно отсутствие страха перед шпрехенфюрерами всех мастей, похоже, больше всего и пугает творческую интеллигенцию. Что делать с этим внутренним бунтом, представители культурной "элиты" не знают: майданные технологии и силовые методы перестают работать.Одни, как Капранов, предлагают расстреливать говорящих по-русски украинцев — мол, тогда России некого станет защищать. Другие, вроде актрисы Натальи Сумской, советуют учить в школе украинский мат вместо поэзии Пушкина. Третьи, как Бурмака, пытаются записать всех, кто осмеливается говорить на родном языке, в предатели. Мол, это ждуны России, которые не верят в сохранение украинской державы.Тут надо бы сказать, что и руководство этой державы не сильно верит в её перспективы — иначе не бежали бы депутаты из ВР пачками, не переправляли бы миллионы, награбленные на войне, за рубеж, не отсылали бы своих детей в Монако и Лондон вместо окопов. А ещё следует признать, что большинство чиновников, на публике кривляющихся в вышиванках, дома спокойно переходят на русский — как, например, родная дочь мовного омбудсмена Ивановской."Некоторые певцы и музыканты тоже держат русский язык наготове…", — уныло признаёт Бурмака. И добавляет, что у людей появилось столько аргументов в защиту русского языка и культуры, что вышиваночную исполнительницу украинских баллад это откровенно пугает. "Я заметила: те, кто в начале войны перешли на украинский, сейчас опять вернулись к русскому языку. Это касается и артистов, и журналистов. При этом все, кто совершил такой переход, очень агрессивно отстаивают своё право говорить на русском", — ужасается Бурмака.Она уверена, что виновата во всём мягкая украинизация — уж больно ласково её проводили шпрехенфюреры, мовные омбудсмены и силовые органы. В итоге даже выехавшие в Европу самые "щирые" украинцы в Словакии, Испании или Чехии сразу переходят на русский язык, из-за чего европейцам трудно признать в них "братьев по крови" и ассоциировать с Украиной.Как с этим бороться, культурная элита не знает. Но уже понимает, что десятки тысяч запуганных языковыми патрулями украинцев поднимают головы. И перестают верить официальной пропаганде, которая втирает про перемогу и возвращение территорий. "Они не желают победы Украине, они сидят и ждут, куда качнётся маятник, и на всякий случай тренируют свой русский язык, показывают, что Пушкина и Достоевского они не забыли", — констатирует всё та же Бурмака. И недоумевает: с чего бы это в забитых украинцах проснулся такой русский дух? Ведь никто и никогда не давил на русскоязычных граждан, не заставлял их отказываться от родного языка.Ну да, ну да… Из памяти народной артистки Украины выветрились случаи, когда переселенцам из Донбасса во Львове не давали западную гуманитарку, потому что они не говорили на мове. Не было и оскорбительных объявлений в поликлиниках и больницах "русскоязычных не обслуживаем", не было тысяч увольнений таксистов, продавцов, учителей за общение на русском языке в присутствии носителей галицкой гвары?Вспоминается забавный случай с львовским политологом Чаплыгой, который благополучно смылся в ЕС и оттуда рассказывал, как львовяне со слезами на глазах встречали беженцев из восточных областей, сдавали им бесплатно жильё, а на рынках и в магазинах буквально забрасывали бесплатными продуктами. Правда, очень быстро этот пасторальный рассказ "иксперд" потер, потому что ржали над ним всем интернетом.Что же касается народной артистки Украины Бурмаки, то она после всего пережитого в купе поезда решила уйти в языковые партизаны и из схрона помогать тем, кто пытается вытравить из себя русского человека и превратиться в свидомого патриота. По её словам, такие люди всё ещё есть на востоке Украины, а её папа (которого, якобы, в советские времена не приняли в аспирантуру из-за "усов как у Шевченко") завещал ей помогать подобным бедолагам.Но как бы ни пыжилась и ни тужилась обладательница премии Стуса, все её истории высветили новую тенденцию в украинском обществе — люди возвращаются к родному русскому языку в быту и культуре после первоначальной волны патриотической мобилизации 2022 года. Эксперты называют это "языковым откатом" — когда после периода давления и конъюнктурной лояльности граждане возвращаются к привычным и удобным формам общения. И этот возврат страшно пугает украинских "мытцив".Вон, даже на должность министра культуры с трудом подобрали очередную галичанку Татьяну Бережную, ранее тусовавшуюся в министерствах экономики, экологии и сельского хозяйства. Теперь эта выпускница "Могилянки" будет задавать культурную планку всей стране, но, судя по всему, недолго. Ведь ей придётся лавировать, грубо говоря, между пугливыми бурмаками и нахрапистыми ницоями.Буквально недавно детская писательница Лариса Ницой, известная своей привычкой швырять мелочь в лицо русскоязычным кассирам в магазинах, на одном из телеканалов запальчиво рассказывала, что её внучка не в состоянии гулять на детской площадке, поскольку отовсюду звучит русский язык. "Мне больно это слышать, у меня давление поднимается, и я вынуждена махать кулаками и отгонять русских детей от своей внучки, так как не хочу, чтоб она знала этот язык", — визжит автор книги о несломленных муравьях. При этом она возмущается, что её считают агрессивной, хотя, по её словам, "это русские постоянно лезут со своим языком".Она считает, что мову надо навязывать силой, драться кулаками и словами, но государство вместо закручивания языковых гаек "жуёт сопли". Вот и приходится писательнице одной сражаться в детской песочнице. А заодно и популяризировать законы Украины, согласно которым русскоязычные граждане не имеют никаких прав и защиты."Но Верховная Рада приняла этот закон и сидит себе тихонько, а Лариса Ницой озвучивает то, что утвердила ВР — и она радикальная и агрессивная", — негодует активистка. Кстати, о Верховной Раде. Ряд депутатов уже обратились в Нацсовет по телевидению с просьбой провести проверку телеканала NTA, зачем-то предоставляющего Ларисе Ницой трибуну для разжигания ненависти и вражды. А кое-кто из них даже подозревает защитницу мовы в работе на Кремль, традиционно пытаясь переложить развязанный после Майдана этноцид на Россию.Похоже, что эпоха языкового фанатизма постепенно смещается в сферу социальной усталости и раздражения. Скажем больше: теперь переход на русский язык выглядит как форма сопротивления культурной унификации, которую со времён Майдана навязывал мультикультурной стране моноэтничный Львов.А значит, языковая тема, долгие годы служившая инструментом политической лояльности, теряет свой мобилизующий потенциал. Даже социологи отмечают, что всё больше украинцев перестают воспринимать язык как "обязательный маркер патриотизма". И для перестроившейся на марше культурной элиты это болезненный удар: их апелляции к "правильному" языку, "единому культурному коду" вдруг перестают работать.Но самое главное — исчезает запрос на бойцов культурного фронта. Вот они и испытывают панические атаки: скоро их перестанут читать и слушать, но могут начать судить и вешать.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: "Кто не хочет говорить на мове - того к стенке". На Украине обкатывают технологию разделения страны

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

