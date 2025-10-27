"Идти до конца": военкор Линин рассказал о смене подходов России к проведению СВО
Россия сменила подходы к ведению спецоперации, приняв решение идти до конца, поскольку дипломатический путь пока не позволяет достичь приемлемых условий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Мы поняли, что дипломатическим путем нельзя завершить этот конфликт на приемлемых для России условиях. Поэтому приняли решение идти до конца. Я очень на это надеюсь", — заявил Линин.
Он высказал мнение, что такой подход нужно было применить раньше. "Не хочу быть рупором войны, но мне кажется, что мы должны были идти до конца прямо с 2022 года. Надо было дать армии возможность действовать так, как воюет армия. Без оглядки на окрик сверху", — пояснил эксперт.
Линин уверен в силах российской группировки. "Наша группировка в зоне СВО способна решать любые задачи. Мы это видим. Оказалось, что форсирование Днепра – это не какая-то там неразрешимая задача", — добавил военкор.
Эксперт также отметил, что операция по форсированию Днепра демонстрирует возросшие возможности ВС РФ.
"Причем Херсон – это лишь один город, где достаточно активно функционируют ВСУ. Оттуда ведутся обстрелы, там сидят наблюдатели. А ведь побережье Днепра очень длинное. Контроль у нас идет далеко за Энергодаром и Васильевкой. В любом месте такая операция возможна", — подытожил собеседник издания.
