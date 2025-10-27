"Идти до конца": военкор Линин рассказал о смене подходов России к проведению СВО - 27.10.2025 Украина.ру
"Идти до конца": военкор Линин рассказал о смене подходов России к проведению СВО
"Идти до конца": военкор Линин рассказал о смене подходов России к проведению СВО - 27.10.2025 Украина.ру
"Идти до конца": военкор Линин рассказал о смене подходов России к проведению СВО
Россия сменила подходы к ведению спецоперации, приняв решение идти до конца, поскольку дипломатический путь пока не позволяет достичь приемлемых условий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
2025-10-27T04:40
2025-10-27T04:40
новости
россия
днепр
украина.ру
вооруженные силы украины
всу
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
Он высказал мнение, что такой подход нужно было применить раньше. "Не хочу быть рупором войны, но мне кажется, что мы должны были идти до конца прямо с 2022 года. Надо было дать армии возможность действовать так, как воюет армия. Без оглядки на окрик сверху", — пояснил эксперт.Линин уверен в силах российской группировки. "Наша группировка в зоне СВО способна решать любые задачи. Мы это видим. Оказалось, что форсирование Днепра – это не какая-то там неразрешимая задача", — добавил военкор.Эксперт также отметил, что операция по форсированию Днепра демонстрирует возросшие возможности ВС РФ. "Причем Херсон – это лишь один город, где достаточно активно функционируют ВСУ. Оттуда ведутся обстрелы, там сидят наблюдатели. А ведь побережье Днепра очень длинное. Контроль у нас идет далеко за Энергодаром и Васильевкой. В любом месте такая операция возможна", — подытожил собеседник издания.
россия
днепр
херсон
новости, россия, днепр, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, херсон, наступление вс рф, наступление россии, военный эксперт, военный
Новости, Россия, Днепр, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, Херсон, наступление ВС РФ, наступление России, военный эксперт, военный

"Идти до конца": военкор Линин рассказал о смене подходов России к проведению СВО

04:40 27.10.2025
 
Россия сменила подходы к ведению спецоперации, приняв решение идти до конца, поскольку дипломатический путь пока не позволяет достичь приемлемых условий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Мы поняли, что дипломатическим путем нельзя завершить этот конфликт на приемлемых для России условиях. Поэтому приняли решение идти до конца. Я очень на это надеюсь", — заявил Линин.
Он высказал мнение, что такой подход нужно было применить раньше. "Не хочу быть рупором войны, но мне кажется, что мы должны были идти до конца прямо с 2022 года. Надо было дать армии возможность действовать так, как воюет армия. Без оглядки на окрик сверху", — пояснил эксперт.
Линин уверен в силах российской группировки. "Наша группировка в зоне СВО способна решать любые задачи. Мы это видим. Оказалось, что форсирование Днепра – это не какая-то там неразрешимая задача", — добавил военкор.
Эксперт также отметил, что операция по форсированию Днепра демонстрирует возросшие возможности ВС РФ.
"Причем Херсон – это лишь один город, где достаточно активно функционируют ВСУ. Оттуда ведутся обстрелы, там сидят наблюдатели. А ведь побережье Днепра очень длинное. Контроль у нас идет далеко за Энергодаром и Васильевкой. В любом месте такая операция возможна", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть.
