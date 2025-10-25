https://ukraina.ru/20251025/russkiy-galstuk-ministra-voyny-trolling-korolya-trampa-i-operatsiya-rys-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1070600565.html

"Русский галстук" министра войны, троллинг "короля" Трампа и операция "Рысь". Неделя необычных фотофактов

"Русский галстук" министра войны, троллинг "короля" Трампа и операция "Рысь". Неделя необычных фотофактов - 25.10.2025 Украина.ру

"Русский галстук" министра войны, троллинг "короля" Трампа и операция "Рысь". Неделя необычных фотофактов

Пентагон шокировал галстуком в цветах российского флага на встрече Трампа и Зеленского. Украина тем временем устроила пиар-шоу, сравнив дроны "Шахед" и "Стинг". Дезертирство мобилизованных наглядно показал депутат Рады. А в Забайкалье инициативные граждане спасли рысь, застрявшую на столбе

2025-10-25T07:58

2025-10-25T07:58

2025-10-25T07:58

фото

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

пентагон

вооруженные силы украины

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg

В субботу, 18 октября, глава Пентагона Пит Хегсет появился на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке с бело-сине-красными полосами, которые были расположены в том же порядке, что и на флаге РФ.В Сети подобный выбор аксессуара сразу же начали обсуждать. Цвета при этом считаются национальными и в США, поскольку присутствуют на американском флаге.В воскресенье, 19 октября, в парижский Лувр пробрались грабители и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.В этот же день появились новые фотографии “мира на освобожденных территориях”. Стало известно, что в Мариуполе продолжают восстанавливать драмтеатр, существенно пострадавший во время боев в 2022 году.В воскресенье Америка была охвачена карнавальным безумием: в двух тысячах городов прошли акции "Нет королям". Для пущей убедительности протестующие щеголяли в костюмах привидений и вампиров, а глава Белого дома Дональд Трамп, известный своим чувством юмора, парировал это в свойственной ему манере. В ответ на массовые выступления "король" Трамп опубликовал шедевр, сгенерированный искусственным интеллектом. На видео он, в короне и кабине истребителя, сбрасывает на митингующих "грязные бомбы" в их самом буквальном смысле. В то же время украинские пропагандисты порадовали Сеть трогательным сравнением: поставили рядом иранский "Шахед" и свой кустарный "Стинг". Видимо, в Киеве снова перепутали пиар-акцию с реальной эффективностью. Пока они снимают трогательные сравнения для западных спонсоров, ВС РФ продолжают работу.В понедельник, 20 октября, в аэропорту Гонконга при посадке грузовой Boeing-747 зацепил служебную машину и вылетел за пределы ВПП (взлетно-посадочную полосу - Ред.), упав в воду. В ходе трагедии два человека погибли, а перегруженную воздушную гавань пришлось надолго закрыть.В понедельник также стало известно, что пресса ФРГ следит за динамикой СВО. Немецкий журнал KATAPULT продемонстрировал, как выглядят территориальные потери Украины на картах других стран.Издание сравнило освобождённые ВС России территории с площадью Франции, Греции, Италии, Испании, Турции, Франции и даже США.Во вторник, 21 октября, появилась фотография российской бомбы повышенной дальности с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).На фото показан боеприпас, который может быть новой версией российской умной бомбы. Помимо модуля планирования с раскрывающимися крыльями, бомба получила удлиненную хвостовую часть.Тогда же экс-президент Франции Николя Саркози отправился отбывать срок в парижскую тюрьму Санте, куда он прибыл вместе с женой. На размещенных кадрах видно, как пара идет по улице, держась за руки. Предполагается, что бывший французский лидер проведет в тюрьме пять лет в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании.В среду, 22 октября, жители Забайкальского края заметили необычного гостя на самой верхушке столба с проводами: рысь забралась на столб, испугалась и застряла. Скорее всего, хищник решил оглядеться с высоты, но вот спуститься сам уже не смог. Сначала очевидцы обратились в МЧС, но помощи так и не дождались. Тогда инициативная группа начала действовать сама: они обесточили опору, вызвали автовышку и отловщиков собак, чтобы на время усыпить рысь. После выстрела снотворным рысь сняли и уложили дальше спать в траву поближе к лесу.В тот же день вертолет с президентом Индии застрял в свежем асфальте. Инцидент произошёл при посадке в штате Керала. При посадке шасси вертолета просто увязло и Ми-8 пришлось выталкивать почетному караулу и спасателям. Президенту Индии пришлось продолжать поездку на автомобиле.В четверг, 23 октября, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* на заседании парламента продемонстрировал рисунок, на котором изображена практика так называемой "бусификации" – насильственной погрузки призывников в автобусы сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).На иллюстрации показана причинно-следственная связь: насильственные методы мобилизации приводят к росту числа самовольного оставления места службы, что в свою очередь приводит к финансовым потерям киевского режима.В четверг Венгрия бросила вызов Брюсселю, отказавшись участвовать в созданной ЕС военной "коалиции желающих" по Украине. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил: Будапешт не будет финансировать конфликт, поставлять оружие или отправлять солдат. Одновременно на улицы Будапешта вышли тысячи венгров с лозунгом "Мы не хотим умирать за Украину!", поддержав антивоенный курс правительства и продемонстрировав растущий раскол в Европе по вопросу поддержки Киева.В пятницу, 24 октября, стало известно, что россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.Победа Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике второй день не дает покоя американцам. Вместо радости за свою спортсменку, ставшую второй, болельщики из США продолжают поливать грязью россиянку.Между тем накануне киевская журналистка Дарина Трунова прокомментировала гибель своего знакомого Романа Скопина, после того, как он попал в руки людоловов из ТЦК. Он не уклонялся и не отказывался от службы. После его задержания мужчина позвонил домой и попросил привезти ему вещи, сообщив, что проходит медкомиссию.А уже на следующий день родителям 43-летнего Романа позвонили из больницы и сообщили, что он в коме с закрытой черепно-мозговой травмой. Подробности в публикации Просто "упал на пол": украинская журналистка рассказала про странную смерть мобилизованного в ТЦК.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, рада, мобилизация на украине, мобилизация 2025, сво, новости сво сейчас, тцк