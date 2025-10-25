"Русский галстук" министра войны, троллинг "короля" Трампа и операция "Рысь". Неделя необычных фотофактов
Пентагон шокировал галстуком в цветах российского флага на встрече Трампа и Зеленского. Украина тем временем устроила пиар-шоу, сравнив дроны "Шахед" и "Стинг". Дезертирство мобилизованных наглядно показал депутат Рады. А в Забайкалье инициативные граждане спасли рысь, застрявшую на столбе
В субботу, 18 октября, глава Пентагона Пит Хегсет появился на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке с бело-сине-красными полосами, которые были расположены в том же порядке, что и на флаге РФ.
В Сети подобный выбор аксессуара сразу же начали обсуждать. Цвета при этом считаются национальными и в США, поскольку присутствуют на американском флаге.
В воскресенье, 19 октября, в парижский Лувр пробрались грабители и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
© AP / Alexander Turnbull
© Getty Images / Anadolu
© Фото : Kiran Ridley
В этот же день появились новые фотографии “мира на освобожденных территориях”. Стало известно, что в Мариуполе продолжают восстанавливать драмтеатр, существенно пострадавший во время боев в 2022 году.
© telegram ukr_2025_ru
В воскресенье Америка была охвачена карнавальным безумием: в двух тысячах городов прошли акции "Нет королям". Для пущей убедительности протестующие щеголяли в костюмах привидений и вампиров, а глава Белого дома Дональд Трамп, известный своим чувством юмора, парировал это в свойственной ему манере.
В ответ на массовые выступления "король" Трамп опубликовал шедевр, сгенерированный искусственным интеллектом. На видео он, в короне и кабине истребителя, сбрасывает на митингующих "грязные бомбы" в их самом буквальном смысле.
© AP / Lindsey Wasson
© Фото : скриншот видео
В то же время украинские пропагандисты порадовали Сеть трогательным сравнением: поставили рядом иранский "Шахед" и свой кустарный "Стинг". Видимо, в Киеве снова перепутали пиар-акцию с реальной эффективностью. Пока они снимают трогательные сравнения для западных спонсоров, ВС РФ продолжают работу.
© Фото : Политика Страны / Telegram
В понедельник, 20 октября, в аэропорту Гонконга при посадке грузовой Boeing-747 зацепил служебную машину и вылетел за пределы ВПП (взлетно-посадочную полосу - Ред.), упав в воду. В ходе трагедии два человека погибли, а перегруженную воздушную гавань пришлось надолго закрыть.
© AP / Chan Long Hei
В понедельник также стало известно, что пресса ФРГ следит за динамикой СВО. Немецкий журнал KATAPULT продемонстрировал, как выглядят территориальные потери Украины на картах других стран.
Издание сравнило освобождённые ВС России территории с площадью Франции, Греции, Италии, Испании, Турции, Франции и даже США.
Немецкий журнал KATAPULT продемонстрировал, как выглядят территориальные потери Украины на картах других стран
Во вторник, 21 октября, появилась фотография российской бомбы повышенной дальности с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
На фото показан боеприпас, который может быть новой версией российской умной бомбы. Помимо модуля планирования с раскрывающимися крыльями, бомба получила удлиненную хвостовую часть.
© Фото : соцсети
Тогда же экс-президент Франции Николя Саркози отправился отбывать срок в парижскую тюрьму Санте, куда он прибыл вместе с женой. На размещенных кадрах видно, как пара идет по улице, держась за руки.
Предполагается, что бывший французский лидер проведет в тюрьме пять лет в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании.
Экс-президент Франции Н. Саркози перед отправкой в тюрьму Санте
В среду, 22 октября, жители Забайкальского края заметили необычного гостя на самой верхушке столба с проводами: рысь забралась на столб, испугалась и застряла.
Скорее всего, хищник решил оглядеться с высоты, но вот спуститься сам уже не смог. Сначала очевидцы обратились в МЧС, но помощи так и не дождались. Тогда инициативная группа начала действовать сама: они обесточили опору, вызвали автовышку и отловщиков собак, чтобы на время усыпить рысь.
После выстрела снотворным рысь сняли и уложили дальше спать в траву поближе к лесу.
© Фото : "БЛАГОДАР Новокручининский" / Telegram
В тот же день вертолет с президентом Индии застрял в свежем асфальте. Инцидент произошёл при посадке в штате Керала. При посадке шасси вертолета просто увязло и Ми-8 пришлось выталкивать почетному караулу и спасателям. Президенту Индии пришлось продолжать поездку на автомобиле.
© Фото : скриншот видео YouTube / @indiatimes
В четверг, 23 октября, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* на заседании парламента продемонстрировал рисунок, на котором изображена практика так называемой "бусификации" – насильственной погрузки призывников в автобусы сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).
На иллюстрации показана причинно-следственная связь: насильственные методы мобилизации приводят к росту числа самовольного оставления места службы, что в свою очередь приводит к финансовым потерям киевского режима.
© telegram ukr_2025_ru
В четверг Венгрия бросила вызов Брюсселю, отказавшись участвовать в созданной ЕС военной "коалиции желающих" по Украине. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил: Будапешт не будет финансировать конфликт, поставлять оружие или отправлять солдат.
Одновременно на улицы Будапешта вышли тысячи венгров с лозунгом "Мы не хотим умирать за Украину!", поддержав антивоенный курс правительства и продемонстрировав растущий раскол в Европе по вопросу поддержки Киева.
© Фото : RT на русском / Telegram
В пятницу, 24 октября, стало известно, что россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.
Победа Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике второй день не дает покоя американцам. Вместо радости за свою спортсменку, ставшую второй, болельщики из США продолжают поливать грязью россиянку.
© Фото : Angelina Melnikova / Telegram
Между тем накануне киевская журналистка Дарина Трунова прокомментировала гибель своего знакомого Романа Скопина, после того, как он попал в руки людоловов из ТЦК. Он не уклонялся и не отказывался от службы. После его задержания мужчина позвонил домой и попросил привезти ему вещи, сообщив, что проходит медкомиссию.
А уже на следующий день родителям 43-летнего Романа позвонили из больницы и сообщили, что он в коме с закрытой черепно-мозговой травмой. Подробности в публикации Просто "упал на пол": украинская журналистка рассказала про странную смерть мобилизованного в ТЦК.
