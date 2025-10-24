https://ukraina.ru/20251024/vestfalskiy-kongress-perekhod-evropy-iz-srednevekovya-v-novoe-vremya-1070604072.html

Вестфальский конгресс: переход Европы из Средневековья в Новое время

Наблюдая крах ялтинско-потсдамской системы стоит помнить, что ничего вечного в политике нет. До этого ведь было много более или менее удачных систем. Например, 24 октября 1648 года был заключён "Вестфальский мир", завершивший Тридцатилетнюю войну. Мир тот давно забыт, но выработанные тогда принципы и сейчас остаются основой международных отношений

Вестфальский мир 1648 года занимает особое место в истории не только потому, что он завершил Тридцатилетнюю войну (1618-1648), затронувшую почти все европейские страны и опустошившую их. И даже не потому, что Вестфальский мир декларировал на уровне международного права свободу вероисповедания. Более важное его значение с исторической точки зрения состоит в том, что он выстроил определённую систему международных отношений.Фридрих Энгельс, описывая в XIX веке будущую мировую войну, сравнил её именно с войной Тридцатилетней – одним из величайших и самых длительных кровопролитных столкновений вплоть до Первой мировой. В памяти народов Европы Тридцатилетняя война на столетия осталась самым страшным бедствием, какое может себе представить человеческое воображение.К началу Тридцатилетней войны в 1618 году привело резко усилившееся противостояние между католиками и протестантами за влияние в Священной Римской империи германской нации, которой правили Габсбурги. Реформация и контрреформация ещё в 1608-1609 годах разделили Германию на протестантский и католический лагеря, каждый из которых был готов обратиться за иностранной поддержкой.Крупные европейские державы, такие как католическая Франция, протестантские Англия и Швеция, были заинтересованы в ослаблении династии Габсбургов. Потому, независимо от религиозной принадлежности, они решили поддержать немецких протестантов. Противниками Габсбургов стали и другие протестантские государства Европы – королевство Дания и Республика Соединённых провинций Нидерландов. Союзниками германского императора выступали только Испания и Польша. Но Польша, воевавшая в тот момент со Швецией и Россией, не могла оказать союзникам существенной поддержки.Таким образом, эта война, получившая позже название Тридцатилетней, стала первым общеевропейским вооружённым конфликтом. Она началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германской империи, но затем переросла в борьбу против доминирования Габсбургов в Европе. Тридцатилетняя война стала подлинно национальной катастрофой для Германии, но и остальные страны Европы понесли огромные жертвы.Людские потери Германии в войну составили порядка 5-6 миллионов человек, что вызвало невиданный демографический кризис. Так, в Южной Германии после войны в живых осталось лишь 35% жителей. Для восстановления экономики и людских ресурсов некоторым территориям Священной Римской империи потребовалось больше века. Население Франции сократилось на 1 млн человек. Очень пострадала Фландрия (ныне часть Бельгии), на её территории испанские войска воевали сначала с голландцами, а потом с французами и англичанами. Кстати, чтобы восполнить людские потери, Папа Римский всерьёз рассматривал вопрос о разрешении многожёнства для католиков.Уже к середине 1630-х стало ясно, что война завершится без решающей победы кого-либо с военной точки зрения. Первые мирные переговоры между Францией и Габсбургами, обеспеченные Священной Римской империей и испанским королём, были начаты в Кёльне в 1636 году. Но их приостановил кардинал Ришельё, боровшийся за участие в переговорах всех союзников, будь то независимое государство или территория внутри Священной Римской империи. В Гамбурге и Любеке вели переговоры о заключении мирного соглашения император и Швеция, но последняя после вмешательства Ришельё прервала их.В 1641 году как места для будущих мирных переговоров были определены два города в исторической области Вестфалия – католический Мюнстер и преимущественно протестантский Оснабрюк. Однако кровопролитные боевые действия продолжались, и настоящие переговоры начались только три года спустя, 4 декабря 1644 года. В общей сложности в эти два города съехалось 109 делегаций и более 150 дипломатов, причём не только из воевавших государств. Мирные переговоры Швеции с империей, в которых участвовали союзники обеих сторон, проходили в Оснабрюке. Империя и её противница Франция, включая их союзников, а также Нидерланды и противостоявшая им Испания проводили переговоры в Мюнстере.Многолетние мирные переговоры в Мюнстере и Оснабрюке стали важным событием в истории дипломатии. Фактически они стали первым общеевропейским конгрессом, который назвали Вестфальским. Компромиссы по вопросам протокола, многие из которых были достигнуты только после длительных дискуссий, послужили прецедентом для последующих международных конференций и конгрессов. Помимо всего прочего, итоговые договоры были заключены "во имя пресвятой и неделимой троицы", то есть подкреплялись авторитетом христианской религии.Вопросов, которые надо было решить, накопилось очень много, и все представлялись принципиальными: от полномочий императора Священной Римской империи германской нации до прав отдельных провинций и даже городов, от территориальных притязаний и уступок до секуляризации церковных земель, от гегемонии на Балтике до амнистии мятежников.Первым решением Вестфальского конгресса стало предоставление независимости Соединенным провинциям Нидерландов – их, наконец, согласилась признать Испания. 30 января 1648 года отдельно был подписан Мюнстерский мир, который прекращал 80-летнюю войну между Испанией и Нидерландами. Что же касается основного содержания Вестфальского мира, то он состоял из двух договоров на латинском языке, подписанных 24 октября 1648 года в Мюнстере и Оснабрюке. Кстати, одним из гарантов подписанного в Оснабрюке договора, по требованию Швеции, указан Великий князь Московский.Вестфальский мир положил конец стремлению Габсбургов расширить свои владения за счёт территорий государств и народов Европы, и подорвал авторитет Священной Римской империи. С этого времени старый иерархический порядок международных отношений, в котором германский император считался старшим по рангу среди монархов, был разрушен, и главы независимых государств Европы, имевшие титул королей, были уравнены в правах с императором.Документ зафиксировал новые государственно-территориальные реалии. В частности, Республика Соединенных провинций Нидерландов и Швейцарский союз по условиям Вестфальского мира стали независимыми государствами и вышли из состава Священной Римской империи, а Франция, получив Эльзас, стала господствовать на Рейне. Кроме этого, под фактический контроль Швеции перешли устья крупнейших рек северной Германии, и на какое-то время Швеция превратилась в великую европейскую державу, осуществляющую господство над Балтикой и оказывающую влияние на немецкие государства.Но главными итогами Вестфальского мира считаются кардинальные изменения в вопросах веротерпимости и суверенитета.Во-первых, он провозгласил свободу вероисповедания, декларированную почти за сто лет до этого, но фактически не соблюдавшуюся. Для Германии это означало, среди прочего, укрепление независимости отдельных регионов и в конечном итоге, проецируя это на сегодняшний день, когда религиозный фактор уже не играет никакой роли в государственном устройстве, – федеральное устройство страны.Во-вторых, если раньше субъектами международного права были монархи, то теперь ими стали государства. Даже отдельные курфюршества получили возможность проводить самостоятельную внешнюю политику, объявлять войну и заключать мир (если это не шло в ущерб империи). Был также провозглашён принцип правового равенства между государствами и невмешательства одного государства во внутренние дела другого.Ещё один важный итог Вестфальского мира – были сняты все торговые блокады и ограничения. Вместе с прекращением боевых действий это принесло Европе достаточно быстрое процветание. Континент, потерявший несколько миллионов человек, оправился от войны. Например, во Франции вторая половина XVII – начало XVIII веков, время правления Людовика XIV, "короля-солнца", прославилась развитием промышленности, торговли и искусств, великосветским блеском Версаля.Разумеется, Вестфальский мир не принес полного и окончательного спокойствия Европе. К примеру, Испания не приняла участие в окончательной подготовке Вестфальского мира, и её продолжавшаяся с 1635 года война с Францией завершилась лишь в 1659-м подписанием Пиренейского мира. Он часто рассматривается как заключительный этап "всеобщего единения", достигнутого в Мюнстере и Оснабрюке.Но всё же ключевые принципы международных отношений, выработанные в 1644-48 годах в Вестфалии, очень многое сделали для сохранения мира на европейском континенте. Общепринятым является подход, что Вестфальский мир создал в Европе Вестфальскую систему международных отношений, которая действовала вплоть до Венского конгресса 1815 года.

