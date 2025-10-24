https://ukraina.ru/20251024/glava-evrosoveta-rasskazal-skolko-esch-ukraine-voevat-i-kogda-otbert-aktivy-rossii-1070591979.html

Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России

Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России - 24.10.2025 Украина.ру

Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России

Глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придется вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому Евросоюз обеспечит её необходимым финансированием. Об этом еврочиновник заявил по итогам саммита ЕС

2025-10-24T01:21

2025-10-24T01:21

2025-10-24T01:21

новости

евросовет

ес

еврокомиссия

россия

украина

замороженные активы

украина.ру

война на украине

когда закончится война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070591858_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_6e3fd1eb21ff00893032cb49efac68d1.jpg

"Мы подтвердили, что продолжим оказывать Украине необходимую поддержку так долго, как потребуется, и обеспечим её финансированием, чтобы она могла продолжать сражаться за справедливый и прочный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо", — цитирует Кошту РИА Новости.Глава Евросовета также рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, Еврокомиссии поручено урегулировать "технические вопросы"."Мы поручили Еврокомиссии продолжать работать и решать эти технические вопросы, а также вновь прийти на саммит ЕС в декабре, чтобы принять окончательное решение… Могу добавить, что во время нашего рабочего ужина с президентом ЕЦБ и президентом Еврогруппы, мы также обсуждали эти вопросы. И их позиция ясна: во-первых, решение, предложенное Еврокомиссией, соответствует европейскому законодательству и международному праву. И второе — все технические вопросы можно решить", — сказал Кошта по итогам встречи в верхах.23 октября стало известно, что Страны Европейского союза не смогли прийти к соглашению о выделении Киеву так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов, отложив рассмотрение этого вопроса до декабря.Согласно информации агентства Bloomberg, основным препятствием стала позиция Бельгии, где размещена значительная часть замороженных средств.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251023/kacheli-trampa-perspektivy-mira-na-ukraine-1070564427.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евросовет, ес, еврокомиссия, россия, украина, замороженные активы, украина.ру, война на украине, когда закончится война на украине, чем закончится война на украине