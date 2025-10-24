Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России - 24.10.2025 Украина.ру
Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России
Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России - 24.10.2025 Украина.ру
Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России
Глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придется вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому Евросоюз обеспечит её необходимым финансированием. Об этом еврочиновник заявил по итогам саммита ЕС
2025-10-24T01:21
2025-10-24T01:21
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070591858_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_6e3fd1eb21ff00893032cb49efac68d1.jpg
"Мы подтвердили, что продолжим оказывать Украине необходимую поддержку так долго, как потребуется, и обеспечим её финансированием, чтобы она могла продолжать сражаться за справедливый и прочный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо", — цитирует Кошту РИА Новости.Глава Евросовета также рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, Еврокомиссии поручено урегулировать "технические вопросы"."Мы поручили Еврокомиссии продолжать работать и решать эти технические вопросы, а также вновь прийти на саммит ЕС в декабре, чтобы принять окончательное решение… Могу добавить, что во время нашего рабочего ужина с президентом ЕЦБ и президентом Еврогруппы, мы также обсуждали эти вопросы. И их позиция ясна: во-первых, решение, предложенное Еврокомиссией, соответствует европейскому законодательству и международному праву. И второе — все технические вопросы можно решить", — сказал Кошта по итогам встречи в верхах.23 октября стало известно, что Страны Европейского союза не смогли прийти к соглашению о выделении Киеву так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов, отложив рассмотрение этого вопроса до декабря.Согласно информации агентства Bloomberg, основным препятствием стала позиция Бельгии, где размещена значительная часть замороженных средств.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России

01:21 24.10.2025
 
© APАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP
Глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придется вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому Евросоюз обеспечит её необходимым финансированием. Об этом еврочиновник заявил по итогам саммита ЕС
"Мы подтвердили, что продолжим оказывать Украине необходимую поддержку так долго, как потребуется, и обеспечим её финансированием, чтобы она могла продолжать сражаться за справедливый и прочный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо", — цитирует Кошту РИА Новости.
Глава Евросовета также рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, Еврокомиссии поручено урегулировать "технические вопросы".
"Мы поручили Еврокомиссии продолжать работать и решать эти технические вопросы, а также вновь прийти на саммит ЕС в декабре, чтобы принять окончательное решение… Могу добавить, что во время нашего рабочего ужина с президентом ЕЦБ и президентом Еврогруппы, мы также обсуждали эти вопросы. И их позиция ясна: во-первых, решение, предложенное Еврокомиссией, соответствует европейскому законодательству и международному праву. И второе — все технические вопросы можно решить", — сказал Кошта по итогам встречи в верхах.
23 октября стало известно, что Страны Европейского союза не смогли прийти к соглашению о выделении Киеву так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов, отложив рассмотрение этого вопроса до декабря.
Согласно информации агентства Bloomberg, основным препятствием стала позиция Бельгии, где размещена значительная часть замороженных средств.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вчера, 16:25
"Качели" Трампа: перспективы мира на УкраинеВ четверг, 23 октября, в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "Качели" Трампа: перспективы мира на Украине" в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
01:21Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России
