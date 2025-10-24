https://ukraina.ru/20251024/amerikanskaya-paradigma-natsistskaya-zhilka-nesostoyavshegosya-spetsprokurora--1070626338.html

Американская парадигма: "нацистская жилка" несостоявшегося спецпрокурора

Американская парадигма: "нацистская жилка" несостоявшегося спецпрокурора - 24.10.2025 Украина.ру

Американская парадигма: "нацистская жилка" несостоявшегося спецпрокурора

Замена претендентов на высокие посты из-за скандальных эпизодов их биографии становится уже привычным явлением для второй администрации Дональда Трампа. От очередной такой истории Белый дом теперь пытается дистанцироваться

2025-10-24T18:27

2025-10-24T18:27

2025-10-24T18:28

эксклюзив

сша

дональд трамп

хантер байден

джордж флойд

республиканская партия

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070627040_0:290:3072:2017_1920x0_80_0_0_b93e179ac6ea941617286008afb9eb44.jpg

23 октября в сенатском комитете по национальной безопасности и правительственным делам должны были состояться слушания о назначении представителя Белого дома в Министерстве внутренней безопасности Пола Инграссии главой Управления спецпрокурора США, но за два дня до заседания он снял свою кандидатуру, сославшись на недостаточную поддержку для утверждения на эту должность.Так-то оно так, но это уже последствие, а не истинная причина.14 октября издание Politico опубликовало переписку в закрытом групповом чате движения "Молодые республиканцы" с, мягко говоря, неоднозначными высказываниями, якобы принадлежащими Инграссии."Мартин Лютер Кинг-младший был Джорджем Флойдом 1960-х, и его праздник должен закончиться и быть брошен в седьмой круг ада, где ему самое место", — говорится в одном из сообщений.Он вообще требовал, выражаясь корректно, отменить все праздники, связанные с афроамериканской историей, а также писал, что никто "никогда не должен доверять ни китайцу, ни индийцу"."Время от времени во мне есть нацистская жилка, я признаю это", — признал Инграссия в мае 2024 года.Его адвокат отказывается подтверждать подлинность текстов и говорит, что ими "можно манипулировать или им не хватает материального контекста".Как бы то ни было, эта история, естественно, вызвала бурную реакцию в высших политических кругах страны. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн 20 октября выразил надежду, что Белый дом отзовёт кандидатуру Инграссии (номинировал его лично президент Дональд Трамп), а на следующий день утвердительно ответил на вопрос, не будет ли ошибкой со стороны Инграссии предстать перед верхней палатой Конгресса.Член профильного сенатского комитета, который должен был проводить слушания, республиканец Рик Скотт заявил: "Я не поддерживаю его. Я не могу представить, как кто-то может быть антисемитом в этой стране. Это неправильно".Как минимум четверо сенаторов-республиканцев, включая Тьюна, высказались против его назначения Инграссии, а этого уже было бы достаточно, если бы в день голосования собрались все законодатели и против высказались все демократы. И тут тезис о недостаточной поддержке, о чём говорил сам уже бывший кандидат, совершенно верен.В письме Трампу высокопоставленный член комитета Палаты представителей по надзору и подотчётности демократ Джейми Раскин, требуя снять кандидатуру "белого шовиниста" Инграссии, подчёркивал, что он "совершенно очевидно не годится для какой-либо работы в правительстве, и менее всего во главе Управления специального прокурора, ведомства, отвечающего за расследование фактов дискриминации".Глава Управления спецпрокурора США отвечает за защиту информаторов, расследование нарушений в федеральных органах власти, предотвращает случаи дискриминации, непотизма и неправомерных увольнений, соответственно, эту должность должен занимать человек с безупречной репутацией, чего об Инграссии после разразившегося скандала сказать нельзя. Предыдущего главу ведомства Хэмптона Деллинджера — бывшего коллегу сына 46-го президента страны Хантера Байдена — Трамп уволил в марте, и с тех пор это место остаётся вакантным.Назначение Инграссии рассматривалось как важный кадровый ход Белого дома, а теперь администрация пытается дистанцироваться от этой ситуации и никак не комментирует её. Отзыв кандидатуры юриста, номинированного лично главой государства, — это, конечно, удар по имиджу команды Трампа, особенно неприятен тот факт, что против Инграссии выступили высокопоставленные члены Республиканской партии.В декабре 2024 года Трамп, одержав победу на президентских выборах, номинировал на пост генерального прокурора США бывшего конгрессмена Мэта Гетца, но ему пришлось взять самоотвод из-за расследования о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков, которое проводил в отношении него комитет Палаты представителей по этике с 2021 года. Подробнее читайте в статье Команда Трампа понесла серьёзную потерю, но страшно стало демократам

https://ukraina.ru/20251017/amerikanskaya-paradigma-rossiya-raskroet-amerikantsam-odnu-iz-glavnykh-tayn-v-istorii-ssha-i-vsego-xx-1070211993.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, хантер байден, джордж флойд, республиканская партия, сенат