"Золото не врет". Мировая финансовая система на пороге краха - 23.10.2025
"Золото не врет". Мировая финансовая система на пороге краха
"Золото не врет". Мировая финансовая система на пороге краха
"Золото не врет". Мировая финансовая система на пороге краха
На фоне обострения глобального кризиса рекордно выросли цены на драгметаллы – прежде всего на золото, которое еще в начале недели торговалось по средней цене 4300 долларов за унцию
2025-10-23T13:54
2025-10-23T13:54
Сейчас его цена откатилась до среднего показателя 4100 долларов за унцию, однако финансовые эксперты объясняют подобные колебания спекуляциями на рынках, утверждая, что желтый металл будет дорожать дальше.Аналитики The Hongkong and Shanghai Banking Corporation прогнозируют, что уже в текущем году золото будут продавать по 3455 долларов. Ожидается, что в первой половине 2026 года его цена может преодолеть эту планку – из-за геополитических рисков, неопределенной ситуации в мировой экономике, растущей инфляции и увеличения безразмерного госдолга Соединенных Штатов Америки.За минувшие семнадцать лет золото подорожало более чем в четыре раза, а в течение последнего года его цена выросла на 50–58%, что является беспрецедентным явлением. Новая золотая лихорадка затронула даже рядовых потребителей. В Сингапуре, Австралии и других странах планеты люди выстраиваются в очереди у банков, чтобы купить золото. Это снимают на видео и выкладывают в соцсети, дополнительно подогревая растущий ажиотаж.Создавая личные золотые запасы, покупатели драгметаллов прежде всего рассчитывают сохранить свои сбережения, опасаясь краха финансовой системы Запада и угрозы глобального конфликта. Такая ситуация была впервые отмечена во времена Первой мировой войны, когда жители европейских стран массово закупали золотые монеты, отказывая в доверии бумажным банкнотам. С тех пор это считается индикатором, который предвещает серьезные катаклизмы.Непомерно раздувшийся пузырь государственного долга США пугает людей больше всего. Сегодня он обновил рекорд и теперь превышает 38 триллионов долларов. Совокупный долг США вырос за минувшие месяцы до рекордных 98 триллионов, что составляет 324% американского ВВП.Долг зарегистрированных в США финансовых корпораций составляет 20 триллионов, примерно равняясь объему долга американских домохозяйств. Это говорит о том, что самая богатая страна мира живет сегодня исключительно за счет долговых обязательств – от самого успешного миллиардера до среднестатистического обывателя, который кое-как сводит концы с концами.И экономисты уверенно констатируют: такого уровня задолженности в Америке не было еще никогда.Европейские государства тоже страдают от инфляции, все больше влезая в долги. "В ближайшие годы Европа может столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему. Особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии", – отмечается в недавно опубликованном докладе "Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза".Евростат сообщает, что Финляндия, Польша и Румыния наращивают госдолг быстрее других стран ЕС, набирая кредиты, которые не обеспечены их бюджетными поступлениями. Проще говоря, отдавать эти деньги нечем. Однако евроатлантические ястребы – Александр Стубб, Дональд Туск и Никушор Дан – поддерживают тупиковую стратегию, предпочитая не объяснять согражданам, чем она обернется для них в обозримом будущем.Долговые пузыри лопнут. Причем эту перспективу лучше всего осознают представители финансово-экономического истеблишмента. Они по-прежнему излучают на публике уверенность в завтрашнем дне. Но вместе с тем предпочитают вкладываться не в спекулятивные активы вроде различных криптовалют, а в реальные золотые запасы – так называемое физическое золото – осознавая, что развал западной финансовой системы грозит человечеству социальными и военными потрясениями.В то же время золото активно покупают страны Глобального Юга – от Бразилии до Индии. При этом индийское правительство предусмотрительно эвакуирует свои золотые активы из лондонских банков, а Китай наращивает закупки золота быстрее всех, рассматривая это как эффективный механизм борьбы с гегемонией доллара.Эксперты сходятся на том, что альтернативой американской валюте могут стать в ближайшее время именно драгметаллы. Такая ползучая дедолларизация уже проходит сейчас на наших глазах, а в случае обвального кризиса она станет практически неизбежной."Китай фактически начал процесс ремонетизации золота. Данные Шанхайской фьючерсной биржи показывают взрывной рост объема "золотых варрантов" – электронных сертификатов на физическое золото. Если в начале 2024 года их объем не превышал 3 тысяч тонн, то к октябрю 2025 года он подскочил до рекордных 84 тысяч тонн. Это уже не просто накопление запасов – это системное переформатирование финансовой архитектуры. Пекин превращает золото из актива-убежища в основу нового расчетного механизма: оно становится инструментом доверия, эквивалентом ликвидности и альтернативой долларовой системе. Китай не просто скупает металл – он возвращает золоту ту роль, которую оно играло до эпохи фиатных (бумажных) валют", – пишет специализированный телеграм-канал, посвященный экономической интеграции государств БРИКС.Российская экономика тоже вовлечена в этот масштабный процесс. В сентябре 2025 года Банк России увеличил свой золотой запас до 2329,65 тонн. Стоимость российского золотого запаса удвоилась начиная с сентября 2023 года, достигнув 282,1 миллиарда долларов.Таким образом, стремительный взлет цен на золото принес резервам России 142 миллиарда долларов. Это является значимым экономическим фактором, который помогает выстоять в политическом противостоянии с Западом.Читайте интервью Алексея Зубца: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией
Александр Савко
На фоне обострения глобального кризиса рекордно выросли цены на драгметаллы – прежде всего на золото, которое еще в начале недели торговалось по средней цене 4300 долларов за унцию
Сейчас его цена откатилась до среднего показателя 4100 долларов за унцию, однако финансовые эксперты объясняют подобные колебания спекуляциями на рынках, утверждая, что желтый металл будет дорожать дальше.
Аналитики The Hongkong and Shanghai Banking Corporation прогнозируют, что уже в текущем году золото будут продавать по 3455 долларов. Ожидается, что в первой половине 2026 года его цена может преодолеть эту планку – из-за геополитических рисков, неопределенной ситуации в мировой экономике, растущей инфляции и увеличения безразмерного госдолга Соединенных Штатов Америки.
За минувшие семнадцать лет золото подорожало более чем в четыре раза, а в течение последнего года его цена выросла на 50–58%, что является беспрецедентным явлением. Новая золотая лихорадка затронула даже рядовых потребителей. В Сингапуре, Австралии и других странах планеты люди выстраиваются в очереди у банков, чтобы купить золото. Это снимают на видео и выкладывают в соцсети, дополнительно подогревая растущий ажиотаж.
Создавая личные золотые запасы, покупатели драгметаллов прежде всего рассчитывают сохранить свои сбережения, опасаясь краха финансовой системы Запада и угрозы глобального конфликта. Такая ситуация была впервые отмечена во времена Первой мировой войны, когда жители европейских стран массово закупали золотые монеты, отказывая в доверии бумажным банкнотам. С тех пор это считается индикатором, который предвещает серьезные катаклизмы.
Непомерно раздувшийся пузырь государственного долга США пугает людей больше всего. Сегодня он обновил рекорд и теперь превышает 38 триллионов долларов. Совокупный долг США вырос за минувшие месяцы до рекордных 98 триллионов, что составляет 324% американского ВВП.
Долг зарегистрированных в США финансовых корпораций составляет 20 триллионов, примерно равняясь объему долга американских домохозяйств. Это говорит о том, что самая богатая страна мира живет сегодня исключительно за счет долговых обязательств – от самого успешного миллиардера до среднестатистического обывателя, который кое-как сводит концы с концами.
И экономисты уверенно констатируют: такого уровня задолженности в Америке не было еще никогда.
Европейские государства тоже страдают от инфляции, все больше влезая в долги. "В ближайшие годы Европа может столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему. Особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии", – отмечается в недавно опубликованном докладе "Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза".
Евростат сообщает, что Финляндия, Польша и Румыния наращивают госдолг быстрее других стран ЕС, набирая кредиты, которые не обеспечены их бюджетными поступлениями. Проще говоря, отдавать эти деньги нечем. Однако евроатлантические ястребы – Александр Стубб, Дональд Туск и Никушор Дан – поддерживают тупиковую стратегию, предпочитая не объяснять согражданам, чем она обернется для них в обозримом будущем.
Долговые пузыри лопнут. Причем эту перспективу лучше всего осознают представители финансово-экономического истеблишмента. Они по-прежнему излучают на публике уверенность в завтрашнем дне. Но вместе с тем предпочитают вкладываться не в спекулятивные активы вроде различных криптовалют, а в реальные золотые запасы – так называемое физическое золото – осознавая, что развал западной финансовой системы грозит человечеству социальными и военными потрясениями.
"Золото растет, когда элиты перестают верить в стабильность. Техмиллиардеры сегодня строят бункеры в Новой Зеландии, покупают сельхозземлю и физическое золото. Bridgewater, крупнейший хедж-фонд в мире, увеличил позицию в золоте многократно. Это не паника. Это рациональная подготовка людей, которые знают больше, чем говорят публично. Днем они пишут про "золотой век капитализма". Вечером покупают актив, который растет именно потому, что сами не верят в эту систему. Конвертируют капитал в металл, стоимость которого определяется недоверием к валютам и политическим институтам. Золото – защита от будущей инфляции, которая неизбежна, когда долг достигнет критических уровней и придется его девальвировать. Главное, что показывает цена золота, – это то, что элиты больше не уверены в стабильности порядка. Золото не врет. У него нет идеологии, нет повестки, нет аккаунта. Оно просто отражает коллективную оценку рисков", – пишет в "Телеграме" эксперт Глеб Кузнецов.
В то же время золото активно покупают страны Глобального Юга – от Бразилии до Индии. При этом индийское правительство предусмотрительно эвакуирует свои золотые активы из лондонских банков, а Китай наращивает закупки золота быстрее всех, рассматривая это как эффективный механизм борьбы с гегемонией доллара.
Эксперты сходятся на том, что альтернативой американской валюте могут стать в ближайшее время именно драгметаллы. Такая ползучая дедолларизация уже проходит сейчас на наших глазах, а в случае обвального кризиса она станет практически неизбежной.
"Китай фактически начал процесс ремонетизации золота. Данные Шанхайской фьючерсной биржи показывают взрывной рост объема "золотых варрантов" – электронных сертификатов на физическое золото. Если в начале 2024 года их объем не превышал 3 тысяч тонн, то к октябрю 2025 года он подскочил до рекордных 84 тысяч тонн. Это уже не просто накопление запасов – это системное переформатирование финансовой архитектуры. Пекин превращает золото из актива-убежища в основу нового расчетного механизма: оно становится инструментом доверия, эквивалентом ликвидности и альтернативой долларовой системе. Китай не просто скупает металл – он возвращает золоту ту роль, которую оно играло до эпохи фиатных (бумажных) валют", – пишет специализированный телеграм-канал, посвященный экономической интеграции государств БРИКС.
Российская экономика тоже вовлечена в этот масштабный процесс. В сентябре 2025 года Банк России увеличил свой золотой запас до 2329,65 тонн. Стоимость российского золотого запаса удвоилась начиная с сентября 2023 года, достигнув 282,1 миллиарда долларов.
Таким образом, стремительный взлет цен на золото принес резервам России 142 миллиарда долларов. Это является значимым экономическим фактором, который помогает выстоять в политическом противостоянии с Западом.
Читайте интервью Алексея Зубца: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией
