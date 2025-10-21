https://ukraina.ru/20251021/aleksey-zubets-zapad-naydet-zamenu-zelenskomu-chtoby-sekonomit-i-nachat-novuyu-voynu-s-rossiey-1070443054.html

Алексей Зубец: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией

Алексей Зубец: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией - 21.10.2025 Украина.ру

Алексей Зубец: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией

Главный расчет американцев и европейцев на нарастание экономических трудностей в России, если война будет продолжаться. Но конфликт идет уже четвертый год, а Россия стоит на ногах и не проявляет признаков слабости. Но что будет через 5-6 лет? Этого никто не знает.

2025-10-21T19:30

2025-10-21T19:30

2025-10-21T19:30

интервью

сша

украина

европа

дональд трамп

владимир зеленский

алексей зубец

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_44:12:868:476_1920x0_80_0_0_bd21456f39af6c8c4a102af9339fe41c.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец.Правительство Великобритании распространило заявление Зеленского, Стармера и ряда европейских лидеров, в котором призвало к остановке войны по линии фронта. В заявлении также говорится о разработке мер "по использованию в полном объеме обездвиженных суверенных активов России, чтобы у Украины были необходимые ресурсы".- Алексей Николаевич, о каких "мерах" идет речь на этот раз?- Речь идет о том самом репарационном кредите, который собираются выдать Украине. Но у меня есть ощущение, что этот кредит не будет выдан, потому что для этого нужно "бельгийское решение". То есть решение бельгийских властей, а Бельгия пока не согласна с этим. Необходима круговая порука европейских лидеров, чтобы если придется возвращать эти деньги, участвовали все. Но есть целый ряд стран, которые не хотят в этом участвовать и ничего подписывать не будут, а без этого Бельгия эти деньги не отдаст. И заставить Бельгию невозможно.И здесь возникает серьезный вопрос. Если репарационный кредит не будет выдан, за счет чего финансировать Украину в следующем году? Ежегодные прямые и косвенные расходы Украины в год составляют 150-200 млрд долларов. Сегодня Украина собирает налогов все меньше и меньше за счет сжатия бизнеса. Она на две трети финансируется из-за границ, а теперь еще и Трамп отказался в этом участвовать.Но для Европы 200 миллиардов долларов, оно это не является неподъемной суммой. Эти деньги можно собрать, учитывая и других союзников США, Японию, например. Но зачем? Если бы Европа видела перспективу победы, то наверняка собрала бы и больше. Но такой перспективы на сегодняшний нет, поэтому европейцы задаются вопросом, что будет с нашими деньгами.И идея заморозки конфликта по ЛБС, которую они продвигают, это способ остановить войну на время, чтобы перезагрузить Украину и начать войну снова. Но здесь возникает препятствие в виде самого Зеленского, потому что пока он у власти, такую перезагрузку провести невозможно.Поэтому Европа может найти деньги для финансирования Украины при условии замены Зеленского на условного Залужного. Если остановить войну, деньги будет найти гораздо проще, потому что военных расходов не будет. То есть невозможность собрать деньги означает, что Зеленский будет заменен на кого-то более приемлемого для России. Этот кто-то заявит, что принимает российские условия. Начинаются переговоры, которые затягиваются на годы. Это ловушка для России, как это было с Минскими соглашениями.Это может привести к "Минску-3", который будет управления этим конфликтом, когда формально Украина соглашается на требования России, но при этом она их не выполняет. А Россия будет вовлечена в эти переговоры, поскольку Украина на них согласилась.Замену Зеленского на кого-то более управляемого и вменяемого я считаю вполне вероятным вариантом, потому что финансировать войну в нынешнем формате Европа больше не может.В таком случае Запад сохраняет контроль над Украиной, которая остается антироссийским форпостом. На Украине довольно много мужчин, которые могут воевать, но для этого надо платить хорошие деньги. Все хотят войны, проблема только в том, что нужно сократить ее стоимость. Ее сократят за счет того, что к власти придут люди, которые формально примут условия России.- Поддержит ли этот сценарий нынешняя администрация США?- Америка заинтересована в войне в Европе, потому что это способ ее истощения и обезжиривания. То есть при продолжении войны в Европе оттуда бежит капитал и специалисты. Все едут в США. Для британцев, которые играют роль перчатки США, это тоже способ размягчения внутренних структур Европы, потому что когда идет борьба всех против всех, маленькими и слабыми проще управлять.Главная задумка британцев — это использование своих манипулятивных умений, которые они оттачивали 300 лет своего колониального господства. А для этого нужно, чтобы Европа была слабой и разобщенной. Британия в данном случае выступает как рука Соединенных Штатов.Встреча в Будапеште нужна для того, чтобы поддержать Орбана, иначе он может проиграть выборы. И это еще один способ изобразить какую-то миротворческую деятельность. Совершенно очевидно, что встреча на Аляске не принесла особых результатов, ничего, по большому счету, не сдвинулось с мертвой точки. Но я думаю, что и встреча в Будапеште будет продолжением хороводов с европейской и американской стороны. Россию будут продолжать обманывать и затягивать этот конфликт. Главный расчет американцев и европейцев на нарастание экономических трудностей, если война будет продолжаться. Но конфликт идет уже четвертый год, а Россия стоит на ногах и не проявляет признаков слабости. Но что будет через 5-6 лет? Этого никто не знает. Поэтому задача продолжать давление и растягивать эту войну. Эту задачу никто не снимал, ни американцы, ни британцы, поэтому я не вижу перспектив для завершения конфликта между коллективным Западом и Россией.- Как вы оцениваете ход тарифной войны между Китаем и США, которая еще больше обострилась после решения Пекина ужесточить правила экспорта редкоземельных металлов?- Американцы находятся в более уязвимой позиции. Китай может прожить без американского рынка и поставок техники из США. А Штаты не могут жить без китайских комплектующих, которые ежегодно поставляют в США на миллиарды долларов. Если Трамп введет новые стопроцентные пошлины, это будет означать, что завтра весь американский автопром остановится. Кроме того, Китай является поставщиком всякого ширпотреба. Найти дешевую альтернативу китайским кроссовкам и ноутбукам невозможно.Любые такие меры приведут к тому, что в США резко начнут расти цены, потому что замена китайцам стоит дорого. Трамп никогда на это не пойдет, потому что в таком случае проиграет промежуточные выборы и останется без власти в Конгрессе. Китайцы контролируют американскую экономику, в том числе и благодаря поставкам редкоземельных металлов. Потому что без них не сможет работать американский ВПК и целый ряд гражданских секторов. Если остановится американский ВПК, то, что будет делать Трамп, который обещал продать всему миру горы оружия? Трамп может продавить какие-то пошлины, но китайцам тоже интересен американский рынок, поэтому идти на уступки все равно придется. Но добиться своей цели по экономическому подавлению Китая Трамп не может даже теоретически. Все равно компромисс будет в пользу Китая.- По словам министра финансов Скотта Бессента, китайцы на переговорах угрожали США хаосом в мировой торговле, если эти тарифы будут введены. Такая опасность существует?- Это будет означать прекращение торговли между Америкой и Китаем. США будет ждать хаос на фондовых рынках, когда остановится промышленность. Это ослабление доллара и уход международных инвестиций. Это будет означать серьезный кризис в США, который неизбежно отразится на мировом финансовом и товарном рынке. Нефть и металлы резко подешевеют, потому что Китай крупнейший потребитель сырья. Но Трамп не пойдет на самоубийство американской экономики.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой

https://ukraina.ru/20251021/rusofobiya---posledniy-dovod-korolya-kak-velikobritaniya-i-nato-gotovyatsya-voevat-s-rossiey-1070425590.html

https://ukraina.ru/20251021/1070392452.html

сша

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, алексей зубец, впк