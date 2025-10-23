Константин Попов: Украинская пропаганда и как с ней бороться. Антифашисты вчера и сегодня - 23.10.2025 Украина.ру
Константин Попов: Украинская пропаганда и как с ней бороться. Антифашисты вчера и сегодня
23 октября отмечается День партизан и подпольщиков Крыма. Об истории партизанского движения и о том, как рассказывать об этом молодежи, рассказывает Константин Попов - директор Крымского центра истории и культуры, председатель МО "Российское военно-историческое общество" в Ялте.
В этом году в Крыму побывала группа детей из Харьковской области, которым организовали отдых Крымский центр истории и культуры и ВГА Харьковской области.- Константин, в этом году в Крыму побывали ребята из Харьковской области, с той территории, которая уже освобождена Россией. Расскажите про этот визит. Что понравилось детям, как все проходило?- Конечно же, детям очень понравились море и горы. Это естественно, крымская природа - красивейшая.Но у них не было того расслабленного восторга, как у обычных отдыхающих. Дети приехали настороженные, немного зажатые. Постепенно, конечно, наладилась коммуникация. Но поначалу трудно было их разговорить.Дело в том, что некоторых детей, например, вывозили в эту поездку в бронежилетах и касках. Они живут в тех местах, куда залетают украинские дроны, и перемещаться по местности опасно.Некоторые дети, которых родители хотели отправить в Крым, не смогли поехать, потому что не смогли выбраться из своих населённых пунктов - тоже по той причине, что невозможно было обеспечить безопасность.Но активный отдых на природе, интересные события, благожелательное отношение, экскурсии - всё это позволило и наладить с ребятами контакт, и устроить им хорошие каникулы.Это была группа в 25 человек, возраст детей от 10 до 17 лет. Мы совместно с ВГА Харьковской области получили грант от федерального агентства "Росмолодежь". Это и позволило устроить ребятам летний отдых.- Но кроме отдыха, у них была и экскурсионная, образовательная программа?- Да, конечно, мы рассказывали им про партизанское движение в Крыму в годы Отечественной войны. Это то, чем особенно активно занимается наш центр.Мы прошли с ними туристическими крымскими тропами, выходили на места, связанные с партизанами Крыма. Ходили маршрутами "по партизанским местам".Я познакомил их со своим проектом "Подвиг испанцев в Крыму, которые воевали на стороне СССР".- Это были испанские коммунисты?- Да, это были коммунисты Испании, чрезвычайно мотивированные, мужественные люди. Это были настоящие антифашисты, и они пришли на помощь Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны.В 1943 году их забрасывали с самолётов, на парашютах, они приземлялись ночью в горах Крыма. Иногда приходилось сразу же вступать в бой с фашистами или их пособниками, местными командами полицаев.Это же не те времена, что сейчас. Ориентация в горах Крыма - и сейчас дело непростое. А как тогда? Компас и карта. Они даже не предполагали, что их ждёт, кто их ждёт. То есть прыгали буквально в неизвестность.Но в итоге все они нашли партизанские отряды, и стали работать. Их задача была: учить партизан подрывному и диверсионному делу.- То есть это были инструкторы?- Не совсем. Они сами принимали участие в боях. И, к сожалению, многие испанские товарищи погибли. В живых осталось только несколько человек из 20.Мы разыскиваем все связанные с партизанами Испании места, устанавливаем памятные знаки. Поддерживаем связь с родственниками, они приезжают на места боев их дедушек и прадедушек.Это не очень известная страница истории партизанского движения Крыма, но мы должны об этом помнить и рассказывать младшему поколению.Не только, чтобы знать историю и помнить про то, что было такое явление как коммунистический интернационал народов. Но и чтобы знать, что были люди с идеалами, которые, рискуя жизнью, поехали воевать с фашизмом в другую страну, в другую точку земного шара.Они погибли за эти идеалы. Как мы можем об этом забывать?- Константин, но ведь сегодня есть такие же люди с идеалами. Недавно в Кремле президент России Владимир Путин передал орден для вручения родителям Майкла Глосса - американца, сына действующей заместительницы главы ЦРУ, который героически сражался на стороне России. Майкл погиб от удара украинского дрона, когда, уже сам тяжело раненый, пытался оказать помощь своему русскому товарищу.Президент передал орден Мужества господину Уиткоффу, в присутствии боевых товарищей Майкла по оружию - российских военных, которые служили вместе с ним.- Да, конечно, такие люди есть и сейчас. Они живут не идеалами общества потребления. Мы говорили об этом и с ребятами из Харьковской области.Мы вместе с ними побывали у командира отряда "Барс-Крым", встречались с ветеранами СВО.Я надеюсь, что они будут вспоминать эти встречи, эти разговоры. Вообще считаю, что с детьми надо разговаривать как можно больше.Всё-таки украинская пропаганда отравляла население долгие годы, и дети, и взрослые должны сами увидеть, что есть правда, а что ложь, и самостоятельно сделать выводы.Надо разговаривать, доказывать, дискутировать. А жизнь потом всё поставит на свои места. Они увидят, на чьей стороне правда.Говорю сейчас не о нашей группе, так как там были как раз дети и взрослые, выбравшие Россию. Но обо всем населении Украины, которое надо планомерно переубеждать.Просто говорить правду и показывать жизнь в России, как она есть.- Константин, а было что-то такое, что особенно поразило детей в Крыму?- Да, и это как раз подтверждает то, о чем я говорю. Конечно же, дети многократно слышали о том, что украинский язык никак не ущемляется на территории России. Но одно дело - слышать, а другое - увидеть своими глазами.Мы были возле одного памятника, и вдруг я увидел, что вся группа смотрит на табличку, собрались там, фотографируют, удивляются.Оказалось, они были потрясены тем, что на табличке в Крыму была надпись на трёх языках: на русском, украинском и крымскотатарском.То, что для нас является обыденностью, для них было удивительной редкостью.Значит, никого не преследуют за украинский язык? Как преследуют русскоязычное население за русский на Украине? Более того, здесь, в Крыму, уважительно повторяют надпись на всех государственных языках Крыма.Вот такие "мелочи", которые человек видит своими глазами, как мне кажется, больше убеждают людей, чем все лекции и рассказы.О том, как относятся к русскому языку на Украине - в статье Елены Кирюшкиной ""Теперь я стою и плачу в тамбуре". Почему Украина начинает говорить на русском"
23 октября отмечается День партизан и подпольщиков Крыма. Об истории партизанского движения и о том, как рассказывать об этом молодежи, рассказывает Константин Попов - директор Крымского центра истории и культуры, председатель МО "Российское военно-историческое общество" в Ялте.
В этом году в Крыму побывала группа детей из Харьковской области, которым организовали отдых Крымский центр истории и культуры и ВГА Харьковской области.
- Константин, в этом году в Крыму побывали ребята из Харьковской области, с той территории, которая уже освобождена Россией. Расскажите про этот визит. Что понравилось детям, как все проходило?
- Конечно же, детям очень понравились море и горы. Это естественно, крымская природа - красивейшая.
Но у них не было того расслабленного восторга, как у обычных отдыхающих. Дети приехали настороженные, немного зажатые. Постепенно, конечно, наладилась коммуникация. Но поначалу трудно было их разговорить.
Дело в том, что некоторых детей, например, вывозили в эту поездку в бронежилетах и касках. Они живут в тех местах, куда залетают украинские дроны, и перемещаться по местности опасно.
Некоторые дети, которых родители хотели отправить в Крым, не смогли поехать, потому что не смогли выбраться из своих населённых пунктов - тоже по той причине, что невозможно было обеспечить безопасность.
Но активный отдых на природе, интересные события, благожелательное отношение, экскурсии - всё это позволило и наладить с ребятами контакт, и устроить им хорошие каникулы.
Это была группа в 25 человек, возраст детей от 10 до 17 лет.
Мы совместно с ВГА Харьковской области получили грант от федерального агентства "Росмолодежь". Это и позволило устроить ребятам летний отдых.
- Но кроме отдыха, у них была и экскурсионная, образовательная программа?
- Да, конечно, мы рассказывали им про партизанское движение в Крыму в годы Отечественной войны. Это то, чем особенно активно занимается наш центр.
Мы прошли с ними туристическими крымскими тропами, выходили на места, связанные с партизанами Крыма. Ходили маршрутами "по партизанским местам".
Я познакомил их со своим проектом "Подвиг испанцев в Крыму, которые воевали на стороне СССР".
- Это были испанские коммунисты?
- Да, это были коммунисты Испании, чрезвычайно мотивированные, мужественные люди. Это были настоящие антифашисты, и они пришли на помощь Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны.
В 1943 году их забрасывали с самолётов, на парашютах, они приземлялись ночью в горах Крыма. Иногда приходилось сразу же вступать в бой с фашистами или их пособниками, местными командами полицаев.
Это же не те времена, что сейчас. Ориентация в горах Крыма - и сейчас дело непростое. А как тогда? Компас и карта. Они даже не предполагали, что их ждёт, кто их ждёт. То есть прыгали буквально в неизвестность.
Но в итоге все они нашли партизанские отряды, и стали работать. Их задача была: учить партизан подрывному и диверсионному делу.
- То есть это были инструкторы?
- Не совсем. Они сами принимали участие в боях. И, к сожалению, многие испанские товарищи погибли. В живых осталось только несколько человек из 20.
Мы разыскиваем все связанные с партизанами Испании места, устанавливаем памятные знаки. Поддерживаем связь с родственниками, они приезжают на места боев их дедушек и прадедушек.
Это не очень известная страница истории партизанского движения Крыма, но мы должны об этом помнить и рассказывать младшему поколению.
Не только, чтобы знать историю и помнить про то, что было такое явление как коммунистический интернационал народов. Но и чтобы знать, что были люди с идеалами, которые, рискуя жизнью, поехали воевать с фашизмом в другую страну, в другую точку земного шара.
Они погибли за эти идеалы. Как мы можем об этом забывать?
- Константин, но ведь сегодня есть такие же люди с идеалами. Недавно в Кремле президент России Владимир Путин передал орден для вручения родителям Майкла Глосса - американца, сына действующей заместительницы главы ЦРУ, который героически сражался на стороне России. Майкл погиб от удара украинского дрона, когда, уже сам тяжело раненый, пытался оказать помощь своему русскому товарищу.
Президент передал орден Мужества господину Уиткоффу, в присутствии боевых товарищей Майкла по оружию - российских военных, которые служили вместе с ним.
- Да, конечно, такие люди есть и сейчас. Они живут не идеалами общества потребления. Мы говорили об этом и с ребятами из Харьковской области.
Мы вместе с ними побывали у командира отряда "Барс-Крым", встречались с ветеранами СВО.
Я надеюсь, что они будут вспоминать эти встречи, эти разговоры. Вообще считаю, что с детьми надо разговаривать как можно больше.
Всё-таки украинская пропаганда отравляла население долгие годы, и дети, и взрослые должны сами увидеть, что есть правда, а что ложь, и самостоятельно сделать выводы.
Надо разговаривать, доказывать, дискутировать. А жизнь потом всё поставит на свои места. Они увидят, на чьей стороне правда.
Говорю сейчас не о нашей группе, так как там были как раз дети и взрослые, выбравшие Россию. Но обо всем населении Украины, которое надо планомерно переубеждать.
Просто говорить правду и показывать жизнь в России, как она есть.
- Константин, а было что-то такое, что особенно поразило детей в Крыму?
- Да, и это как раз подтверждает то, о чем я говорю. Конечно же, дети многократно слышали о том, что украинский язык никак не ущемляется на территории России. Но одно дело - слышать, а другое - увидеть своими глазами.
Мы были возле одного памятника, и вдруг я увидел, что вся группа смотрит на табличку, собрались там, фотографируют, удивляются.
Оказалось, они были потрясены тем, что на табличке в Крыму была надпись на трёх языках: на русском, украинском и крымскотатарском.
То, что для нас является обыденностью, для них было удивительной редкостью.
Значит, никого не преследуют за украинский язык? Как преследуют русскоязычное население за русский на Украине? Более того, здесь, в Крыму, уважительно повторяют надпись на всех государственных языках Крыма.
Вот такие "мелочи", которые человек видит своими глазами, как мне кажется, больше убеждают людей, чем все лекции и рассказы.
О том, как относятся к русскому языку на Украине - в статье Елены Кирюшкиной ""Теперь я стою и плачу в тамбуре". Почему Украина начинает говорить на русском"
