Военный эксперт Алексей Живов: Если ВС РФ закрепятся на Корабеле, то сломают всю логистику ВСУ в Херсоне - 22.10.2025
Военный эксперт Алексей Живов: Если ВС РФ закрепятся на Корабеле, то сломают всю логистику ВСУ в Херсоне
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-10-22T16:18
2025-10-22T16:18
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что освобождение русского города Херсон фактически началось. По его словам, бои идут за микрорайон Корабел, который находится на Карантинном острове. Чиновник отметил, что ВСУ продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории, однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их.Если действительно началась операция по освобождению Херсона, то это очень хорошо. Хотя она сопряжена с большими рисками. Поскольку город и наши передовые позиции разделяет Днепр, войска приходится перебрасывать войска по воде. Это сложная задача. Надеюсь, у нас все продумано и просчитано.Тем более, насколько я знаю, Херсон обороняет небольшая группировка ВСУ, основанная на дронах. И если все сделать по-умному, можно и заскочить.Микрорайон Корабел – это крайняя точка Херсона. Он отделен от остального города. И если его занять, мы получим удобный плацдарм, чтобы через какое-то время высадиться в остальном Херсоне.Более того, мы оттуда сможем свои беспилотники запускать. Мы полностью под огневой контроль возьмем Херсон и окраины. Логистику, подъездные дороги. Это будет очень большой успех, если мы закрепимся на Корабеле.При этом я не думаю, что у Украины есть силы, чтобы попытаться заткнуть дыру под Херсоном. Мы все-таки сразу на нескольких направлениях оказываем жесткое давление. Во-первых, противник и так тратит силы для удержания Купянска и Покровска. Во-вторых, мы фактически начали наступать на Орехов. И тут еще Херсон. Мы стараемся растянуть оборону врага и ищем возможность продвинуться там, где у противника не хватит сил.Кстати, за Херсоном у ВСУ никаких оборонительных линий нет. За исключением окопов на границе с Николаевской областью, которые мы в 2022 году сами накопали.Там у нас в целом серьезная группировка стоит. Десантники, разведывательные бригады. Там есть, кому и чем воевать. Группировкой "Днепр" командует генерал Теплинский, что в целом внушает доверие и надежду, что операция закончится успехом.
https://ukraina.ru/20251021/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-kontroliruyut-sever-kupyanska-i-byut-umnymi-bombami-po-logistike-v-1070432350.html
16:18 22.10.2025
 
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что освобождение русского города Херсон фактически началось. По его словам, бои идут за микрорайон Корабел, который находится на Карантинном острове. Чиновник отметил, что ВСУ продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории, однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля 2023, 17:40
Алексей Живов: кто онВладелец телеграм-канала ЖИВОВ Z
Если действительно началась операция по освобождению Херсона, то это очень хорошо. Хотя она сопряжена с большими рисками. Поскольку город и наши передовые позиции разделяет Днепр, войска приходится перебрасывать войска по воде. Это сложная задача. Надеюсь, у нас все продумано и просчитано.
Тем более, насколько я знаю, Херсон обороняет небольшая группировка ВСУ, основанная на дронах. И если все сделать по-умному, можно и заскочить.
Микрорайон Корабел – это крайняя точка Херсона. Он отделен от остального города. И если его занять, мы получим удобный плацдарм, чтобы через какое-то время высадиться в остальном Херсоне.
Более того, мы оттуда сможем свои беспилотники запускать. Мы полностью под огневой контроль возьмем Херсон и окраины. Логистику, подъездные дороги. Это будет очень большой успех, если мы закрепимся на Корабеле.
При этом я не думаю, что у Украины есть силы, чтобы попытаться заткнуть дыру под Херсоном. Мы все-таки сразу на нескольких направлениях оказываем жесткое давление. Во-первых, противник и так тратит силы для удержания Купянска и Покровска. Во-вторых, мы фактически начали наступать на Орехов. И тут еще Херсон. Мы стараемся растянуть оборону врага и ищем возможность продвинуться там, где у противника не хватит сил.
Кстати, за Херсоном у ВСУ никаких оборонительных линий нет. За исключением окопов на границе с Николаевской областью, которые мы в 2022 году сами накопали.
Там у нас в целом серьезная группировка стоит. Десантники, разведывательные бригады. Там есть, кому и чем воевать. Группировкой "Днепр" командует генерал Теплинский, что в целом внушает доверие и надежду, что операция закончится успехом.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вчера, 15:43
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в ЛозовойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
ЭксклюзивСпецоперацияХерсонРоссияХерсонская областьАлексей ЖивовВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныдронылогистикаКупянскОреховПокровск/Красноармейск
 
