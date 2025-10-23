Чешский суд подтвердил приговор учительнице, уволенной за высказывания об Украине - 23.10.2025 Украина.ру
Чешский суд подтвердил приговор учительнице, уволенной за высказывания об Украине
Чешский суд подтвердил приговор учительнице, уволенной за высказывания об Украине - 23.10.2025 Украина.ру
Чешский суд подтвердил приговор учительнице, уволенной за высказывания об Украине
Оставлен в силе приговор школьной учительнице в Чехии, уволенной из школы и приговорённой к условному лишению свободы с запретом на педагогическую деятельность. Об этом сообщило чешское издание ČTK со ссылкой на решение суда.
2025-10-23T11:09
2025-10-23T12:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102039/89/1020398997_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_0bfd55b70c50bfbc0bba1876dd206942.jpg
Школьная учительница Мартина Беднаржова была уволена в марте после того, как на неё написали донос с приложением записей, сделанных учениками. На уроке зашла речь о ситуации на Украине и возникла дискуссия, в ходе которой учительница и ученики обменялись доводами. Беднаржова привела факты из официальных источников РФ.Делом учительницы занялись спецслужбы. Пражский районный суд сначала снял с Беднаржовой обвинения, затем приговорил к условному сроку лишения свободы и запрету на педагогическую деятельность. Дело рассматривалось в суде города. Теперь решение вынес Апелляционный суд Чехии. В итоге школьную учительницу признали виновной в уголовном преступлении - "отрицании геноцида", который по версии официальной Праги осуществляется Россией на Украине.Беднаржова имеет право обратиться в европейские инстанции и ООН с жалобой на решение чешского суда. На практике подобное происходит крайне редко, а приговор в случае школьной учительницы может фактически означать запрет на профессию. ЕСПЧ и другие международные организации отказываются признавать военные преступления ВСУ в российских регионах. В приёме жалоб и других обращений пострадавших мирных жителей отказывается под лживыми предлогами. Подробности в публикации ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему дискриминации в публикации Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Чешский суд подтвердил приговор учительнице, уволенной за высказывания об Украине

11:09 23.10.2025 (обновлено: 12:15 23.10.2025)
 
© РИА Новости . Всеволод Власенко / Перейти в фотобанк"Большая вода" прошла через Прагу. Наводнение в Чехии
Оставлен в силе приговор школьной учительнице в Чехии, уволенной из школы и приговорённой к условному лишению свободы с запретом на педагогическую деятельность. Об этом сообщило чешское издание ČTK со ссылкой на решение суда.
Школьная учительница Мартина Беднаржова была уволена в марте после того, как на неё написали донос с приложением записей, сделанных учениками. На уроке зашла речь о ситуации на Украине и возникла дискуссия, в ходе которой учительница и ученики обменялись доводами. Беднаржова привела факты из официальных источников РФ.
Делом учительницы занялись спецслужбы. Пражский районный суд сначала снял с Беднаржовой обвинения, затем приговорил к условному сроку лишения свободы и запрету на педагогическую деятельность. Дело рассматривалось в суде города.
Теперь решение вынес Апелляционный суд Чехии. В итоге школьную учительницу признали виновной в уголовном преступлении - "отрицании геноцида", который по версии официальной Праги осуществляется Россией на Украине.
Беднаржова имеет право обратиться в европейские инстанции и ООН с жалобой на решение чешского суда. На практике подобное происходит крайне редко, а приговор в случае школьной учительницы может фактически означать запрет на профессию.
ЕСПЧ и другие международные организации отказываются признавать военные преступления ВСУ в российских регионах. В приёме жалоб и других обращений пострадавших мирных жителей отказывается под лживыми предлогами. Подробности в публикации ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему дискриминации в публикации Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
