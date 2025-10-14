https://ukraina.ru/20251014/kollektivnoe-nakazanie-za-vzglyady-oon-prizyvaet-ukrainu-prekratit-repressii-1070035320.html

Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии

Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии

На днях львовский телеканал НТА обнародовал адреса частных квартир, в которых собираются для богослужений верующие Украинской православной церкви (УПЦ).

Армия молящихся диверсантовНесмотря на то, что первое судебное заседание о запрете УПЦ на территории Украины пройдет только 30 октября, западноукраинские журналисты заявляют, что данная церковь уже находится "вне закона" и все ее приходы "должны перейти под патронат Православной церкви Украины (ПЦУ)".Действительно, львовские власти отобрали у УПЦ все храмы и передали их государственно-националистической ПЦУ, но прихожане продолжают собираться в частных помещениях. Происходит это не только в Галичине. Например, 12 октября 2025 года в селе Керстенцы на Буковине прошла первая литургия с участием прихожан захваченного Преображенского храма. В конце февраля община провела голосование о церковной принадлежности и единогласно высказалась за УПЦ, но это не помешало в сентябре местному бизнесмену-рейдеру во главе группы праворадикалов и при поддержке капелланов ПЦУ и полиции захватить храм. В итоге на первое "частное" богослужение собралось около 40 человек. Сельская церковная община состоит из примерно 250 человек, то есть большая часть верующих лишена доступа к богослужениям даже в таком виде. В Киевской области происходит то же самое. В мае 2022 года у общины поселка Иванков отняли храм Рождества Пресвятой Богородицы. Верующие начали собираться в частном доме, причем съезжаться стали и жители других окрестных сел, у которых отобрали храмы. Праворадикальные активисты во главе с клириком ПЦУ написали в полицию заявление о "незаконных собраниях" и угрожают поджечь дом вместе с прихожанами.Так вот, в репортаже львовского телеканала указано, что сотрудники тайно проследили за священниками и верующими, зафиксировали адреса квартир, где они собираются и заявили, что на богослужениях происходит агентурная вербовка в интересах России."До сих пор молятся за Путина", "подпольные ячейки Московского патриархата", "в этих помещениях собираются потенциально новые убийцы новых Парубиёв", "если этих людей собирается 20 человек в квартире, то это уже готовая армия диверсантов", — такие высказывания позволяют себе украинские журналисты.Священника Сергея Резникова без предоставления доказательств назвали "российским агентом".Правда, надо сказать, что тотальной поддержки таких действий в украинском обществе нет. Под выложенным в YouTube репортажем — десятки гневных комментариев про шовинизм, неадекватность, нарушение прав, нарушение журналистских стандартов и даже про работу львовских журналистов на Россию в плане раскалывания общества на Украине.Кто написал 1410 доносов?Тем не менее, режим доносительства включен: ультраправые активисты и "зараженные" их идеями обыватели регулярно публикуют данные людей (в том числе детей), поющих русские песни, подвергают их травле. Украинское законодательство не предусматривает ответственности за то, что человек говорит или поёт по-русски. Однако по факту полиция пользуется такими публикациями активистов, чтобы привлекать поющих русские песни к административной ответственности, поскольку местные власти Киева, Черновцов и ряда других городов, не имея на то законных полномочий, запретили "использование русскоязычного культурного продукта". В Ивано-Франковске, например, организованы уличные "языковые патрули", следящие за тем, как разговаривают граждане и устраивающие облавы на продавцов русскоязычных книг. Формально людей привлекают к ответственность не за сам язык, а за "мелкое хулиганство", а родителей русскоязычных детей — за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию". Им грозит штраф в размере до 1700 гривен или административный арест до 30 суток. Случаи уже были и в Киеве, и в Николаеве, и во Львове, и в Ровенской области. Взрослых привлекают за "хулиганство", а с несовершеннолетними проводят беседы, в том числе в отделах СБУ.Только в первом полугодии 2025 года "языковой омбудсмен" получил 1410 жалоб и провел 656 проверок соблюдения "языкового закона", выявив 524 нарушения, на основании чего полиция составила 388 админпротоколов. Доносительство стало и массовым явлением, и инструментом контроля. Поэтому государство поддерживает режим доносительства.Та же самая история — с церковным вопросом. В сентябре этого года целый ряд региональных СМИ города Переяслава Киевской области потребовал запретить лишенным храмов общинам УПЦ совершать богослужения в частных помещениях. Естественно, требование прикрывают заботой о санитарных нормах и правилах пожарной безопасности (здесь уместно вспомнить, как в той же Киевской области сторонники ПЦУ угрожали сжечь импровизированный молитвенный дом), а также законом "О свободе совести", который "запрещает проведение религиозных мероприятий в неприспособленных помещениях". "Священнослужители должны заботиться не только о духовном состоянии верующих, но и об их безопасности", — пишут переяславские журналисты. Поразительная забота. Особенно, учитывая недавнее заявление главы Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского, который считает, что государство не сможет просто так ограничить право верующих собираться на молитвы даже после юридической ликвидации УПЦ и экспроприации всего ее имущества.Просто так не сможет, но и не нужно просто так. Кто запретит найти "доказательства" агентурной вербовки в интересах России во время богослужений? Или проповеди, в которых "есть признаки оправдания российской агрессии и глорификации ВС РФ"? 8 октября сотрудники СБУ и полиции обыскивали Почаевскую лавру. Студенты Почаевской духовной семинарии УПЦ вытеснили силовиков с территории монастыря, после чего против них завели уголовное дело о "препятствовании работе правоохранителей". Так что найти повод или спровоцировать его — не проблема. Можно даже не заводить дела, а просто избить дьякона и семинаристов, как это сделали праворадикалы вместе с полицией 10 октября во время захвата кафедрального собора во Владимире Волынском.Тем не менее, в конечно итоге ничто не оказывается без последствий и гонения на УПЦ, возможно, станут самой большой ошибкой, совершенной постмайданными властями Украины, поскольку эта организация хоть и не проявляла энтузиазма в защите других дискриминируемых на Украине категорий граждан, но в защите себя действует очень активно.Во имя "национальной безопасности"В результате этих действий 7 спецдокладчиков ООН направили украинским властям коммуникацию, в которой изложили консолидированную международную правовую позицию. Заключается она в том, что богословско-канонические споры, а также иделогические дискуссии (в том числе касающиеся идеологии "Русского мира"), если в них нет прямого призыва к насилию, не могут быть криминализованы. Таким образом, преследование целого ряда священников и мирян, в том числе адвокатов и правозащитников, объявлено незаконным. Также нарушением прав были признаны все эпизоды захватов храмов УПЦ. Спецдокладчики потребовали от Украины юридических обоснований такого характера преследований и 15 июля получили ответ, который их не удовлетворил. Украина отказалась признавать нарушения прав и лишь повторила обвинения в адрес преследуемых верующих УПЦ, правозащитников и журналистов.Поэтому 1 октября появился пресс-релиз ООН раскритиковали ограничение свободы вероисповедания на Украине, лишение гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия по соображениям "национальной безопасности", а также рассмотрение судом иска Госслужбы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести с требованием распустить Киевскую митрополию из-за ее предполагаемой связи с РПЦ."Свобода мысли, совести и религии не подлежит ограничению даже во время вооружённого конфликта, — заявили эксперты, напомнив о статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и Замечании общего порядка № 22. — Более того, национальная безопасность не является основанием для ограничения этой свободы".Эксперты предупредили, что расплывчатые или идеологически мотивированные основания для роспуска религиозных организаций, такие как обвинения в экстремизме на основании расплывчатых положений о борьбе с экстремизмом или ссылки на концепцию "Русского мира" или "пророссийскую принадлежность", несовместимы с принципом правовой определённости и могут привести к криминализации свободы мысли, религии или убеждений, а также к ограничению свободы собраний и объединений.В ООН раскритиковали закон 3894-IX, который даёт властям право распускать религиозные организации, поддерживающие связь с РПЦ."Приравнивая религиозную принадлежность к угрозам национальной безопасности, этот закон создаёт основу для государственного контроля, несовместимого с международными стандартами в области прав человека, — заявили эксперты. — Законодательство о национальной безопасности и борьбе с экстремизмом не должно использоваться для необоснованного ограничения законной религиозной деятельности".Кроме того, дана оценка уголовным делам против митрополитов Арсения, Павла, Феодосия, Лонгина, отца Евгения Кошельника, журналистов, выступавших в поддержку церкви и адвоката Светланы Новицкой.Они призывают правительство Украины пересмотреть закон "о запрете УПЦ" и прекратить судебные разбирательства и административные меры в отношении священнослужителей, правозащитников и журналистов.Это не просто призыв и "выраженная обеспокоенность". Это консолидированная международная правовая позиция, которая может быть:И это явно не конец.Уже есть интереснейшее решение ЕСПЧ от 9 октября 2025 года по делу общины УПЦ из села Птичья в Ровенской области, храм которой захватили сторонники ПЦУ. ЕСПЧ установил, что Украина нарушила статью 9 Конвенции о защите прав человека – право на свободу совести и вероисповедания. Прецедентное решение ЕСПЧ обязательно для исполнения украинскими судами и является основанием для судебного вмешательства по всем подобным делам.О выступлении митрополита Феодосия в СПЧ ООН — в материале "Еще не высохла кровь на плитах захваченного собора!" ООН дает оценки религиозным репрессиям на Украине".

2025

