https://ukraina.ru/20251022/chto-pomozhet-nastupleniyu-rossii-na-yuge-i-chem-venesuela-otvetit-v-sluchae-napadeniya-ssha--sorokin-1070504320.html

Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин

Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин - 22.10.2025 Украина.ру

Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей в день сдаётся в плен в Купянске, какие семь городов... Украина.ру, 22.10.2025

2025-10-22T17:27

2025-10-22T17:27

2025-10-22T17:27

видео

новости

россия

венесуэла

сша

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

сво

военная эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070504185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79e15db17ac08683e4e51a553108c73e.jpg.webp

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей в день сдаётся в плен в Купянске, какие семь городов российская армия штурмует уже сейчас и когда может закончиться СВО. 00:44 – Переговоры Трампа и Путина; 09:38 – Внутренняя оппозиция Трампу; 16:01 – Ожидания от встречи в Будапеште; 20:38 – Об опасности эскалации конфликта; 42:18 – Об ударах по украинской энергетике; 47:08 – Когда может закончиться СВО? *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России. ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO

россия

венесуэла

сша

будапешт

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, россия, венесуэла, сша, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, сво, военная эскалация, энергетический кризис, энергетические ресурсы украины, энергетика, будапешт, переговоры по украине 2025, новости переговоров, переговоры, ес, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, трамп и путин, трамп и украина, встреча путина и трампа, результаты переговоров путина и трампа, купянск, лгбт, наступление вс рф, видео