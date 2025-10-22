https://ukraina.ru/20251022/chto-pomozhet-nastupleniyu-rossii-na-yuge-i-chem-venesuela-otvetit-v-sluchae-napadeniya-ssha--sorokin-1070504320.html
Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей в день сдаётся в плен в Купянске, какие семь городов... Украина.ру, 22.10.2025
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей в день сдаётся в плен в Купянске, какие семь городов российская армия штурмует уже сейчас и когда может закончиться СВО. 00:44 – Переговоры Трампа и Путина; 09:38 – Внутренняя оппозиция Трампу; 16:01 – Ожидания от встречи в Будапеште; 20:38 – Об опасности эскалации конфликта; 42:18 – Об ударах по украинской энергетике; 47:08 – Когда может закончиться СВО? *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России. ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO
Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей в день сдаётся в плен в Купянске, какие семь городов российская армия штурмует уже сейчас и когда может закончиться СВО.
00:44 – Переговоры Трампа и Путина;
09:38 – Внутренняя оппозиция Трампу;
16:01 – Ожидания от встречи в Будапеште;
20:38 – Об опасности эскалации конфликта;
42:18 – Об ударах по украинской энергетике;
47:08 – Когда может закончиться СВО?
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.
ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO