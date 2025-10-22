Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин - 22.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251022/chto-pomozhet-nastupleniyu-rossii-na-yuge-i-chem-venesuela-otvetit-v-sluchae-napadeniya-ssha--sorokin-1070504320.html
Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей в день сдаётся в плен в Купянске, какие семь городов... Украина.ру, 22.10.2025
2025-10-22T17:27
2025-10-22T17:27
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей в день сдаётся в плен в Купянске, какие семь городов российская армия штурмует уже сейчас и когда может закончиться СВО. 00:44 – Переговоры Трампа и Путина; 09:38 – Внутренняя оппозиция Трампу; 16:01 – Ожидания от встречи в Будапеште; 20:38 – Об опасности эскалации конфликта; 42:18 – Об ударах по украинской энергетике; 47:08 – Когда может закончиться СВО? *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России. ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO
Украина.ру
видео, новости, россия, венесуэла, сша, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, сво, военная эскалация, энергетический кризис, энергетические ресурсы украины, энергетика, будапешт, переговоры по украине 2025, новости переговоров, переговоры, ес, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, трамп и путин, трамп и украина, встреча путина и трампа, результаты переговоров путина и трампа, купянск, лгбт, наступление вс рф, видео
Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин

17:27 22.10.2025
 
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей в день сдаётся в плен в Купянске, какие семь городов российская армия штурмует уже сейчас и когда может закончиться СВО.
00:44 – Переговоры Трампа и Путина;
09:38 – Внутренняя оппозиция Трампу;
16:01 – Ожидания от встречи в Будапеште;
20:38 – Об опасности эскалации конфликта;
42:18 – Об ударах по украинской энергетике;
47:08 – Когда может закончиться СВО?
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.
ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO
