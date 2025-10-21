https://ukraina.ru/20251021/razvedka-dolozhila-vsu-ne-smogli-proniknut-v-tyl-v-rossiyskoy-forme-1070426830.html

Разведка доложила: ВСУ не смогли проникнуть в тыл в российской форме

Украинским диверсантам не удалось обмануть бдительность российских бойцов. Об этом РИА Новости рассказал командир танкового батальона Южного военного округа с позывным "Кефир".

По его словам, диверсионно-разведывательные группы противника в униформе ВС РФ пытались проникнуть в российский тыл России."Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров", — рассказал комбат. По его словам, противник потерпел фиаско из-за слаженной работы разведки и бдительности подразделений."Разведка всё делает правильно, чётко и не даёт ДРГ противника прорваться в наши тылы", — констатировал "Кефир".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

