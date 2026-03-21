https://ukraina.ru/20260321/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-v-mayami-dlya-peregovorov-s-uitkoffom-i-kushnerom-glavnoe-k-etomu-chasu-1077033668.html

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу - 21.03.2026 Украина.ру

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом и других новостях к этому часу 21 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-21T09:25

2026-03-21T09:25

2026-03-21T09:49

новости

сша

иран

россия

фридрих мерц

украина.ру

оон

the washington post

дональд трамп

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065857119_0:21:3075:1751_1920x0_80_0_0_1a12552ffd6f5fe1b6a19fd9a8d0c0d9.jpg

Украинскую сторону представят секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов*, заместитель председателя ОП Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.По данным украинских СМИ, планируется обсуждение "договоренностей по безопасности".Другие новости к этому часу:🟦 Власти Кубы отказали США в запросе на ввоз дизельного топлива для нужд посольства из-за энергетической блокады острова со стороны США. Об этом пишет The Washington Post;🟦 С 2026 года безвизовый въезд в ЕС для украинцев станет платным. С этого года для въезда в страны ЕС по безвизу понадобится электронное разрешение ETIAS. Подать заявку можно будет только онлайн, стоимость — 20 евро;🟦 Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у него сейчас "не очень хорошие" отношения с президентом США Дональдом Трампом;🟦 США высвободили первые 42,5 млн из 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва, говорится в заявлении на сайте Минэнерго;🟦 Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова разрешить судам, связанным с Японией, проход через Ормузский пролив после консультаций между официальными представителями обеих стран. Об этом сообщает Kyodo News;🟦 ООН активно взаимодействует с Советом мира Трампа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью Politico;🟦 Участвовавших в Паралимпиаде 2026 года сноубордистов из паралимпийской сборной России Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец";🟦 Сенатор Линдси Грэм* предложил Трампу вывести военные базы США из стран, которые отказались помочь Вашингтону в войне с Ираном;🟦 Президент США Дональд Трамп требует от стран Персидского залива пять триллионов долларов, если они хотят, чтобы война против Ирана продолжалась."Если они хотят, чтобы она прекратилась, то должны заплатить США 2,5 триллиона долларов", — заявил Оманский журналист Салем Аль-Джахури в эфире BBC Arabic.* - внесён в РФ в список террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

сша

иран

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, россия, фридрих мерц, украина.ру, оон, the washington post, дональд трамп