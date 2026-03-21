Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу - 21.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260321/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-v-mayami-dlya-peregovorov-s-uitkoffom-i-kushnerom-glavnoe-k-etomu-chasu-1077033668.html
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу - 21.03.2026 Украина.ру
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом и других новостях к этому часу 21 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-21T09:25
2026-03-21T09:49
новости
сша
иран
россия
фридрих мерц
украина.ру
оон
the washington post
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065857119_0:21:3075:1751_1920x0_80_0_0_1a12552ffd6f5fe1b6a19fd9a8d0c0d9.jpg
Украинскую сторону представят секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов*, заместитель председателя ОП Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.По данным украинских СМИ, планируется обсуждение "договоренностей по безопасности".
сша
иран
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065857119_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8caa331967bac184d7506a7d7eb40431.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, россия, фридрих мерц, украина.ру, оон, the washington post, дональд трамп
Новости, США, Иран, Россия, Фридрих Мерц, Украина.ру, ООН, The Washington Post, Дональд Трамп

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу

09:25 21.03.2026 (обновлено: 09:49 21.03.2026)
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Фото : POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом и других новостях к этому часу 21 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Украинскую сторону представят секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов*, заместитель председателя ОП Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По данным украинских СМИ, планируется обсуждение "договоренностей по безопасности".
Другие новости к этому часу:
🟦 Власти Кубы отказали США в запросе на ввоз дизельного топлива для нужд посольства из-за энергетической блокады острова со стороны США. Об этом пишет The Washington Post;
🟦 С 2026 года безвизовый въезд в ЕС для украинцев станет платным. С этого года для въезда в страны ЕС по безвизу понадобится электронное разрешение ETIAS. Подать заявку можно будет только онлайн, стоимость — 20 евро;
🟦 Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у него сейчас "не очень хорошие" отношения с президентом США Дональдом Трампом;
🟦 США высвободили первые 42,5 млн из 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва, говорится в заявлении на сайте Минэнерго;
🟦 Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова разрешить судам, связанным с Японией, проход через Ормузский пролив после консультаций между официальными представителями обеих стран. Об этом сообщает Kyodo News;
🟦 ООН активно взаимодействует с Советом мира Трампа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью Politico;
🟦 Участвовавших в Паралимпиаде 2026 года сноубордистов из паралимпийской сборной России Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец";
🟦 Сенатор Линдси Грэм* предложил Трампу вывести военные базы США из стран, которые отказались помочь Вашингтону в войне с Ираном;
🟦 Президент США Дональд Трамп требует от стран Персидского залива пять триллионов долларов, если они хотят, чтобы война против Ирана продолжалась.
"Если они хотят, чтобы она прекратилась, то должны заплатить США 2,5 триллиона долларов", — заявил Оманский журналист Салем Аль-Джахури в эфире BBC Arabic.
* - внесён в РФ в список террористов и экстремистов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранРоссияФридрих МерцУкраина.руООНThe Washington PostДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:28‼ Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти
10:19До зимы Украина может не успеть получить оборудование для ремонта энергоинфраструктуры от европейских доноров. Тогда придется покупать это у Китая, — нардеп Нагорняк
10:19Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом и подтвердил прочность российско-иранских отношений
10:02Убыточное кино в России, запрет русского балета в Италии и что украл Британский музей? События культуры
09:47Установлены точки запуска дронов "Лютый" при атаке на Башкирию. Главное к этому часу
09:37Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта
09:36Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то - дурак, - директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну
09:25Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу
09:23Убить побольше людей и продолжить войну. Циничное нападение на Брянск и его последствия
09:09Виртуальные победы Зеленского и реальное продвижение ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:46Пес "Амур" и его хозяева. В роте РЭБ "Север" есть свой четвероногий друг
08:10Мир заговорил об украинцах. Но есть нюанс
08:00Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску
08:00Исмаил Гаспринский: пантюркист здорового человека
07:00Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине
06:15"Зеленский так и рвется на Ближний Восток": Ищенко о том, будет ли Иран воевать с Украиной
06:00Наступление увязло в городских боях: Рожин рассказал о провале атак ВСУ под Купянском
05:45Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение всего Донбасса — военный эксперт
05:30"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА
05:15"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях
Лента новостейМолния