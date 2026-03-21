Мир заговорил об украинцах. Но есть нюанс

Украинские преступники всё чаще попадают в мировые новости как герои криминальной хроники

2026-03-21T08:10

Интерпол по представлению правоохранительных органов Индонезии объявил в розыск и обнародовал "красные оповещения" в отношении пятерых подозреваемых в убийстве украинца Игоря Комарова на Бали. Трое из пятерых подозреваемых – граждане Украины: 34-летний Денис Галушко, 28-летний Роман Мельник и 42-летний Василий Немеш. Двое подозреваемых: – 29-летний Николай Петрик и 27-летний Владислав Аханов – граждане России и Казахстана соответственно.Инициалы украинцев совпадают с теми, которые ранее были обнародованы полицией Бали во время брифинга с промежуточным отчётом о расследовании обстоятельств дела Комарова.Ранее индонезийские СМИ сообщили, что местная полиция при помощи теста ДНК подтвердила: обнаруженные на восточном побережье Бали части тела принадлежат Комарову.Этого 28-летнего украинца похитили на Бали 15 февраля. На острове тот праздновал со своей девушкой – блогером Евой Мишаловой - День святого Валентина. Фотографии в соцсетях Мишаловой и позволили похитителям определить местонахождение жертвы. Вместе с Комаровым пытались выкрасть и ещё одного украинца – Ермака Петровского, но тот в итоге оказался на свободе. По одной версии, Петровскому удалось сбежать. По другой, он оперативно откупился.Несколько дней спустя после похищения Комарова появилось видео, на котором избитый украинец просил родителей заплатить за него выкуп в размере 10 млн долларов. Он рассказал о том, что его били, пытали и изнасиловали.На видео Комаров также рассказал о том, чем занимался он и Петровский. Молодые украинцы руководили мошенническими кол-центрами в Днепре (бывший Днепропетровск). Их бизнес прикрывали родители – уголовные авторитеты Игорь Комаров и Александр Петровский. Непосредственное кураторство их бизнеса осуществлял сотрудник СБУ, ныне - глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак. За покровительство мошенники щедро платили.История Комарова вызвала резонанс не только в украинских и российских СМИ, но и в Индонезии. Бали – один из популярных курортов и настолько жуткое преступление для острова – редкость.Но на этом "приключения" с украинцами в Азии не закончились."Трипольские арии" в ИндииВечером 16 марта индийские власти сообщили о задержании иностранцев: шестерых граждан Украины и одного американца. Ответственное за борьбу с терроризмом Национальное агентство расследований завело дело на иностранцев ещё 13 марта, если верить The Indian Express. Трёх украинцев задержали в аэропорту Лакхнау, трёх в – аэропорту Дели. Американец был задержан в аэропорту Калькутты.Позднее стали известны и имена задержанных: Пётр Гурба, Тарас Сливяк, Иван Сукмановкий, Марьян Стефанкив, Максим Гончарук, Виктор Каминский и Мэттью Аарон Ван Дайк. Последний является основателем частной военной компании Sons of Liberty, которая действует и на Украине. Сам Ван Дайк успел побывать наёмником и на Украине, и в Ливии.Что же до украинцев, то один из них – Стефанкив – опытный военный. Он – боец батальона "Аратта" – возникшего в 2014 году украинского ультраправого добровольческого подразделения. В 2014 году батальон входил в состав "Добровольческого украинского корпуса"* "Правого сектора"*. В 2015 году батальон перешёл в "Украинскую добровольческую армию", возникшую после раскола в "Правом секторе". В 2022 году батальон был включен в состав отряда специального назначения "Тимур" Главного управления разведки Минобороны Украины.В 2020 году Стефанкиву была посвящена одна из программ цикла передач "История героя" львовского телеканала "Перший західний".Как утверждает блогер Анатолий Шарий, Стефанкив является не единственным из задержанных украинцев, у кого есть боевой опыт."А это один из граждан Украины, задержанных в Индии - Львовская область, Марьян Стефанкив. Связан с добровольческим подразделением "Аратта" (название "Аратта" происходит из шумерской мифологии и обозначает древнюю страну). Также известен как соучредитель общественной организации "Коло честі", зарегистрированной во Львове. Там половина задержанных оттуда", – отмечал Шарий.Аратта – это действительно легендарная шумерская страна. Однако украинские ультраправые являются приверженцами теории археолога Юрия Шилова. Тот утверждал: Украина – прародина "ариев – создателей трипольской археологической культуры с государствами Аратта и Ариана".В чём же подозревают современных украинских "ариев"? Как утверждает индийское Национальное агентство расследований, украинцы занимались контрабандой вооружений, готовили террористические акты, а также поддерживали запрещенные в Индии группировки "путём поставок оружия и другого террористического оборудования, а также обучения террористов". Речь о группировках в штате Мизорам, бойцов которых украинцы должны были обучить пользованию дронами (подробнее в статьях "Теперь уже в Мьянме. Украинский терроризм открывает новые горизонты" и "Украинские дроны в Индии. Дели не хочет играть по правилам Вашингтона").Украинские дроноводы уже успели прославиться и в других горячих точках. Так, активно перенимают опыт украинских бэпээлашников латиноамериканские наркокартели (подробнее – в статье ""Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США").Впрочем, одной Латинской Америкой деятельность украинских военных за рубежом не исчерпывается. Они "наследили" и в Сахеле, из-за чего с Украиной разорвали отношения Мали и Нигер, и в Судане. Не стоит забывать и об участии украинцев в таком теракте, как подрыв "Северных потоков". Последствия этого теракта, особенно сейчас, во время войны США и Израиля с Ираном, для Европы особенно болезненны: цены на газ растут, а альтернативных источников поставок "голубого топлива" нет.Но "славны" украинцы за рубежом не только терроризмом."Папины сыночки"На минувшей неделе итальянское издание Corriere della Sera сообщило: именно задержанный ранее в Барселоне сын 54-летнего украинского банкира Александра Адарича 33-летний Игорь подозревается в убийстве финансиста."Именно Игорь (вместе с четырьмя неизвестными людьми, в отношении которых продолжается расследование) организовал похищение, которое привело к смерти его отца. И он был тем, кто избавился от тела, имитируя самоубийство жертвы", – гласила публикация издания.Александр Адарич 23 января упал с четвертого этажа здания на улице Нерино в Милане. Однако полиция выяснила, что в момент падения банкир был уже мёртв. На шее жертвы были следы удушения.По информации следствия, за несколько мгновений до падения банкира из окна с ним в квартире был только его сын. После убийства отца Адарич-младший взял такси до аэропорта и улетел в Испанию.Сейчас следствие пытается установить четырёх неизвестных сообщников задержанного, в т.ч. некоего Кирилла, который организовал встречу банкира и сына. Кроме того, правоохранители пытаются отследить перевод в 250 тыс. евро в криптовалюте, который Адарич старший сделал перед смертью.Адарич старший в своё время возглавлял "УкрСиббанк" и владел "СЕБ Банком". Кроме того, он занимался недвижимостью. На момент смерти бизнесмен занимал руководящую должность в люксембургской компании Alfaro Real Estate и был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.Случай с Адаричем младшим – не единственный пример того, во что превращаются выросшие в атмосфере вседозволенности дети украинской элиты.В понедельник, 16 марта блогер Шарий рассказал о ещё одном украинском "мажоре", к которому возникли вопросы у итальянских правоохранителей."Это ад. Пишут, сын Миши Бродского ("Обозреватель") был задержан за изнасилование семилетнего ребенка в Италии", – отмечал он в своём телеграм-канале.Шарий цитировал сообщение, согласно которому Юрия Бродского задержало подразделение полиции Сиены. По информации итальянской полиции, 27 февраля Бродский младший на улице затащил мальчика в автомобиль, где "совершил развратные действия сексуального характера"."Бродский помещен под арест, это не первый случай попыток войти в контакт с детьми со стороны сына бывшего украинского политика, ранее он привлекался по подобному делу в 2021 году. Тогда мать потерпевшего ребенка (мальчика 9 лет) забрала заявление после встречи с Михаилом Бродским", – указывалось в сообщении.Там же напоминалось о других проблемах Юрия Бродского с законом. В 2019 году его задержали в рамках борьбы с наркотрафиком. Тогда итальянская полиция вместе с правоохранительными органами из Германии, Швейцарии и Болгарии произвела 334 ареста."Давно о нём сообщали, что наркоман. Наверное, потому и уехала крыша. Не знаю его, а вот папу его знаю. При приеме в "Обозреватель" девушек плюс-минус с какой-никакой внешностью, это животное устраивало "смотрины" в кабинете. Чистая мразь. Знаете, кто его лучший дружок? [Алексей] Данилов, тот самый, который алкоголик-глава СНБО. Сплошные алкоголики, наркоманы и насильники. Надеюсь, у урода-старшего не получится опять замять тему с уродом-младшим. Надо в файлах Эпштейна Бродского поискать. Я бы не удивился", - подчеркнул Шарий.А уже 18 марта он опубликовал ещё одно сообщение со ссылкой на украинские телеграм-каналы."В украинских ТГ-каналах появилась информация о школе, в которой пристроены дети подозреваемого в педофилии сына Михаила Бродского Юрия. Это самая дорогая школа Венето, обучение детей наркомана, регулярно замешанного то в наркотрафике, то в нападениях на детей, стоит до 100 тыс. евро в год", – отмечал Шарий.Он также сообщил, что родственники Бродского старшего вывезены за границу, "где развернулись по полной"."Пишут, что в школе про "чудачества" Юрия Бродского знают, но Бродский старший "закрывает вопросы деньгами". Это пока Бродский младший никого там не изнасиловал? Украинская элита на выезде", – писал блогер.Шарий указал, что журналистам следовало бы подъехать в школу и расспросить о Бродском младшем.До случаев с Адаричем и Бродским Европа обсуждала другое жестокое преступление: 25 ноября 2025 года в Вене пропал 21-летний сын вице-мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила. Позднее его обгоревшее тело нашли в сожжённом автомобиле. Криптокошельки Кузьмина младшего оказались пусты.В декабре того же года по подозрению в этом убийстве на Украине задержали 19-летнего пасынка посла Украины в Болгарии Богдана Рынжука и 45-летнего бывшего сотрудника Одесской таможни Александра Агоева.По данным следствия, Рынжук, учившийся с Кузьминым в Венском университете, и Агоев избили жертву, заставив перевести им 50 тыс. евро. Затем Кузьмина увезли в пустынное место, связали, облили бензином и сожгли вместе с авто.Сама посол Украины в Болгарии Олеся Илащук подтвердила информацию об аресте пасынка, попросив "не политизировать" дело. Отец юноши – бывший директор черновицкого Калиновского рынка Иван Рынжук, в своё время успел побывать в СИЗО. Сама Илащук известна тем, что её назначение на должность посла вызвало критику: у неё нет дипломатического образования. До работы послом Илащук трудилась сексологом и специалистом по драгоценностям.Когда в 2008 году на экраны вышел фильм "Перевозчик-3" с Джейсоном Стейтемом, многие в России и на Украине обратили внимание на отрывок с диалогом главного героя и его подопечной – Валентиной."Я не русская, я украинка. Между нами большая разница и здесь, и здесь", – доказывала Валентина герою Стейтема, показывая на голову и сердце.Так создатели фильма давали понять, что на Западе многие до сих пор не знают о таком народе, как украинцы, записывая всех выходцев из СССР в "русские".Прошли годы, и теперь об украинцах действительно узнали. Но не всегда эта слава хорошая. И руку такому "прославлению" Украины приложили представители украинской элиты, подчас и непосредственно.* – запрещённые в РФ террористические организации

Егор Леев

