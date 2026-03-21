"Зеленский так и рвется на Ближний Восток": Ищенко о том, будет ли Иран воевать с Украиной

Зеленский обещает Израилю и Эмиратам помочь с беспилотниками, используя украинский опыт. Для него оказаться втянутым в ближневосточный конфликт — благо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-21T06:15

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Иран воевать с Украиной, политолог пояснил, что Киев сам стремится к эскалации."Зеленский так и рвется на Ближний Восток. Он обещает Израилю и Эмиратам и всем, кого Иран обидел, помочь с беспилотниками. У Украины есть опыт налаживания производства этих самых беспилотников, в том числе и тех, кто используется в качестве средства ПВО", — заявил Ищенко.По его словам, Зеленскому хуже от этого не будет. "Для него оказаться втянутым в этот конфликт это благо. Хуже ему от этого не будет", — пояснил эксперт.Он добавил, что в крайнем случае Тегеран может запустить ракету по Украине. "А скорее всего нет, потому что Ирану есть по кому запускать, помимо Украины, свои ракеты. А ракет никогда много не бывает", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией" на сайте Украина.ру.О том, чем может закончиться война США против Ирана — в материале "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

