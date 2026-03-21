"Зеленский так и рвется на Ближний Восток": Ищенко о том, будет ли Иран воевать с Украиной
Зеленский обещает Израилю и Эмиратам помочь с беспилотниками, используя украинский опыт. Для него оказаться втянутым в ближневосточный конфликт — благо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-21T06:15
"Зеленский так и рвется на Ближний Восток": Ищенко о том, будет ли Иран воевать с Украиной

06:15 21.03.2026
 
Зеленский обещает Израилю и Эмиратам помочь с беспилотниками, используя украинский опыт. Для него оказаться втянутым в ближневосточный конфликт — благо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Иран воевать с Украиной, политолог пояснил, что Киев сам стремится к эскалации.
"Зеленский так и рвется на Ближний Восток. Он обещает Израилю и Эмиратам и всем, кого Иран обидел, помочь с беспилотниками. У Украины есть опыт налаживания производства этих самых беспилотников, в том числе и тех, кто используется в качестве средства ПВО", — заявил Ищенко.
По его словам, Зеленскому хуже от этого не будет. "Для него оказаться втянутым в этот конфликт это благо. Хуже ему от этого не будет", — пояснил эксперт.
Он добавил, что в крайнем случае Тегеран может запустить ракету по Украине. "А скорее всего нет, потому что Ирану есть по кому запускать, помимо Украины, свои ракеты. А ракет никогда много не бывает", — констатировал собеседник издания.
