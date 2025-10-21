https://ukraina.ru/20251021/pyat-ogrableniy-luvra-kak-ukrali-sokrovischa-bonapartov-1070427504.html

Пять ограблений Лувра. Как украли сокровища Бонапартов

Пять ограблений Лувра. Как украли сокровища Бонапартов - 21.10.2025 Украина.ру

Пять ограблений Лувра. Как украли сокровища Бонапартов

Утром 19 января в парижском Лувре было совершено резонансное преступление, которое уже называют самым дерзким в истории Франции.

2025-10-21T14:49

2025-10-21T14:49

2025-10-21T15:00

эксклюзив

франция

москва

россия

эммануэль макрон

наполеон бонапарт

павел дуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047717362_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4920ebf0b0b7330844b7a539fb508f4.jpg

Около 9.30 утра к музею подъехали на скутерах четверо грабителей, одетые в костюмы технических работников Лувра. Они приставили к стене дворца раздвижную лестницу, выбили окно и проникли в зал, где уже собиралась публика.Злоумышленники вскрыли стеклянные витрины в так называемой Королевской сокровищнице, забрали королевские регалии, принадлежащие династии Бонапартов, и выбрались наружу тем же путем, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию.На все это ушло не более семи минут. Полиция появилась на месте преступления слишком поздно, потому что стражи порядка поначалу не смогли попасть в здание музея, заблокированное после сигнала тревоги. А перепуганные туристы почувствовали себя в ловушке, что спровоцировало среди них панику."Полицейские бегали вокруг стеклянной пирамиды и пытались проникнуть в Лувр через боковые стеклянные двери, но они были заперты, и их невозможно было открыть. Внутри все посетители бегали и стучали в стеклянные двери, пытаясь выбраться, но безуспешно", – рассказывают в журнале Le Parisien.Воры украли девять драгоценных украшений – но золотую корону Евгении де Монтихо, супруги последнего французского императора Наполеона III, нашли под окнами в поврежденном виде. Возможно, грабители уронили ее во время поспешного бегства.Однако другие реликвии, принадлежавшие когда-то Евгении, бесследно пропали. Среди них – уникальная жемчужная диадема, бриллиантовые броши, сделанные ювелирами для ее свадебной церемонии, и не менее ценный алмазный бант.Украли и драгоценности Марии-Луизы Австрийской, которые преподнес ей Наполеон Бонапарт – бриллиантовые серьги и колье, украшенные колумбийскими изумрудами. Были похищены цейлонские сапфиры, принадлежавшие супруге последнего короля Франции Луи-Филиппа из Орлеанской ветви Бурбонов. Общая стоимость похищенных реликвий до сих пор не озвучена, но с точки зрения французских историков утраченные драгоценности являются бесценными артефактами.Это не первая потеря в истории Лувра, потому что за минувшие века музей не досчитался многих предметов из своих внушительных экспозиций.Самым большим расхищением его собрания стала распродажа фамильных драгоценностей Бонапартов, которую организовали в 1887 году власти Третьей Республики – чтобы пополнить государственную казну на фоне кризиса в экономике. Впоследствии французские власти приложили немало усилий, чтобы вернуть утраченное достояние. Но некоторые драгоценные камни французских монархов до сих пор находятся за границей – например, в Минералогическом музее Москвы.Среди совершенных в музее краж наиболее известны пять примечательных эпизодов.В 1911 году бывший работник Лувра Винченцо Перуджа похитил знаменитую картину "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи. Он тоже использовал для этого униформу музейного сотрудника, но совершил кражу в выходной день, когда во дворце не было посторонних. Итальянец проник в здание через служебный вход и вынес легендарное полотно под мышкой, предварительно избавив его от рамки.Преступник утверждал, что пошел на этот шаг из-за патриотизма – чтобы вернуть шедевр Леонардо на родину. В действительности Перуджа пытался продать его флорентийским галеристам, которые сразу сдали вора в полицию. Полотно вернули обратно в Лувр, а связанная с этим скандалом шумиха принесла картине старого мастера мировую известность, сделав ей рекламу во всех газетах планеты.Через двадцать восемь лет из картинной галереи пропала картина "Равнодушный" работы художника Антуана Ватто. Как оказалось, ее вынес из Лувра не вполне адекватный человек по имени Серж Богуславский. Он сам вернул похищенное полотно в музей, заявляя, что хотел исправить ее после реставрации, которая показалась Богуславскому неудачной. После чего отправился на несколько лет в тюрьму.В 1976 году воры унесли инкрустированный бриллиантами меч короля Карла Х, а в 1983-м в Лувре не досчитались дорогостоящих предметов из коллекции итальянских парадных доспехов, которые были завещаны французскому музею вдовой Соломона Ротшильда. Смотрители так и не поняли, как их смогли украсть. Похищенные экспонаты долго искали, но они обнаружились только в 2021 году, внезапно всплыв на одном из аукционов.Картине "Дорога в Севр", которую написал Камиль Коро, повезло меньше. 3 мая 1998 года ее незаметно вынесли из музея. Причем, таинственный преступник вскрыл защитное стекло с такой ловкостью, что подключенная к нему сигнализация не сработала.Полицейские перекрыли все выходы из Лувра и обыскали тысячи посетителей. Однако судьба украденной картины до сих пор неизвестна, хотя ее поисками занимается специальная следовательская бригада в составе Центрального бюро по борьбе с оборотом культурных ценностей.Новое преступление отличается от предыдущих краж, поскольку его совершила организованная преступная группировка, работавшая с невиданной наглостью – практически у всех на глазах. Ее действия были рассчитаны по минутам, однако эксперты уверены, что кражу бриллиантовых украшений можно было предотвратить – если бы французское государство не экономило деньги на охране музеев.Представитель профсоюза работников культурной сферы Иван Наварро сообщил о том, что за время правления Эммануэля Макрона штат сотрудников безопасности Лувра уменьшили минимум на четверть. Бюджетные средства, выделенные на охрану объектов национального наследия этой европейской страны, составили в 2025 году рекордно низкую сумму. А в следующем году их планируется дополнительно сократить. И тогда бандиты смогут обнести весь Лувр подчистую.Не обошлось и без коррупционного следа. Как оказалось, в 2019 году музейное руководство зачем-то распорядилось снять бронированное стекло, надежно защищавшее регалии Бонапартов. Лувр потратил большие деньги, чтобы заменить его на облегченную стеклянную рамку, которую легко разрезали воры.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает это происшествие очередным свидетельством системного кризиса, охватившего Францию при Макроне."Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами – вместо того, чтобы противостоять реальным", – написал он в социальной сети.Дуров добавил, что готов выкупить украденные 19 октября драгоценности. Но сделает это с условием, что они будут храниться в музее города Абу-Даби – столицы Объединенных Арабских Эмиратов – откуда диадемы и броши точно не украдут.А французские власти уже намекают, что за кражей могут стоять "внешние силы". Глава министерства внутренних Франции Лоран Нуньес не исключил, что в ограблении замешаны иностранцы. И в ближайшее время мы наверняка услышим предположения, что к похищению каким-то образом причастна виноватая во всех проблемах Макрона Россия.Читайте также: Черная книга колониализма. Франция и Великобритания возвращают отрезанные головы

https://ukraina.ru/20230630/1047717863.html

франция

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, франция, москва, россия, эммануэль макрон, наполеон бонапарт, павел дуров