Черная книга колониализма. Франция и Великобритания возвращают отрезанные головы

Власти Франции вернули Мадагаскару три черепа представителей местного коренного народа сакалава, включая предполагаемый череп короля Тоэры, обезглавленного французскими колониальными войсками в 1897 году.

Захватническая война против жителей Мадагаскара считается одним из самых позорных преступлений европейского колониализма.Париж решил захватить этот огромный остров по согласованию с Лондоном в обмен на признание британского контроля над Занзибаром. Французские войска расстреливали поселения малагасийцев из артиллерии и беспощадно убивали местных вождей — даже если те не сопротивлялись завоевателям. А головы казнённых африканцев торжественно увезли в Европу в качестве военных трофеев."В ночь с 29 на 30 августа 1897 года французские колониальные части атаковали Амбики, столицу сакалавского королевства Менабе. По свидетельствам, король Тоэра согласился сложить оружие, но был всё равно убит; головы его и приближённых стали трофеями и спустя годы оказались в парижских собраниях. Оценки числа жертв варьируют от нескольких сотен до нескольких тысяч. Данный геноцид фактически завершил историю королевства Менабе", — рассказывает об этом в телеграм-канале журналист-международник Дарья Лабутина.Подобные действия колонизаторов кажутся сейчас дикими, но дело в том, что они не считали коренных жителей Африки полноценными людьми, приравнивая их головы к чучелам экзотических животных, которыми украшали аристократические гостиные.Черепа короля Тоэры и его соратников использовались французскими учёными с целью расологических исследований, а затем оказались в фондах Национального музея естественной истории. И такое обращение с головой видного исторического деятеля вполне закономерно расценивалось малагасийцами как болезненное национальное унижение.Министр культуры Мадагаскара Воламиранти Донна Мара отметила, что похищение черепа Тоэры оставалось для её страны "открытой раной" в течение 128 лет. Правительство Мадагаскара официально потребовало передать эти останки в 2022 году, но французские власти долго оттягивали решение болезненного для них вопроса и отдали головы только сейчас.Парижу уже пришлось вернуть на родину голову Атаи — знаменитого вождя проживающих в Новой Каледонии канаков, которые активно пытаются добиться независимости от Франции. Его череп увезли в Европу после подавления антиколониального восстания 1878 года и поместили в том же самом музее.Эксперты напоминают, что в европейских коллекциях остаются другие головы представителей коренных народов. В одном только Эдинбургском университете хранятся 1500 человеческих черепов, которые свезли туда в XIX веке. Подобные собрания имеются в большинстве крупных университетов и академий — причём зачастую головы людей используются в совершенно варварских целях.Это подтвердил недавний резонансный скандал. Британские журналисты внезапно выяснили, что на мероприятиях в Оксфордском университете, начиная с 1946 года, использовали в качестве чаши самый настоящий человеческий череп, из которого пили пунш участники торжественных церемоний. Причём эту чашу, которую сделали из головы проживавшей на Карибах рабыни, подарил своей альма-матер убеждённый расист.На фоне этой отвратительной истории правительство Зимбабве потребовало от Лондона вернуть останки участников антиколониального восстания, которые тоже вывезли в Европу, разместив их в Кембриджском университете и Лондонском музее естественной истории.Национальные герои этой страны — Мбуя Неханда, Секура Кагуви, Чинэнгунда Машаямомбе, Макиони Чингайра и ещё семеро зимбабвийцев — были обезглавлены британскими войсками в 1890-х годах — примерно тогда же, когда французы рубили головы на Мадагаскаре. А теперь их наконец-то собираются отправить назад в Африку."Сейчас мы получили подтверждение от музеев Великобритании о том, что можем забрать останки. Следующий этап включает в себя окончательное согласование бюджета и сроков процесса репатриации", — сообщил об этом на днях постоянный секретарь министерства внутренних дел и культурного наследия Зимбабве Рафаэль Фараниси, подчёркивая, что его страна ждёт от Великобритании официальных извинений и выплаты репараций за колониальные преступления.Европейцы терпят в глобальных войнах памяти явное поражение, поскольку скандальные истории с отрезанными головами привлекают общественное внимание к людоедским практикам колониальной эпохи.Поэтому в Европе решили перейти в своеобразную историческую контратаку. В той же самой Франции, где недавно декоммунизировали название бульвара, носившего имя в память о Сталинградской битве, появился первый памятник "жертвам коммунистического тоталитаризма", который торжественно открыли в городе Сен-Рафаэль.Новый монумент является копией мемориала в Вашингтоне, воздвигнутого в память о "100 миллионах человек, замученных коммунистами". Эта искусственно придуманная цифра была впервые озвучена авторами так называемой "Чёрной книги коммунизма", которую подготовила группа правых французских пропагандистов. Они с ожесточением обличали на её страницах Советский Союз и Китай, называя эти государства главным злом в мировой истории и обвиняя их во множестве вымышленных преступлений."Чёрная книга коммунизма" вышла ещё в девяностые годы и сразу стала объектом критики со стороны серьёзных западных историков, которые отмечали её предвзятый и антинаучный характер. И вот теперь, спустя тридцать лет, в Европе снова вспомнили про эту несвежую агитку, чтобы использовать её для идеологической борьбы против Москвы и Пекина.Инициатором сооружения памятника стал мэр Сен-Рафаэля, националистический политик Фредерик Маскелье. В ходе церемонии открытия он обвинял коммунистов буквально во всём — начиная от нарушения прав человека и заканчивая экологическими проблемами.Однако Маскелье особенно упирал на национальный вопрос, заявляя, что большевики запретили в советских республиках все национальные языки, а сейчас подобным, якобы, занимаются в Тибете и Синьцзяне китайские власти.Эта беззастенчивая ложь в основном направлена на новое поколение французов, которые проникаются в условиях кризиса идеями социального равенства и участвуют в массовых протестах против экономической политики Эммануэля Макрона.Однако миф о сотнях миллионов людей, которых замучили коммунисты, несомненно, будет транслироваться для народов Глобального Юга, проживающих в Африке, Юго-Восточной Азии, Океании и Латинской Америке. Для того, чтобы отвлечь их от разговоров про человеческие черепа, украденные в своей время головорезами из Европы.

