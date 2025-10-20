Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока" - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/politolog-kargin-veroyatnost-voennogo-konflikta-nato-protiv-rossii-ochen-vysoka-1070216720.html
Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"
Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока" - 20.10.2025 Украина.ру
Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"
Вероятность военного конфликта НАТО с РФ очень высока из-за большого количества поджигателей на Западе, которые раскручивают машину вооружения, и будут применять накопленное оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
2025-10-20T05:20
2025-10-20T05:20
новости
россия
запад
ближний восток
александр каргин
дональд трамп
украина.ру
нато
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/58/1034105853_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_b058b36831b213b27b42d27d944099c6.jpg
Каргин дал оценку угрозе конфликта НАТО с Россией. "Я думаю, вероятность такого конфликта очень высока, потому что на Западе достаточно много поджигателей, которые не просто эскалируют ситуацию, но раскручивают машину вооружения и перевооружения собственных стран", — заявил эксперт.Политолог объяснил экономическую логику эскалации. "Если оружие копится в большом количестве, на каком-то этапе с экономической точки зрения его станут применять. В связи с этим вероятность большой войны, к сожалению, умножается в геометрической прогрессии", — констатировал эксперт.Тем не менее, уверен Каргин, еще есть шанс для того, чтобы мир "вошел в колею здравости и разумности". Хотя тенденции в современной Европе "крайне неутешительны" и нынешнее руководство ЕС явно настроено на эскалацию конфликта с Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251013/pochemu-rossiyskie-podlodki-v-la-manshe-tak-zlyat-nato-1070038677.html
россия
запад
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/58/1034105853_227:0:2047:1365_1920x0_80_0_0_73ac8cad01a0fce31a2ef5be5c29856b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, ближний восток, александр каргин, дональд трамп, украина.ру, нато, война, конфликт, военная эскалация, эскалация, аналитики, аналитика
Новости, Россия, Запад, Ближний Восток, Александр Каргин, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, война, конфликт, военная эскалация, эскалация, аналитики, Аналитика

Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"

05:20 20.10.2025
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Читать в
ДзенTelegram
Вероятность военного конфликта НАТО с РФ очень высока из-за большого количества поджигателей на Западе, которые раскручивают машину вооружения, и будут применять накопленное оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин дал оценку угрозе конфликта НАТО с Россией. "Я думаю, вероятность такого конфликта очень высока, потому что на Западе достаточно много поджигателей, которые не просто эскалируют ситуацию, но раскручивают машину вооружения и перевооружения собственных стран", — заявил эксперт.
Политолог объяснил экономическую логику эскалации. "Если оружие копится в большом количестве, на каком-то этапе с экономической точки зрения его станут применять. В связи с этим вероятность большой войны, к сожалению, умножается в геометрической прогрессии", — констатировал эксперт.
Тем не менее, уверен Каргин, еще есть шанс для того, чтобы мир "вошел в колею здравости и разумности". Хотя тенденции в современной Европе "крайне неутешительны" и нынешнее руководство ЕС явно настроено на эскалацию конфликта с Россией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Российская подлодка у берегов Парижа, нейросеть - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
13 октября, 16:51
Страх и глупость. Почему российские подлодки в Ла-Манше так злят НАТОРоссийская подлодка "Новороссийск" всплыла у берегов Франции и была обнаружена французским фрегатом, что привлекло внимание НАТО и европейских СМИ. Флот РФ опроверг слухи об аварии, подтвердив плановый переход. Событие вызвало широкий резонанс, в том числе дискуссии в соцсетях
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападБлижний ВостокАлександр КаргинДональд ТрампУкраина.руНАТОвойнаконфликтвоенная эскалацияэскалацияаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Русский часовой. На вратах любви и верности
06:30Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны
06:05Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
05:55"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ
05:50На отрогах Донецкого кряжа: Анпилогов рассказал про последние рубежи обороны ВСУ в Донбассе
05:45Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области
05:40Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине
05:35Трамп может передать "Томагавки", но это уже "отыгранная карта" — Акопов о ракетах для Киева
05:20Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"
05:10"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ
05:00После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России
04:50"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе"
04:44Украина за неделю. Будапешт твоей мамки
04:40Петр Акопов: "Томагавки" не повлияют на ход войны, но поставят диалог Трампа с Путиным "на паузу"
04:30Игра на повышение: Акопов раскрыл, почему разговоры о "Томагавках" были элементом давления на Россию
04:26ВС РФ продолжают решительное наступление на Запорожском направлении
04:20Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию
04:13Обречённые потерять Красноармейск террористы из ВСУ прибегают к своему излюбленному приему – расстрелу
04:10"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования
04:00"Мечтают уничтожить всех русских на своей земле": эксперт о националистических настроениях в Прибалтике
Лента новостейМолния