Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"
Вероятность военного конфликта НАТО с РФ очень высока из-за большого количества поджигателей на Западе, которые раскручивают машину вооружения, и будут применять накопленное оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин дал оценку угрозе конфликта НАТО с Россией. "Я думаю, вероятность такого конфликта очень высока, потому что на Западе достаточно много поджигателей, которые не просто эскалируют ситуацию, но раскручивают машину вооружения и перевооружения собственных стран", — заявил эксперт.
Политолог объяснил экономическую логику эскалации. "Если оружие копится в большом количестве, на каком-то этапе с экономической точки зрения его станут применять. В связи с этим вероятность большой войны, к сожалению, умножается в геометрической прогрессии", — констатировал эксперт.
Тем не менее, уверен Каргин, еще есть шанс для того, чтобы мир "вошел в колею здравости и разумности". Хотя тенденции в современной Европе "крайне неутешительны" и нынешнее руководство ЕС явно настроено на эскалацию конфликта с Россией, заключил собеседник издания.
