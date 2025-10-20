https://ukraina.ru/20251020/politolog-kargin-veroyatnost-voennogo-konflikta-nato-protiv-rossii-ochen-vysoka-1070216720.html

Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"

Вероятность военного конфликта НАТО с РФ очень высока из-за большого количества поджигателей на Западе, которые раскручивают машину вооружения, и будут применять накопленное оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин

новости

россия

запад

ближний восток

александр каргин

дональд трамп

украина.ру

нато

война

конфликт

Каргин дал оценку угрозе конфликта НАТО с Россией. "Я думаю, вероятность такого конфликта очень высока, потому что на Западе достаточно много поджигателей, которые не просто эскалируют ситуацию, но раскручивают машину вооружения и перевооружения собственных стран", — заявил эксперт.Политолог объяснил экономическую логику эскалации. "Если оружие копится в большом количестве, на каком-то этапе с экономической точки зрения его станут применять. В связи с этим вероятность большой войны, к сожалению, умножается в геометрической прогрессии", — констатировал эксперт.Тем не менее, уверен Каргин, еще есть шанс для того, чтобы мир "вошел в колею здравости и разумности". Хотя тенденции в современной Европе "крайне неутешительны" и нынешнее руководство ЕС явно настроено на эскалацию конфликта с Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.

