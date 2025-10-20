https://ukraina.ru/20251020/litovskiy-namnik-prigovorn-k-lisheniyu-svobody-i-obyavlen-v-rozysk-1070358406.html

Литовский наёмник приговорён к лишению свободы и объявлен в розыск

Литовский наемник приговорен к лишению свободы за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне. Об этом 20 октября сообщил Следственный комитет России

Суд вынес заочный приговор литовскому гражданину: Урвикис Раймондас признан виновным в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). "Следствием и судом установлено, что не позднее 15 февраля 2023 года Урвикис вступил в состав вооруженного формирования и участвовал в качестве наемника за денежное вознаграждение в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Российской Федерации. Своими преступными действиями Урвикис способствовал поддержанию вооруженного конфликта, созданию нестабильности, а также нарушению мира между государствами и народами Украины и Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Следователями в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта. Суд приговорил Урвикиса заочно к 14 годам лишения свободы. Наёмник из Прибалтики объявлен в международный розыск.Ранее на эту тему: "Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ.Тем временем: Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

