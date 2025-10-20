Литовский наёмник приговорён к лишению свободы и объявлен в розыск - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/litovskiy-namnik-prigovorn-k-lisheniyu-svobody-i-obyavlen-v-rozysk-1070358406.html
Литовский наёмник приговорён к лишению свободы и объявлен в розыск
Литовский наёмник приговорён к лишению свободы и объявлен в розыск - 20.10.2025 Украина.ру
Литовский наёмник приговорён к лишению свободы и объявлен в розыск
Литовский наемник приговорен к лишению свободы за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне. Об этом 20 октября сообщил Следственный комитет России
2025-10-20T11:35
2025-10-20T12:03
новости
россия
украина
белоруссия
следственный комитет
вооруженные силы украины
нато
иностранные наемники
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070358272_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f12b3d1cef69b6d5e0b2997992ab1818.jpg
Суд вынес заочный приговор литовскому гражданину: Урвикис Раймондас признан виновным в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). "Следствием и судом установлено, что не позднее 15 февраля 2023 года Урвикис вступил в состав вооруженного формирования и участвовал в качестве наемника за денежное вознаграждение в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Российской Федерации. Своими преступными действиями Урвикис способствовал поддержанию вооруженного конфликта, созданию нестабильности, а также нарушению мира между государствами и народами Украины и Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Следователями в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта. Суд приговорил Урвикиса заочно к 14 годам лишения свободы. Наёмник из Прибалтики объявлен в международный розыск.Ранее на эту тему: "Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ.Тем временем: Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
белоруссия
литва
прибалтика
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070358272_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d21a15c56a85cfc12656f9613526978f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, белоруссия, следственный комитет, вооруженные силы украины, нато, иностранные наемники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, криминал, розыск, литва, прибалтика, бывший ссср
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, НАТО, иностранные наемники, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, криминал, розыск, Литва, Прибалтика, бывший СССР

Литовский наёмник приговорён к лишению свободы и объявлен в розыск

11:35 20.10.2025 (обновлено: 12:03 20.10.2025)
 
© Фото : Следком / Telegram
- РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : Следком / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Литовский наемник приговорен к лишению свободы за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне. Об этом 20 октября сообщил Следственный комитет России
Суд вынес заочный приговор литовскому гражданину: Урвикис Раймондас признан виновным в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).
"Следствием и судом установлено, что не позднее 15 февраля 2023 года Урвикис вступил в состав вооруженного формирования и участвовал в качестве наемника за денежное вознаграждение в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Российской Федерации. Своими преступными действиями Урвикис способствовал поддержанию вооруженного конфликта, созданию нестабильности, а также нарушению мира между государствами и народами Украины и Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Следователями в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.
Суд приговорил Урвикиса заочно к 14 годам лишения свободы. Наёмник из Прибалтики объявлен в международный розыск.
Ранее на эту тему: "Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ.
Тем временем: Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаБелоруссияСледственный комитетВооруженные силы УкраиныНАТОиностранные наемникиСВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияВСУкриминалрозыскЛитваПрибалтикабывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04"Неконструктивная позиция европейцев": Песков раскритиковал противников переговоров по СВПД
13:00Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября
12:43Армия России освободила Ленино
12:29"Считаю, что Освальд убил Кеннеди": Лукашенко предложил России снять об этом кино в Белоруссии
12:21ВСУ вынуждены признать: ВС РФ прорвались в центральную часть Покровска
12:02Мужество, долг, правда. За что Украина убивает российских журналистов
11:58"Без права голоса": как ЕС обходит вето Венгрии на вступление Украины. Главное к этому часу
11:57Зеленский обиделся на страны, отказавшиеся финансировать Украину
11:51Премьер с украинским прошлым: какие реформы ждут Молдавию
11:35Литовский наёмник приговорён к лишению свободы и объявлен в розыск
11:05Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
11:04Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом
10:43Жители Гюмри отбивают атаку полиции на мэрию, ЕС готовит санкции и теряет доверие. Главное к этому часу
10:42Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 октября
10:38"Мы отдали наших детей на откуп и растерзание нашим врагам". Эксперты и политики о ситуации на Украине
10:37Защитники нации и свободы. Как ультраправые "заразились" либертарианством, а либертарианцы — шовинизмом
10:29ЕС выдаст Украине кредит из украденных у России миллиардов - МИД Польши
10:26Взрыв предотвращён: задержан радикал, готовивший теракт против администрации Георгиевска
10:17Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса
10:16"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО
Лента новостейМолния