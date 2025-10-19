Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии - 19.10.2025 Украина.ру
Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии
Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии
Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии
Наращивание военного контингента НАТО в Польше и Литве общей численностью около 45 тысяч военнослужащих говорит о реальных планах по блокаде Калининградской области и представляет серьезную угрозу эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
2025-10-19T05:50
2025-10-19T05:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101855/74/1018557431_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_a99aed8730aa83cad77d664665eac8ee.jpg
Эксперт подтвердил, что, несмотря на неготовность Варшавы к гипотетическому противостоянию с РФ, военная активность Альянса вызывает серьезную озабоченность. Он указал на внушительное количество развернутых сил. "Пока общая численность около 45 тысяч боевых юнитов. Это большая цифра, которая говорит все-таки о планах по блокировке Калининградской области, закрытии Сувалкского коридора", — пояснил аналитик.По словам Панкратова, постоянные учения НАТО являются тревожным сигналом. "Они тренируются, что можно наблюдать по военным учениям, и это опасные игрища, которые непонятно к чему приведут. Мы не знаем, сможем ли их сдержать, охладить их пыл — посмотрим", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про нарастающую угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии

Наращивание военного контингента НАТО в Польше и Литве общей численностью около 45 тысяч военнослужащих говорит о реальных планах по блокаде Калининградской области и представляет серьезную угрозу эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Эксперт подтвердил, что, несмотря на неготовность Варшавы к гипотетическому противостоянию с РФ, военная активность Альянса вызывает серьезную озабоченность.
"Да, есть неприятные для нас новости в военно-политическом осмыслении: поставлена военная база в Польше, прямо на границе с северо-западом Белоруссии. На той же стороне появляются литовские войска", — заявил Панкратов.
Он указал на внушительное количество развернутых сил. "Пока общая численность около 45 тысяч боевых юнитов. Это большая цифра, которая говорит все-таки о планах по блокировке Калининградской области, закрытии Сувалкского коридора", — пояснил аналитик.
По словам Панкратова, постоянные учения НАТО являются тревожным сигналом. "Они тренируются, что можно наблюдать по военным учениям, и это опасные игрища, которые непонятно к чему приведут. Мы не знаем, сможем ли их сдержать, охладить их пыл — посмотрим", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Про нарастающую угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния