https://ukraina.ru/20251019/opasnye-igrischa-s-neizvestnym-finalom-analitik-o-naraschivanii-voysk-nato-u-granits-belorussii-1070260597.html

Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии

Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии - 19.10.2025 Украина.ру

Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии

Наращивание военного контингента НАТО в Польше и Литве общей численностью около 45 тысяч военнослужащих говорит о реальных планах по блокаде Калининградской области и представляет серьезную угрозу эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов

2025-10-19T05:50

2025-10-19T05:50

2025-10-19T05:50

новости

польша

дональд трамп

нато

украина.ру

белоруссия

калининградская область

литва

сувалкский коридор

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101855/74/1018557431_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_a99aed8730aa83cad77d664665eac8ee.jpg

Эксперт подтвердил, что, несмотря на неготовность Варшавы к гипотетическому противостоянию с РФ, военная активность Альянса вызывает серьезную озабоченность. Он указал на внушительное количество развернутых сил. "Пока общая численность около 45 тысяч боевых юнитов. Это большая цифра, которая говорит все-таки о планах по блокировке Калининградской области, закрытии Сувалкского коридора", — пояснил аналитик.По словам Панкратова, постоянные учения НАТО являются тревожным сигналом. "Они тренируются, что можно наблюдать по военным учениям, и это опасные игрища, которые непонятно к чему приведут. Мы не знаем, сможем ли их сдержать, охладить их пыл — посмотрим", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про нарастающую угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250925/polsha-khochet-stat-vladychitsey-morskoyu-na-baltike-no-poka-plettsya-v-khvoste-germanii-1069135717.html

польша

белоруссия

калининградская область

литва

сувалкский коридор

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, дональд трамп, нато, украина.ру, белоруссия, калининградская область, литва, сувалкский коридор, учения, военные учения, эксперты, аналитики, аналитика, война, военная эскалация