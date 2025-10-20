Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/konkuriruyut-s-rumyniey-i-khotyat-byt-smotryaschimi-pankratov-o-tom-zachem-varshava-nagnetaet-isteriyu-1070248281.html
Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию
Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию - 20.10.2025 Украина.ру
Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию
Воинственная риторика Варшавы служит не только для внутренней консолидации, но и является инструментом в борьбе за статус ключевого военного и логистического центра НАТО в Восточной Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
2025-10-20T04:20
2025-10-20T04:20
новости
польша
румыния
варшава
украина.ру
нато
снг
главные новости
кризис
экономический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069922828_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_34d2972bf914bae1dba0598ac9a92f5b.jpg
Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич, сообщила Financial Times.По мнению Панкратова, ничего рационального и прагматичного в заявлении Ценкевича нет. "Это информационно-психологическая атака для того, чтобы проверить, во-первых, реакцию России. Во-вторых, показать своим хозяевам, что они [поляки] на что-то способны", — отметил эксперт.Также он указал на то, что сейчас в Польше наблюдается кризис и раскол внутри страны. "Властям необходимо консолидировать народ, потому что последний опрос показал, что большинство польской молодежи не желает воевать", — указал он.[По данным сентябрьского опроса IRBIS, почти половина поляков (49,1%) не пошла бы добровольцами на войну. Причем меньше всего на такое согласна молодежь: 69% в возрасте от 18 до 29 лет.]По мнению Панкратова, население Польши скептично относится к параноидальным заявлениям властей из серии "русские идут". "А польские элиты, наоборот, хотят сделать страну неким натовским хабом, поэтому в том числе конкурируют с Румынией. Польша делает интересную заявку на то, что они "смотрящие" за странами Прибалтики в регионе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в интервью Сергея Миронова: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится.
https://ukraina.ru/20251009/aleksey-tumanov-o-tom-kak-polsha-otkazalas-peredat-germanii-ukrainskogo-diversanta-1069879588.html
польша
румыния
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069922828_88:0:1193:829_1920x0_80_0_0_c50999b444d32f863670bcd90fd1404f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, румыния, варшава, украина.ру, нато, снг, главные новости, кризис, экономический кризис, война, конфликт
Новости, Польша, Румыния, Варшава, Украина.ру, НАТО, СНГ, Главные новости, кризис, экономический кризис, война, конфликт

Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию

04:20 20.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПольша говорит "хватит": половина поляков считает помощь украинским беженцам чрезмерной
Польша говорит хватит: половина поляков считает помощь украинским беженцам чрезмерной - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Воинственная риторика Варшавы служит не только для внутренней консолидации, но и является инструментом в борьбе за статус ключевого военного и логистического центра НАТО в Восточной Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич, сообщила Financial Times.
По мнению Панкратова, ничего рационального и прагматичного в заявлении Ценкевича нет. "Это информационно-психологическая атака для того, чтобы проверить, во-первых, реакцию России. Во-вторых, показать своим хозяевам, что они [поляки] на что-то способны", — отметил эксперт.
Также он указал на то, что сейчас в Польше наблюдается кризис и раскол внутри страны. "Властям необходимо консолидировать народ, потому что последний опрос показал, что большинство польской молодежи не желает воевать", — указал он.
[По данным сентябрьского опроса IRBIS, почти половина поляков (49,1%) не пошла бы добровольцами на войну. Причем меньше всего на такое согласна молодежь: 69% в возрасте от 18 до 29 лет.]
По мнению Панкратова, население Польши скептично относится к параноидальным заявлениям властей из серии "русские идут". "А польские элиты, наоборот, хотят сделать страну неким натовским хабом, поэтому в том числе конкурируют с Румынией. Польша делает интересную заявку на то, что они "смотрящие" за странами Прибалтики в регионе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в интервью Сергея Миронова: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится.
9 октября, 17:52
Алексей Туманов о том, как Польша отказалась передать Германии украинского диверсантаВо вторник, 7 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет выдавать Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРумынияВаршаваУкраина.руНАТОСНГГлавные новостикризисэкономический кризисвойнаконфликт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Игра на повышение: Акопов раскрыл, почему разговоры о "Томагавках" были элементом давления на Россию
04:26ВС РФ продолжают решительное наступление на Запорожском направлении
04:20Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию
04:13Обречённые потерять Красноармейск террористы из ВСУ прибегают к своему излюбленному приему – расстрелу
04:10"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования
04:00"Мечтают уничтожить всех русских на своей земле": эксперт о националистических настроениях в Прибалтике
03:58Вице-президент США сделал важные заявления по Украине
03:39Трамп призвал Зеленского смириться, поляки жгут авто, ВС РФ наступают. Итоги 19 октября
03:24Глава КГБ Белоруссии заявил о необходимости консенсуса с властями Украины. Другие новости к этому часу
03:14"Дневник Десантника" представляет сводку о продвижении ВС РФ за 19 октября
02:44Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву после освобождения. Другие новости к этому часу
02:28Израиль возобновил соблюдение перемирия в секторе Газа
02:02"Мы ничего России дарить не будем": Зеленский вознамерился сорвать встречу в Будапеште
01:33Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению войны
00:52Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 15 украинских БПЛА самолётного типа
00:36Силами ПВО в Воронежской области были уничтожены 10 украинских БПЛА
00:15Шесть аэропортов закрыты для полётов из-за опасности БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу
18:41Прогноз освобождения Донбасса: российские войска могут выйти к Запорожью и Славянску к зиме
18:37Гладков: ВСУ продолжают обстреливать мирные объекты Белгородской области
18:29ВС РФ продолжают продвигаться на ряде направлений. Сводка за 19 октября
Лента новостейМолния