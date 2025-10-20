https://ukraina.ru/20251020/konkuriruyut-s-rumyniey-i-khotyat-byt-smotryaschimi-pankratov-o-tom-zachem-varshava-nagnetaet-isteriyu-1070248281.html
Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию
Воинственная риторика Варшавы служит не только для внутренней консолидации, но и является инструментом в борьбе за статус ключевого военного и логистического центра НАТО в Восточной Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич, сообщила Financial Times.
По мнению Панкратова, ничего рационального и прагматичного в заявлении Ценкевича нет. "Это информационно-психологическая атака для того, чтобы проверить, во-первых, реакцию России. Во-вторых, показать своим хозяевам, что они [поляки] на что-то способны", — отметил эксперт.
Также он указал на то, что сейчас в Польше наблюдается кризис и раскол внутри страны. "Властям необходимо консолидировать народ, потому что последний опрос показал, что большинство польской молодежи не желает воевать", — указал он.
[По данным сентябрьского опроса IRBIS, почти половина поляков (49,1%) не пошла бы добровольцами на войну. Причем меньше всего на такое согласна молодежь: 69% в возрасте от 18 до 29 лет.]
По мнению Панкратова, население Польши скептично относится к параноидальным заявлениям властей из серии "русские идут". "А польские элиты, наоборот, хотят сделать страну неким натовским хабом, поэтому в том числе конкурируют с Румынией. Польша делает интересную заявку на то, что они "смотрящие" за странами Прибалтики в регионе", — подытожил собеседник издания.