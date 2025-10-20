https://ukraina.ru/20251020/glavnoe-za-noch-20-oktyabrya-1070348077.html
Главное за ночь 20 октября
Главное за ночь 20 октября - 20.10.2025 Украина.ру
Главное за ночь 20 октября
Телеграм-канал Украина.ру 20 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-10-20T08:00
2025-10-20T08:00
2025-10-20T08:14
🟥 Четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области в районе Константиновки и Юнаковки провалились, враг понес потери, сообщили в российских силовых структурах.🟥 Боевики ВСУ гибнут у Садков из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты, также рассказали в российских силовых структурах.🟥 Киев за неделю потерял в боях у ЛНР 4,2 тысячи солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟦 Более 20 детей 2-3 лет внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. Там указано, что двухлетние и трехлетние дети якобы "сознательно нарушили госграницу Украины".🟦 В ЕС перешли к "активным подрывным усилиям" перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Там хотят сорвать любые мирные действия по Украине, заявила Мария Захарова.🟦 Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме отказался предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк" и говорил о гарантиях безопасности как Киева, так и Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.О других событиях минувшей ночи - в материале ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.
Главное за ночь 20 октября
08:00 20.10.2025 (обновлено: 08:14 20.10.2025)
Телеграм-канал Украина.ру 20 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 Четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области в районе Константиновки и Юнаковки провалились, враг понес потери, сообщили в российских силовых структурах.
🟥 Боевики ВСУ гибнут у Садков из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты, также рассказали в российских силовых структурах.
🟥 Киев за неделю потерял в боях у ЛНР 4,2 тысячи солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟦 Более 20 детей 2-3 лет внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. Там указано, что двухлетние и трехлетние дети якобы "сознательно нарушили госграницу Украины".
🟦 В ЕС перешли к "активным подрывным усилиям" перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Там хотят сорвать любые мирные действия по Украине, заявила Мария Захарова.
🟦 Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме отказался предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк" и говорил о гарантиях безопасности как Киева, так и Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
О других событиях минувшей ночи - в материале ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.