Главное за ночь 20 октября

Телеграм-канал Украина.ру 20 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи

2025-10-20T08:00

2025-10-20T08:00

2025-10-20T08:14

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟥 Четыре попытки контратаки ВСУ в Сумской области в районе Константиновки и Юнаковки провалились, враг понес потери, сообщили в российских силовых структурах.🟥 Боевики ВСУ гибнут у Садков из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты, также рассказали в российских силовых структурах.🟥 Киев за неделю потерял в боях у ЛНР 4,2 тысячи солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟦 Более 20 детей 2-3 лет внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. Там указано, что двухлетние и трехлетние дети якобы "сознательно нарушили госграницу Украины".🟦 В ЕС перешли к "активным подрывным усилиям" перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Там хотят сорвать любые мирные действия по Украине, заявила Мария Захарова.🟦 Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме отказался предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк" и говорил о гарантиях безопасности как Киева, так и Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.О других событиях минувшей ночи - в материале ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.

