ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией - 20.10.2025
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 20 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-20T07:23
2025-10-20T07:59
Три из них уничтожили и перехватили над Крымом, два – над территорией Брянской области и по одному БПЛА – над территориями Липецкой и Ульяновской областей.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО также сбили БПЛА в Чертковском районе на севере региона. При этом, по его словам, люди не пострадали.Глава Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале рассказал о предотвращении атаки дронов на подстанцию в Вешкайме.
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией

07:23 20.10.2025 (обновлено: 07:59 20.10.2025)
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 20 октября телеграм-канал Украина.ру
Три из них уничтожили и перехватили над Крымом, два – над территорией Брянской области и по одному БПЛА – над территориями Липецкой и Ульяновской областей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО также сбили БПЛА в Чертковском районе на севере региона. При этом, по его словам, люди не пострадали.
Глава Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале рассказал о предотвращении атаки дронов на подстанцию в Вешкайме.
"Пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы", - заверил Русских.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 15 украинских БПЛА самолётного типа на сайте Украина.ру.
