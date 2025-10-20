https://ukraina.ru/20251020/pvo-nochyu-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1070347749.html

ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 20 октября телеграм-канал Украина.ру

Три из них уничтожили и перехватили над Крымом, два – над территорией Брянской области и по одному БПЛА – над территориями Липецкой и Ульяновской областей.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО также сбили БПЛА в Чертковском районе на севере региона. При этом, по его словам, люди не пострадали.Глава Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале рассказал о предотвращении атаки дронов на подстанцию в Вешкайме.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 15 украинских БПЛА самолётного типа на сайте Украина.ру.

