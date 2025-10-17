https://ukraina.ru/20251017/germaniya-zhelaet-konfiskovat-720-millionov-evro-iz-ukradennykh-aktivov-rossii-1070239564.html

Германия желает конфисковать 720 миллионов евро из украденных активов России

Германия желает конфисковать 720 миллионов евро из украденных активов России - 17.10.2025

Германия желает конфисковать 720 миллионов евро из украденных активов России

Правительство ФРГ через немецкий суд оформляет конфискацию денег, принадлежащих России. Об этом сообщило немецкое сообщает агентство DPA.

Федеральная прокуратура запустила процедуру конфискации собственности российского банка, которого ранее внесли в санкционный список. Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне оформляет это решение. "В рамках принятого решения средства будут конфискованы в пользу государственной казны. Для этого по запросу федеральной прокуратуры было открыто специальное производство", — говорится в сообщении.В итоге бюджет Германии могут пополнить 720 миллионов евро со счетов российского банка. В публикации отмечено, что предпринималась безуспешная попытка вывода этих средств.В России считают "заморозку" своей собственности за рубежом незаконной, актом воровства и хищения. Об этом публично заявляли глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица. Тем временем стало известно, что Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Неприятный сюрприз для Зеленского, провалы ВСУ, удар по военкорам. Хроника событий на утро 17 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

