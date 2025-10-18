Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине - 18.10.2025 Украина.ру
Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
Целенаправленные удары по локомотивному парку и логистике поставили железнодорожную систему Украины на грань коллапса. В плачевном состоянии парк находился еще до войны и скоро Украину ждут серьезные проблемы с транспортом и снабжением. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-18T05:50
2025-10-18T05:50
Павлив акцентирует внимание на ударах по железнодорожной инфраструктуре. "Параллельно выводится из строя локомотивный парк", – констатирует эксперт.Он напоминает, что проблемы существовали давно. "Он и до начала СВО в 2022 году находился в плохом состоянии. Как человек, знакомый с украинской индустрией, могу подтвердить: вопрос маневровых мощностей – электровозов, тепловозов – давно и серьёзно стоял на повестке дня и без всяких военных действий", – поясняет Павлив.По его словам, последний крупный контракт на тепловозы заключался еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко*, и сейчас восполнить потери практически невозможно.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовПолный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Минэнерго Украины опровергло информацию о сокращении отопительного периода" на сайте Украина.ру.
Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба
Целенаправленные удары по локомотивному парку и логистике поставили железнодорожную систему Украины на грань коллапса. В плачевном состоянии парк находился еще до войны и скоро Украину ждут серьезные проблемы с транспортом и снабжением. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Павлив акцентирует внимание на ударах по железнодорожной инфраструктуре. "Параллельно выводится из строя локомотивный парк", – констатирует эксперт.
Он напоминает, что проблемы существовали давно. "Он и до начала СВО в 2022 году находился в плохом состоянии. Как человек, знакомый с украинской индустрией, могу подтвердить: вопрос маневровых мощностей – электровозов, тепловозов – давно и серьёзно стоял на повестке дня и без всяких военных действий", – поясняет Павлив.
"С учётом продолжающихся и сейчас усиливающихся ударов по маневровым и магистральным мощностям можно говорить, что Украина очень скоро столкнётся с серьёзными проблемами в сфере железнодорожного транспорта, особенно в части тепловозного и электровозного парка", – прогнозирует аналитик.
По его словам, последний крупный контракт на тепловозы заключался еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко*, и сейчас восполнить потери практически невозможно.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "Минэнерго Украины опровергло информацию о сокращении отопительного периода" на сайте Украина.ру.
9 октября, 17:41
Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике УкраиныВ ночь с 8 на 9 октября ВКС России нанесли удары по объектам украинской электроэнергетики и газодобычи. Удар не первый и явно не последний, хотя как долго они будут продолжаться и какую цель преследуют военные пока не ясно.
