Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба
Целенаправленные удары по локомотивному парку и логистике поставили железнодорожную систему Украины на грань коллапса. В плачевном состоянии парк находился еще до войны и скоро Украину ждут серьезные проблемы с транспортом и снабжением. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Павлив акцентирует внимание на ударах по железнодорожной инфраструктуре. "Параллельно выводится из строя локомотивный парк", – констатирует эксперт.
Он напоминает, что проблемы существовали давно. "Он и до начала СВО в 2022 году находился в плохом состоянии. Как человек, знакомый с украинской индустрией, могу подтвердить: вопрос маневровых мощностей – электровозов, тепловозов – давно и серьёзно стоял на повестке дня и без всяких военных действий", – поясняет Павлив.
"С учётом продолжающихся и сейчас усиливающихся ударов по маневровым и магистральным мощностям можно говорить, что Украина очень скоро столкнётся с серьёзными проблемами в сфере железнодорожного транспорта, особенно в части тепловозного и электровозного парка", – прогнозирует аналитик.
По его словам, последний крупный контракт на тепловозы заключался еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко*, и сейчас восполнить потери практически невозможно.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
