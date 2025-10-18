https://ukraina.ru/20251018/udary-po-logistike-dobivayut-vsu-analitik-predrek-zheleznodorozhnyy-kollaps-na-ukraine-1070090169.html

Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине

Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине - 18.10.2025 Украина.ру

Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине

Целенаправленные удары по локомотивному парку и логистике поставили железнодорожную систему Украины на грань коллапса. В плачевном состоянии парк находился еще до войны и скоро Украину ждут серьезные проблемы с транспортом и снабжением. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

Павлив акцентирует внимание на ударах по железнодорожной инфраструктуре. "Параллельно выводится из строя локомотивный парк", – констатирует эксперт.Он напоминает, что проблемы существовали давно. "Он и до начала СВО в 2022 году находился в плохом состоянии. Как человек, знакомый с украинской индустрией, могу подтвердить: вопрос маневровых мощностей – электровозов, тепловозов – давно и серьёзно стоял на повестке дня и без всяких военных действий", – поясняет Павлив.По его словам, последний крупный контракт на тепловозы заключался еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко*, и сейчас восполнить потери практически невозможно.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовПолный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Минэнерго Украины опровергло информацию о сокращении отопительного периода" на сайте Украина.ру.

